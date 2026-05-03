Live TV

Video Sociolog, despre moțiunea de cenzură: Urmează un mare punct de inflexiune în politica românească. „Primele semne mari se văd deja”

Data actualizării: Data publicării:
ilie bolojan parlament
Foto: Inquam Photos / George Călin
Din articol
„Unele partide vor pierde foarte mult” „PSD să își sume guvernarea”

Sociologul Remus Ștefureac a vorbit, la Digi24, despre efectele pe care le-ar putea produce moțiunea de cenzură, atât în plan politic, cât și economic. El este de părere că urmează „un punct de inflexiune” în politica românească, având în vedere suprapunerea crizelor, polarizarea, dar și sentimentul de nedreptate din societate.

„Sunt foarte multe elemente diferite legate de această moțiune de cenzură. Avem o polarizare accentuată a societății, o fragmentare puternică și o suprapunere de crize extrem de severe, care dau peste cap viața majorității cetățenilor: criza de securitate, criza economică și implicațiile acestora asupra prețurilor și veniturilor.

Dincolo de toate acestea, există și un puternic sentiment de nedreptate. Există cetățeni puternic afectați de criza economică, de taxe și de inflație. Există cetățeni care văd criza politică drept un factor care va amplifica aceste costuri”, a declarat Remus Ștefureac, duminică.

„Unele partide vor pierde foarte mult”

Sociologul este de părere că, în cazul în care se va forma o majoritate tot în jurul PSD și PNL, lucrurile nu vor funcționa pe termen lung:

„Moțiunea poate fi una ca oricare alta dacă vom avea aceeași guvernare și lucrurile vor mai continua o perioadă în același ritm. Însă, dacă vom continua cu această coaliție, este posibil să ne trezim în 2028, la alegerile viitoare, cu o alternativă radical diferită. În funcție de deciziile partidelor — deciziile AUR, deciziile PSD — unele formațiuni vor pierde foarte mult, iar altele vor câștiga semnificativ. Nu este exclus să vedem și apariția unor formațiuni noi, așa cum s-a întâmplat și în Ungaria, unde în doar doi ani au reușit să câștige alegerile.”

„PSD să își sume guvernarea”

Remus Ștefureac consideră că PSD ar trebui să își asume guvernarea, în cazul în care moțiunea de cenzură trece, având în vedere că este cel mai mare partid parlamentar în acest moment.

„Dacă această moțiune va fi votată, este firesc ca PSD, cel mai mare partid din Parlament și inițiatorul demersului, să își asume guvernarea. Altfel, inițiativa riscă să pară neserioasă. Este complicat să nu îți dorești asumarea guvernării în momentul în care ai inițiat acest demers. PSD are un avantaj pe care alte partide nu îl au: exact cum au afirmat și liderii săi, este cel mai mare partid parlamentar. Chiar și la un scor de 22%, rămâne cea mai mare forță politică și trebuie să își asume responsabilitatea, mai ales dacă reușește să dărâme un guvern”, a mai explicat sociologul.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Sociologul a scris duminică, pe Facebook, că urmează un mare punct de inflexiune în politica românească.

„De regulă, moțiunile de cenzură sunt evenimente punctuale care au consecințe limitate în timp, chiar și atunci când este răsturnat un guvern”, însă de această dată lucrurile stau diferit, a transmis Ștefureac.

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Care este diferența dintre Senat și Camera Deputaților. Foto Shutterstock
1
Parlamentarii PACE, după ce au primit mesajul Oanei Gheorghiu: „Un motiv în plus să votăm...
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
2
Ce cred românii despre demiterea lui Bolojan și cum s-a schimbat intenția de vot la...
barbat cu catuse la maini
3
Rusia va extrăda în România unul dintre cei mai căutați infractori, aflat pe lista Most...
marian neacsu, ilie bolojan si sorin grindeanu pe holul parlamentului
4
Valeriu Stoica: „Tunurile PSD sunt puse pe Ilie Bolojan numai la suprafață”. Care e de...
sorin grindeanu psd
5
Răspunsul PSD la apelul Oanei Gheorghiu privind moțiunea de cenzură: partidul și-a pus...
”A uitat că este în direct” și ce a urmat face înconjurul lumii: peste două milioane de vizualizări în nici 24 de ore
Digi Sport
”A uitat că este în direct” și ce a urmat face înconjurul lumii: peste două milioane de vizualizări în nici 24 de ore
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Radu Oprea, ministrul Economiei.
Scandalul pierderii banilor din PNRR continuă. Radu Oprea: „Pîslaru l-a dezinformat pe Bolojan”
simion
George Simion intervine în scandalul SAFE și acuză Coaliția PSD-PNL că a jefuit România: „Contractele miros a corupție”
insigna cu sigla pot
Avertisment lansat de o deputată ex-POT înainte de votul moțiunii: „Asta e întrebarea pe care ar trebui să ne-o punem”
Ministrul fondurilor europene.
Pîslaru răspunde acuzațiilor PSD privind banii din PNRR cu un atac: „Din cauza acestor domni i-am pierdut. E pur și simplu nesimțire”
Jmg9NDQwJmhhc2g9YzM3MDJhMWM0ZGE1ZjkyN2ZhNTk5MmFkMjNhZjY4ZDc=.thumb
Deputatul PNL care a primit ordin de mobilizare continuă să ceară explicații Ministerului Apărării
Recomandările redacţiei
Abbas Araghchi
Iranul a informat oficialii europeni cu privire la planurile de pace...
678530944_1405729118261640_2876559155299567278_n
Rusia a atacat Odesa: un mort și trei răniți. Ucraina a lovit nave...
Taiwan Eswatini
China îl numeşte „şobolan” pe preşedintele taiwanez Lai Ching-te...
muncitor constructii
Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 28% în primul trimestru din...
Ultimele știri
Atrași cu joburi, dar trimiși la război: Peru deschide anchetă în cazul cetățenilor ademeniți de Rusia să lupte în Ucraina
Marco Rubio va călători săptămâna viitoare la Vatican şi în Italia (presă)
Iranul vrea să transforme o universitate bombardată de SUA și Israel într-un „muzeu al războiului”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cele mai norocoase zodii în sezonul Taurului
Cancan
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns să doarmă pe străzi: 'Boschetar, n-are casă'
Fanatik.ro
Chinul prin care a trecut Cătălin Cîrjan când a stat un an și jumătate accidentat: „Corpul nu a acceptat...
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Afacerea în care s-a implicat soția lui Cristi Manea. Frumoasa Irina a câștigat inimile oamenilor
Adevărul
Cine este românca pentru care un celebru țar al Rusiei a făcut o pasiune nebună. Era cu 28 de ani mai tânără...
Playtech
Ce pensie încasează Petre Roman de la stat. Averea acumulată de fostul premier
Digi FM
La 21 de ani are deja trei copii, dar în loc de aprecieri primește critici: “Oamenii ne privesc de sus”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
VIDEO ”Nu s-a mai văzut!”. Gestul ucrainencei Marta Kostyuk a făcut înconjurul planetei, iar rusoaica...
Pro FM
Billie Eilish spune că o relație cu un bărbat din zodia Gemeni a făcut-o să creadă în astrologie: „Pot să-i...
Film Now
El făcea furori în „Renegatul”, ea în „Melrose Place”. Cuplul Heather Locklear și Lorenzo Lamas, la prima...
Adevarul
Culisele unui schimb de prizonieri ca în filme. Cine este femeia predată Rusiei la pachet cu trădătorul Bălan
Newsweek
În ce condiții stagiul militar poate fi considerat perioadă contributivă la pensie? Se pot da bani în plus?
Digi FM
Prințesa Charlotte a împlinit 11 ani! Fotografia postată de părinții ei, William și Kate. „Un portret superb”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în creierul tău dacă petreci 20 de minute afară în fiecare dimineață. Un obicei simplu care...
Digi Animal World
Reacția unei cățelușe care descoperă pentru prima dată ploaia. A topit inimile tuturor
Film Now
Shiloh Jolie surprinde cu o nouă transformare de look. Imagini cu fiica Angelinei Jolie, alături de prietena...
UTV
Câte operații estetice a avut Michael Jackson. Ce spunea artistul și ce a arătat autopsia după moarte