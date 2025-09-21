Live TV

Sondaj CURS: 70% dintre români cred că țara merge într-o direcție greșită. AUR depășește PSD și PNL în intențiile de vot

Data publicării:
oameni pe strada bucuresti calea victoriei 2018
Imagine cu caracter ilustrativ. FOTO: Shutterstock
Din articol
Niciun politician nu reuşeşte să adune un sprijin majoritar Cum sunt văzute măsurile guvernului Bolojan Românii spun că le merge mai prost financiar

Un sondaj CURS publicat duminică arată că 7 din 10 români sunt pesimiști cu privire la direcția în care merge țara. În plan electoral, AUR conduce la intenția de vot cu 34%, urmat de PSD (23%) și PNL (16%).

Un procent de 70% dintre români consideră că în România lucrurile merg într-o direcţie greşită, 24% cred că direcţia este bună, iar 6% nu au avut un răspuns, se arată într-un sondaj CURS, dat publicităţii duminică. Potrivit acestuia, întrebaţi cum văd mersul ţării, 70% dintre români au spus că România merge într-o direcţie greşită. Doar 24% consideră că lucrurile merg într-o direcţie bună, iar 6% nu au avut un răspuns.

Niciun politician nu reuşeşte să adune un sprijin majoritar

Călin Georgescu este la 40% încredere, George Simion la 38%, iar Nicuşor Dan la 34%. În rândul celor aflaţi în funcţii, Sorin Grindeanu şi Ilie Bolojan sunt evaluaţi cu 26%, în timp ce Anamaria Gavrilă, Dominic Fritz şi Diana Şoşoacă au fiecare câte 19%.

„Diferenţele mari între scoruri şi nivelul ridicat de neîncredere arată o scenă politică fragmentată, fără o figură care să concentreze sprijinul public (peste 50%)”, se arată în cercetarea CURS.

Sondajul mai arată că dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obţine 34% din voturi, PSD - 23%, iar PNL - 16%. USR este la 12%, în timp ce UDMR şi SOS România au câte 5%, Partidul Oamenilor Tineri 3%, iar alte formaţiuni 2%.

Cum sunt văzute măsurile guvernului Bolojan

Legat de felul cum sunt văzute instituţiile din România, sondajul arată că cel mai bine în acest sens sunt Armata şi pompierii - 79%, Biserica - 70% şi Poliţia - 56%, Uniunea Europeană - 55%, mediul privat - 52% şi ONU - 50%.

Pe partea opusă, instituţiile politice care nu sunt bine văzute sunt Preşedinţia - 40%, Guvernul - 27%, Curtea Constituţională - 26% şi Parlamentul - 25%.

Întrebaţi cum văd măsurile Guvernului din cel de-al doilea pachet, 36% dintre cei chestionaţi au spus că unele decizii au fost corecte, altele nu, 29% le consideră nejustificate şi nenecesare, iar 24% le văd ca justificate şi necesare. Întrebaţi dacă au simţit direct efectele acestor măsuri, 52% au declarat - un impact foarte mare, iar 31% - un impact mare. Doar 9% au spus că efectele au fost mici, în timp ce 4% au simţit foarte puţin sau deloc, iar alţi 4% nu au putut aprecia.

Românii spun că le merge mai prost financiar

La întrebarea „cum le-a mers financiar în ultimul an”, 46% dintre respondenţi au spus că situaţia lor s-a înrăutăţit (27% "într-o oarecare măsură", 19% "semnificativ"). 32% au afirmat că au rămas la acelaşi nivel, dar nu sunt mulţumiţi, în timp ce 16% au rămas la acelaşi nivel şi sunt mulţumiţi. Doar 4% spun că le-a mers mai bine, iar 2% nu au răspuns.

„Sondajul CURS din septembrie 2025 arată un public dominat de pesimism, cu încredere ridicată în instituţiile considerate stabile şi de protecţie, dar cu scepticism pronunţat faţă de politicieni şi instituţiile politice. În plan electoral, AUR se află pe primul loc, urmat de PSD şi PNL, într-un context economic perceput ca dificil de majoritatea populaţiei", se mai arată în cercetarea CURS.

Sondajul a fost realizat în perioada 5-19 septembrie, pe un eşantion de 1.100 de persoane adulte, reprezentativ pentru populaţia României, cu o marjă de eroare de ą3%.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Rafinărie rusă atacată de dronă
1
Mass-media din Rusia poate relata despre pompele de benzină goale și prețurile...
„Judecătorul” care a impresionat zeci de mii de români nu există. Povestea virală a fost creată cu inteligența artificială
2
„Judecătorul” care a impresionat zeci de mii de români nu există. Povestea virală a fost...
Winter landscape of romania village with snow, near Iasi city, church and houses, blue sky
3
Vortex polar deasupra Arcticii. Când vin primele ninsori și ce iarnă îi așteaptă pe...
Avioane MiG-31
4
Prima reacție a Rusiei la acuzația că avioanele sale au intrat în spaţiul aerian al...
MiG-31k
5
Avioane rusești, în spațiul aerian al Estoniei. Tallinn activează articolul 4 al NATO...
Scandal uriaș! I-au trimis oferta lui Dan Petrescu, iar a doua zi au fost reclamați la FIFA
Digi Sport
Scandal uriaș! I-au trimis oferta lui Dan Petrescu, iar a doua zi au fost reclamați la FIFA
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Avioane MiG-31
NATO era pregătită să „folosească forța” împotriva Rusiei, după ce...
carduri sociale
Guvernul a redus drastic sprijinul pentru săraci. Ce spun românii...
Seen,From,Behind,Middle,Aged,Woman,In,Brown,Hat,And
Cum va fi afectată România de vortexul polar care se formează...
BUCURESTI - MINISTRUL ECONOMIEI - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Miruță: Nu se va bloca reforma administrației. A elibera locurile...
Ultimele știri
Căutătorii de ciuperci au găsit bucăți de dronă într-o pădure din Polonia
Medicii avertizează: Nu încercați niciodată să vă abțineți de la un strănut. Care este pericolul
Un grup hotelier din Polonia oferă recompense cuplurilor care concep copii în unitățile sale
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
sedinta de guvern ilie bolojan
Fritz crede că Guvernul Bolojan ar trebui să plece, dacă legea pensiilor magistraților pică la CCR: „E greu de continuat așa”
alexandru nazare inquam george calin
Ministrul Finanțelor dezminte scenariul unor noi taxe pentru români: Nu există în plan o astfel de variantă
PARLAMENT - COMISIA DE BUGET FINANTE
Economistul Ionuț Dumitru: „Pachetul 1 de măsuri e suficient pentru a aduce deficitul la 6% anul viitor”
oameni pe strada
SONDAJ: Cu ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare. AUR rămâne pe primul loc
Olguța Vasilescu
Olguța Vasilescu: Nu va fi criză politică dacă pleacă Ilie Bolojan. Guvernul rămâne același, doar premierul se schimbă
Partenerii noștri
Pe Roz
Doi tineri au cheltuit banii de nuntă pentru a scăpa de kilogramele acumulate încă din copilărie. De la 300...
Cancan
E scandal în lumea medicală! Colegiul Medicilor dă de pământ cu Mihaela Bilic: 'Sunt pur și simplu eronate'
Fanatik.ro
Povestea omului care a avut grijă de Cristian Chivu. Dezvăluiri despre debutul antrenorului lui Inter în...
editiadedimineata.ro
A fi prea slab poate fi mai periculos decât kilogramele în plus
Fanatik.ro
Ea este Andreea, înotătoarea din România care i-a înnebunit pe americani cu frumusețea ei. A făcut...
Adevărul
Cum arată locuința unui nepalez care a muncit 4 ani în România. Reacția românilor la imaginile de la...
Playtech
Ce se pune în varul pentru pomi ca să reziste mai mult pe scoarță. Cum se prepară corect soluția folosită de...
Digi FM
Un bărbat şi iubita lui, amendaţi cu câte 3.000 de lei de poliţişti. Ce au făcut după ce femeia s-a certat cu...
Digi Sport
Au ”explodat” la adresa CFR-ului, după decesul lui Ciprian Scrobotă: ”Josnic!”
Pro FM
Stephen Baldwin rupe tăcerea despre Hailey Bieber: „A făcut imposibilul”. Modelul nu mai păstrează legătura...
Film Now
Steven Spielberg, la un pas să-și piardă cariera în timpul filmărilor pentru „Jaws”: „Credeam că nu mă va mai...
Adevarul
Avertismentul unui fost ministru moldovean: „Rusia va face din Moldova o bază militară"
Newsweek
Ce pensie de mizerie a primit un pensionar după 36 ani munciți pe salariul minim? O rușine națională
Digi FM
Momentul când un nepalez s-a întors pentru prima dată acasă să își vadă familia. Muncește de 4 ani în România
Digi World
"Ucigaşul tăcut". Motivul pentru care peste 15.000 de oameni au murit în Europa în această vară
Digi Animal World
O creatură marină de doi metri, descoperită pe o plajă din California: „Parcă eram pe altă planetă”
Film Now
Julia Roberts dezvăluie numele actriței care o intimidează profund: Am fost atât de emoționată să o întâlnesc
UTV
Bella Hadid, imagini cutremurătoare de pe patul de spital: lupta paralizantă cu boala Lyme