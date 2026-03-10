Live TV

Sondaj: Câtă încredere au românii în liderii politici. George Simion, pe primul loc. Care e situația pentru Nicușor Dan și Ilie Bolojan

oameni pe strada
Efectele îmbătrânirii asupra țării noastre s-ar putea vedea în abia câțiva ani Foto: Shutterstock

INSCOP Research a publicat, marți, rezultatele celui mai recent Barometru Informat.ro – INSCOP Research, realizat în perioada 2–6 martie 2026, care arată nivelul de încredere al românilor în principalele personalități politice. Potrivit sondajului, liderul AUR George Simion se află pe primul loc în clasamentul încrederii, urmat de președintele Nicușor Dan și de premierul Ilie Bolojan.

Conform datelor colectate în sondaj, 34,3% dintre respondenți spun că au „foarte multă” sau „destul de multă” încredere în George Simion. Pe locul al doilea se situează Nicușor Dan, cu 27,6%, iar pe locul al treilea Ilie Bolojan, cu 25,1%.

Clasamentul încrederii continuă cu fostul premier Victor Ponta, în care 20,9% dintre români spun că au încredere. Acesta este urmat de primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, cu 15,7%, și de liderul USR, Dominic Fritz, cu 14,9%.

Pe ultimele locuri se află șeful PSD, Sorin Grindeanu, în care declară că au încredere 12% dintre respondenți, și Dan Dungaciu, cu 7,8%.

Foto: INSCOP

În ceea ce privește notorietatea, George Simion conduce clasamentul, fiind cunoscut de 98,8% dintre respondenți. Aproape la același nivel se află Nicușor Dan (98,6%) și Ilie Bolojan (98,2%).

Victor Ponta are o notorietate de 97,8%, iar Sorin Grindeanu este cunoscut de 82,7% dintre respondenți. În cazul celorlalți politicieni, nivelul de notorietate este mai redus: Ciprian Ciucu – 63,1%, Dominic Fritz – 59%, iar Dan Dungaciu – 25%.

Potrivit INSCOP, nivelul mai scăzut al notorietății influențează și gradul de încredere pentru unii lideri politici, precum Ciprian Ciucu, Dominic Fritz sau Dan Dungaciu.

Foto: INSCOP

În cazul lui George Simion, 14,1% dintre respondenți spun că au „foarte multă” încredere, iar 20,2% „destul de multă”. În același timp, 48,3% declară că au „foarte puțină” sau „deloc” încredere în liderul AUR.

Pentru Nicușor Dan, 7,3% dintre respondenți spun că au „foarte multă” încredere, iar 20,3% „destul de multă”, în timp ce 55,3% afirmă că au „foarte puțină” sau „deloc” încredere în președinte.

În cazul premierului Ilie Bolojan, 9,9% dintre respondenți declară că au „foarte multă” încredere, iar 15,2% „destul de multă”, în timp ce 58,2% spun că au „foarte puțină” sau „deloc” încredere.

Barometrul Informat.ro – INSCOP Research este realizat lunar de INSCOP Research la comanda platformei Informat.ro, în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group.

Datele au fost colectate în perioada 2–6 martie 2026 prin metoda CATI (interviuri telefonice), pe un eșantion de 1.100 de persoane, reprezentativ pentru populația adultă neinstituționalizată a României. Marja maximă de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

