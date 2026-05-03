Sociologul Remus Ștefureac a vorbit, la Digi24, despre efectele pe care le-ar putea produce moțiunea de cenzură, atât în plan politic, cât și economic. El este de părere că urmează „un punct de inflexiune” în politica românească, având în vedere suprapunerea crizelor, polarizarea, dar și sentimentul de nedreptate din societate.

„Sunt foarte multe elemente diferite legate de această moțiune de cenzură. Avem o polarizare accentuată a societății, o fragmentare puternică și o suprapunere de crize extrem de severe, care dau peste cap viața majorității cetățenilor: criza de securitate, criza economică și implicațiile acestora asupra prețurilor și veniturilor.

Dincolo de toate acestea, există și un puternic sentiment de nedreptate. Există cetățeni puternic afectați de criza economică, de taxe și de inflație. Există cetățeni care văd criza politică drept un factor care va amplifica aceste costuri”, a declarat Remus Ștefureac, duminică.

„Unele partide vor pierde foarte mult”

Sociologul este de părere că, în cazul în care se va forma o majoritate tot în jurul PSD și PNL, lucrurile nu vor funcționa pe termen lung:

„Moțiunea poate fi una ca oricare alta dacă vom avea aceeași guvernare și lucrurile vor mai continua o perioadă în același ritm. Însă, dacă vom continua cu această coaliție, este posibil să ne trezim în 2028, la alegerile viitoare, cu o alternativă radical diferită. În funcție de deciziile partidelor — deciziile AUR, deciziile PSD — unele formațiuni vor pierde foarte mult, iar altele vor câștiga semnificativ. Nu este exclus să vedem și apariția unor formațiuni noi, așa cum s-a întâmplat și în Ungaria, unde în doar doi ani au reușit să câștige alegerile.”

„PSD să își sume guvernarea”

Remus Ștefureac consideră că PSD ar trebui să își asume guvernarea, în cazul în care moțiunea de cenzură trece, având în vedere că este cel mai mare partid parlamentar în acest moment.

„Dacă această moțiune va fi votată, este firesc ca PSD, cel mai mare partid din Parlament și inițiatorul demersului, să își asume guvernarea. Altfel, inițiativa riscă să pară neserioasă. Este complicat să nu îți dorești asumarea guvernării în momentul în care ai inițiat acest demers. PSD are un avantaj pe care alte partide nu îl au: exact cum au afirmat și liderii săi, este cel mai mare partid parlamentar. Chiar și la un scor de 22%, rămâne cea mai mare forță politică și trebuie să își asume responsabilitatea, mai ales dacă reușește să dărâme un guvern”, a mai explicat sociologul.

Sociologul a scris duminică, pe Facebook, că urmează un mare punct de inflexiune în politica românească.

„De regulă, moțiunile de cenzură sunt evenimente punctuale care au consecințe limitate în timp, chiar și atunci când este răsturnat un guvern”, însă de această dată lucrurile stau diferit, a transmis Ștefureac.

