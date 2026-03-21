Live TV

Sondaj. Ce partide ar vota românii la parlamentare: AUR continuă să scadă, PSD crește

Data actualizării: Data publicării:
plenul parlamentului
Foto: Inquam Photos / George Călin
Din articol
Direcția României Gestionarea țării Activitatea premierului

Majoritatea românilor ar vota, la alegerile parlamentare, cu partidul AUR, potrivit unui sondaj realizat de Avangarde. Cu toate acestea formațiunea condusă de George Simion se află într-o continuă scădere și este urmată, la o diferență de 13%, de PSD. 

Potrivit unui sondaj Avangarde, 35% dintre români ar vota cu partidul AUR. Pe locul 2 se află PSD cu 22%, urmat de PNL cu 14% și USR cu 11%. De asemenea, cei de la UDMR ar fi votați de 5% dintre români.

Partidul SOS România ar obține 3% din voturile românilor, fiind urmat de SENS și Partidul Oamenilor Tineri cu 2%, iar Forța Dreptei, Partidul Mișcarea Populară și DREPT cu 1% din voturi. 

Comparativ cu un sondaj realizat de INSCOP, în perioada 2-6 martie, AUR este în scădere, PSD a crescut în sondaje, PNL într-o ușoară scădere, iar USR într-o ușoară creștere. Datele culese de INSCOP situau partidul AUR la 38%, PSD la 19,2, PNL la 14,5% și USR la 11,4. 

De asemenea, un sondaj realizat de INSCOP în perioada 12-15 ianuarie, arăta că 40,9% dintre românii care și-au exprimat o opțiune de vot, ar pune ștampila pe partidul AUR. Pe locul 2 se situa PSD cu 18,2%, PNL cu 13,5% și USR cu 11,7%.

Direcția României

Potrivit sondajului Avangarde, românii consideră în proporție de 79% că România se îndreaptă într-o direcție bună. De partea cealaltă, 18% consideră că direcția este greșită, iar 3% nu pot aprecia.

Gestionarea țării

Cei mai mulți români sunt total nemulțumiți de modul în care guvernul condus de llie Bolojan gestionează România, cu un procent de 43%. 37% dintre români sunt mai degrabă mulțumiți, 17% se declarată mulțumiți de gestionarea guvernului și doar 1% sunt foarte mulțumiți.

Activitatea premierului

De asemenea, 49% dintre români se declară nemulțumiți de activitatea premierului de până acum. În timp ce 24% se poziționează ca fiind „mai degrabă nemulțumit”, 20% se declară mulțumiți și doar 1% se încadrează la foarte mulțumiți.

Cercetarea sociologică a fost realizată în perioada 10 - 17 martie, pe un eșantion de 1.000 de persoane, prin apel telefonic. Marja de eroare este de ± 3%

Editor : Andreea Rubica

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Fără precedent: Donald Trump a luat decizia în cazul României: la Cluj și la București!
Digi Sport
Fără precedent: Donald Trump a luat decizia în cazul României: la Cluj și la București!
Descarcă aplicația Digi Sport
