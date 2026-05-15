Vicepreședintele PSD și europarlamentarul Vasile Dîncu a vorbit, în direct la Digi24, despre rolul pe care l-a jucat Nicușor Dan în criza politică și posibilitatea ca șeful statului să se confrunte cu o încercare de suspendare din funcție.

Vasile Dîncu a declarat că „președintele României a făcut un an de mandat în care a fost mediator, într-o societate care se aștepta să fie jucător”.

Vicepreședintele PSD a afirmat că „fiecare se aștepta de la Nicușor Dan să fie jucător: PSD-ul împotriva lor, că așa eram obișnuiți cu ultimii președinți de dreapta. Și ceilalți se așteptau să le sufle în pânze și să-i țină în brațe. Nu s-a întâmplat nimic din astea. Președintele a fost un mediator și asta i-a surprins pe toți”.

În același timp, Dîncu consideră că, dacă merge pe aceeași linie, Nicușor Dan „nu va avea nicio problemă până la sfârșitul mandatului”.

„Nu știu ce se va întâmpla pentru viitorul mandat, pentru că asta ține până la urmă de performanța președintelui, dar ați văzut că a fost criticat mereu pentru faptul că, ba face unele afirmații care pot fi privite ca suvernaliste, ba cum că nu mai este pro-european, că este pro-occidental.

Mi se pare că este o linie pe care o găsește președintele singur, fără să facă tribut unei părți sau alteia din politică”, a subliniat vicepreședintele PSD.

