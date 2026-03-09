Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere

Majoritatea românilor ar vota, la alegerile parlamentare, cu partidul AUR, potrivit celui mai recent sondaj INSCOP. Totuși, formațiunea condusă de George Simion este într-o ușoară scădere. Topul este completat, în ordine, de PSD, PNL și USR.

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 38% dintre respondenți susțin că vor vota cu AUR, potrivit sondajului INSCOP, însă formațiunea nu mai este pe un trend ascendent, ci din contră, pierde câteva procente față de sondajele anterioare.

„AUR coboară din nou sub pragul de 40%, ajungând la 38% în scădere față de cele aproape 41 de procente de la începutul anului”, susține Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research.

După AUR, cei mai mulți români ar vota cu PSD (19,2%), PNL (14,5%) și USR (11,4%).

UDMR – 4%

SENS – 3,6%

SOS România – 3,3%

POT – 3%

Câți români ar merge la vot

Întrebați cât de siguri sunt că ar merge să voteze dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 64,5% dintre respondenți au declarat că „sigur da”, în timp ce 16,2% au spus că nu vor merge la vot.

Datele au fost culese în perioada 2-6 martie 2026, prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat, fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

