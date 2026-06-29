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Soluția propusă de Kelemen Hunor pentru un guvern majoritar. Apel la politicieni „să răcească temperatura” declaraţiilor

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Kelemen Hunor
Kelemen Hunor. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Preşedintele UDMR Kelemen Hunor spune că partidele „trebuie să răcească temperatura declaraţiilor pentru a ajunge la un consens în privința unui guvern cu puteri depline. El susține varianta unui guvern majoritar, format din PNL, PSD și UDMR, cu un premier acceptabil pentru toate partidele. Întrebat ce ar trebui să facă președintele în această criză politică, el a răspuns: „Mediere, mediere, mediere și răbdare, răbdare, răbdare”.

Să răcească temperatura declarațiilor dacă vrem să găsim o soluție și să nu aruncăm țara în haos. Ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile nu ne apropiat de o soluție. De aceea, dacă se poate spune așa, în această caniculă ar trebui să ne așezăm pe scaun, să punem picioarele în apă rece și încet-încet să mai reducem temperatura declarațiilor, ca altfel nu vom ajunge nici la guvern minoritar de niciun fel, nu vom ajunge nici la un guvern majoritar de niciun fel și singurii care vor profita din această situație sunt colegii de la AUR. Asta este prima constatare”, a spus Kelemen Hunor.

A doua constatare: nu am găsit flexibilizarea părților pentru a semna un acord politic. În acest moment există două propuneri, Sorin Grindeanu din partea PSD-ului, Siegfried Mureșan din partea PNL-USR-UDMR. Dar indiferent la care parte ne uităm, din decizii luate atât la PSD, care spun că nu vor semna nu vor vota un guvern din care nu fac parte, și PNL, prin decizia luată în congres, că nu vor vota și nu vor intra în coaliție cu PSD, e aproape imposibil să ajungem la o soluție prin care se poate învesti un guvern fără AUR. Deci, nici guvernul PSD condus de Grindeanu, monocolor, fără 10-15 voturi de la AUR nu are majoritate, nici guvernul - eventual, dacă cumva președintele Dan l-ar desemna pe Mureșan - nu are cum să aibă majoritate, dacă PSD-ul nu susține, nu votează, fără voturile de la AUR, ceea ce pentru noi nu este acceptabil.

Nu putem accepta prin prezența sau prin votul nostru pe colegii de la AUR, cu tot respectul pentru fiecare vot, pentru fiecare cetățean. Și aici nu facem diferență între niciun om care a votat într-un fel sau altul”, a adăugat el.

„De aceea, eu cred că după 2-3 săptămâni, până la sfârșitul lunii iulie, trebuie să găsim o soluție. Din punctul meu de vedere, soluția în continuare ar fi un guvern majoritar. Dacă nu se poate să restabilim și coaliția veche, atunci ar fi posibil un guvern PNL-PSD-UDMR, cum a fost până în iunie anul trecut, cu un premier acceptabil pentru toată lumea și, eventual, nu vin oameni din prima linie în ministere și găsim oameni politici, oameni propuși de fiecare partid pentru fiecare minister, așa cum este sau era guvernul înainte de moțiunea de cenzură, cu miniștri propuși și cu o majoritate simplă, cel puțin până anul viitor, să trecem 2026, până în 2027, în primăvară. Asta ar fi una dintre soluțiile, zic eu, ce trebuie încercate, că nu am încercat încă această soluție. Am discutat și vineri, am discutat și joi despre o posibilitate de a realcătui o coaliție, dar încă nu am ajuns la niciun consens”, a mai spus el.

Kelemen Hunot mai spune că este important ca România să aibă un guvern cu puteri depline, pentru a nu pierde banii din PNRR.

„Important este că până la sfârșitul lunii august să aibă posibilitatea de a închide PNRR-ul și Parlamentul, sigur, convocat în sesiunea extraordinară la un moment, dat să votăm acele legi care sunt necesare pentru a acoperi angajamentele noastre din PNRR, în primul rând, fiindcă aceste venituri sunt calculate la venitul bugetul de stat. Dacă vor lipsi aceste venituri sau va lipsi o parte din aceste venituri, trebuie acoperite din alte surse. Asta înseamnă împrumuturi în plus cu costuri ridicate”, a explicat el.

„Deci aici există o responsabilitate pentru fiecare om politic, pentru fiecare ales și eu cred că încă avem această ultimă șansă până la sfârșitul lunii iulie, undeva spre sfârșitul lunii iulie, să găsim o rezolvare a soluției. În acest moment asta se conturează. Dacă nu are cineva un băț magic prin care rezolvă azi, mâine nu prea văd cine ar avea acest băț magic. Eu cred că mâine se închide sesiunea parlamentară fără să putem vota un Guvern”, a mai spus Kelemen Hunor.
Întrebat ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan, președintele UDMR a răspuns: „Mediere, mediere, mediere și răbdare. răbdare, răbdare”.

Editor : M.B.

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