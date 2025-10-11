Live TV

Soluție pentru facturi mai mici la energie electrică. Ministrul Bogdan Ivan: Prețurile au scăzut cu 20% în alte țări

facturi curent mai mari
Credit foto: Guliver/Getty Images

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat sâmbătă, în emisiunea Insider Politic de la Prima TV, că, pe baza analizei datelor din ultima lună, avem cea mai scumpă energie electrică din Europa. El recomandă montarea de contoare inteligente, măsură despre care spune că în alte țări a redus facturile cu 20%.

Bogdan Ivan spune că preţul energiei variază de de la zi la zi, în funcţie de importuri.

„În ultima lună, bazându-mă pe o analiză a preţului de pe piaţă, am avut în medie megawattul la 154 de euro, comparativ cu Franţa care era la 61 de euro şi, dacă ne raportăm la puterea de cumpărare a românilor şi la veniturile românilor, da, avem cea mai scumpă energie electrică din Europa. Sunt datele Eurostat care confirmă acest lucru”, a declarat Bogdan Ivan, potrivit News.ro. 

Acesta recomandă montarea de contoare inteligente: „Un contor pe care nu-l citeşti tu, un contor care transmite datele din 15 în 15 minute şi permite aceste tarife dinamice (…) Transmit în timp real care este consumul, pot să aplice aceste tarife diferenţiate sau dinamice în funcţie de perioada zilei în care consum şi acest lucru a dus la o scădere cu până la 20% în alte state. Nu facem nimic altceva decât să luăm acest model de bună practică şi să-l aducem şi în România”.

Ministrul a explicat că Spania şi Marea Britanie folosesc acest sistem de contoare inteligente. În România sunt mai multe companii care furnizează aceste soluţii, iar un contor costă între 100 şi 200 de euro.

„Oricine poate să-ţi instaleze un contor inteligent. Pot inclusiv să fie cei care livrează, să ofere anumite soluţii care sunt compatibile cu platformele informatice”, a adăugat Bogdan Ivan.

Ministrul a explicat că a plătit 280 de lei factura la energie, o creştere cu aproximativ 30-35%.

