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„Soluția” lui Traian Băsescu pentru ca AUR să nu treacă de 30% în alegeri

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traian basescu in studioul digi24
Traian Băsescu. Foto: Captură video Digi24
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Fostul preşedinte Traian Băsescu afirmă că PNL şi USR sunt capabile să devină opoziţie puternică la guvernul format majoritar din PSD, iar în aceste condiţii AUR va avea „o problemă” şi nu va trece de 30 de procente la alegerile parlamentare viitoare.

Fostul preşedinte Traian Băsescu este de părere că, intrate în opoziţie, USR şi PNL pot să găsească mesajele politice care să le facă formaţiuni credibile şi relevante ca forţe care se opun puterii politice, iar dacă vor menţine colaborarea, aceasta va reprezenta „o problemă” şi pentru AUR, care până nu demult a fost principala forţă de opoziţie din România.

„Electoratul va găsi alternativa la Guvern. Până acum alternativa era AUR, dar în momentul de faţă liberalii şi USR pot să facă o structură politică aptă să fie o opoziţie credibilă şi atunci se va împlini ceea ce eu am spus acum vreo două luni: AUR nu va trece de 30 de procente la alegeri", a afirmat Traian Băsescu, marţi seară, la B1 TV, potrivit News.ro.

El a subliniat că, în opinia sa, nu se mai pune problema alegerilor anticipate, fiind de părere că actualul Guvern va rămâne în funcţie până la alegerile din anul 2028.

Editor : B.E.

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