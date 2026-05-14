Live TV

Sondaj CURS: AUR ar obține 32% la parlamentare, PSD –24%, PNL –20%, USR –10%. Călin Georgescu are 32% încredere multă și foarte multă

Data publicării:
buletin de vot urna inquam octav ganea
Buletin de vot. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
Intenția de vot la alegerile parlamentare  Încrederea în personalitățile politice  

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obține 32% din voturi, potrivit unui sondaj CURS realizat în perioada 1 - 14 mai. PSD este cotat la 24%, iar PNL la 20%, în timp ce USR ar obține 10% iar UDMR este la pragul de 5%. Sondajul mai arată că PNRR, partid condus de Cristian Popescu Piedone este cotat la 4%, SOS România la 3%, iar categoria „Altul” la 2%. În ceea ce privește personalitățile publice, Călin Georgescu conduce clasamentul cu 32% încredere multă și foarte multă, urmat de Nicușor Dan cu 31%, Ilie Bolojan cu 25%, iar George Simion cu 23%. 

„În contextul actual marcat de instabilitate politică, repoziționări în zona partidelor parlamentare și negocieri pentru formarea unei noi majorități parlamentare care să genereze un nou guvern, CURS a realizat un sondaj privind intenția de vot și nivelul de încredere în principalele personalități politice”, arată CURS. 

Intenția de vot la alegerile parlamentare 

„Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obține 32% din voturi și ar rămâne principala forță politică. PSD este cotat la 24%, iar PNL la 20%, cele două partide tradiționale menținându-se relativ apropiate. USR ar obține 10%, în timp ce UDMR este la pragul de 5%, PNRR-Piedone este cotat la 4%, SOS România la 3%, iar categoria „Altul” la 2%. 

Rezultatele indică o competiție relativ stabilă între principalele partide, cu AUR în poziție de lider și cu o diferență clară față de restul competitorilor”, mai arată CURS. 

Încrederea în personalitățile politice  

Călin Georgescu conduce clasamentul cu 32% încredere multă și foarte multă, urmat foarte aproape de Nicușor Dan, cu 31%. Ilie Bolojan este la 25%, iar George Simion la 23%. 

Traian Băsescu, Cristian Popescu Piedone și Sorin Grindeanu sunt grupați în jurul pragului de 21%, în timp ce Hunor Kelemen, Diana Șoșoacă și Dominic Fritz înregistrează cele mai ridicate niveluri de neîncredere. 

„Niciuna dintre personalitățile testate nu depășește pragul de 35% în zona de încredere ridicată, ceea ce arată un climat general de neîncredere în clasa politică. 

Datele sugerează o scenă politică fragmentată, în care liderii politici reușesc să își conserve nuclee de susținători, dar fără a genera niveluri ridicate de încredere în rândul populației”, potrivit CURS. 

Cercetarea a fost realizată pe un eșantion național de 1664 respondenți, populație adultă (18+), probabilist, multistadial și stratificat. Marja de eroare este de ±2,4% la un nivel de încredere de 95%. Datele au fost culese prin interviuri față-în-față, la domiciliul respondenților, în perioada 1 – 14 mai 2026. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
lukasenko
1
„Ne pregătim cu toții pentru război”: Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko...
Salvatorii au ajuns la copilul dat dispărut de trei zile.
2
Copilul din Sibiu dispărut luni a fost găsit: „E ud, e înghețat, dar e bine”. Salvatorii...
copil_cautat_sibiu
3
„A intrat în tufe și nu știu ce s-a putut întâmpla”. Mărturia tatălui copilului căutat cu...
EDL N23 BASESCU DE NICUSOR 141225_01976
4
Traian Băsescu: „Ce avem acum e rezultatul organizării ticăloase a alegerilor. N-au dat...
Screenshot 2026-05-13 230514
5
Culmea „performanței” la stat. Companie pentru vânzarea cărților, cu cinci șefi, doi...
Radu Naum: ”Știm situația reală a lui Dan Petrescu”
Digi Sport
Radu Naum: ”Știm situația reală a lui Dan Petrescu”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
nicusor dan la cotroceni
Nicușor Dan a convocat consultări cu partidele pentru desemnarea premierului. Programul discuțiilor pentru luni
INSTANT_GUVERN_BRIEFING_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Bolojan, despre datele INS: Economia se însănătoșește. E imoral ca cei care au dat foc acoperișului să critice pe cel care stinge focul
Avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române
Ilie Bolojan anunță finalizarea programului SAFE. Când va putea fi semnat contractul de împrumut cu UE: „O decizie corectă”
Marcel Ciolacu și Ilie Bolojan stau de vorba
Bolojan și Ciolacu, poziții diferite în CSAT privind coordonarea programului SAFE. Ce arată documentul Administrației Prezidențiale
Ilie Bolojan (1)
Premierul Ilie Bolojan: De ce se întâmplă în următoarele două săptămâni depinde dacă vom lua banii din PNRR
Recomandările redacţiei
APTOPIX Spain Hantavirus Ship
„Părea doar un virus obișnuit”. Medicul testat pozitiv după focarul...
Donald Trump.
Trump anulează trimiterea a 4.000 de soldați americani în Polonia...
Ursula von der Leyen, președnta CE.
Ursula von der Leyen felicită România, după aprobarea cererii de...
Alexander Șuvaev
Vladimir Putin a numit un general „criminal de război” la conducerea...
Ultimele știri
Mihai Jurca afirmă că realizarea Programului SAFE poate continua, chiar dacă CCR decide că ordonanţa este neconstituţională
Dragoş Pîslaru spune că un proiect pierdut din cauza gestiunii proaste a PNRR va fi finanţat prin fonduri norvegiene
Un bărbat a fost condamnat pentru conducerea unei baze secrete de spionaj chineze în New York
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zâmbet de Hollywood, rochie de prințesă. Iulia Vântur, emoții și o apariție de poveste la Cannes 2026, în...
Cancan
BREAKING | Plutonierul major în rezervă Rădoiu Ovidiu-Nicolae a murit la doar 37 de ani
Fanatik.ro
Mirel Rădoi, dat afară de la Gaziantep după numai o lună!? Previziune sumbră a lui Marius Șumudică: „Tare...
editiadedimineata.ro
Cum exploatează Rusia marile evenimente internaționale pentru a răspândi dezinformare
Fanatik.ro
Ce surpriză! Omul cheie la ultimele două titluri ale FCSB, dorit de o rivală: „Am avut ofertă din...
Adevărul
Ilie Bolojan vs. Marcel Ciolacu - Administrația Prezidențială clarifică cine a propus reformularea cheie...
Playtech
Orașul din România considerat strategic pentru apărare. E mic, mulți nici nu știu să îl arate pe hartă
Digi FM
„Bolojan să facă un pas în lateral". Fostul președinte acuză „furtul alegerilor din 2024"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cu câți bani a rămas Sorana Cîrstea, după ce a fost învinsă de Coco Gauff în semifinale la Roma
Pro FM
Cât costă un bilet la finala Eurovision 2026 de la Viena. Prețurile au explodat pe site-urile de revânzare
Film Now
Vin Diesel, moment emoționant cu fiica lui Paul Walker la Cannes. Meadow Walker abia și-a putut stăpâni...
Adevarul
Pensie record: o femeie care a lucrat 61 de ani primește 9.700 euro pe lună
Newsweek
1.150.000 pensionari cer banii pierduți după anularea indexării pensiilor. Ce șanse au să câștige în instanță?
Digi FM
A vrut chipul perfect și a ajuns să nu mai vadă. Intervenția estetică care era cât pe ce să-l lase orb pe un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Băutura de seară recomandată de nutriționiști dacă ai colesterolul mare. Te ajută și să dormi mai bine
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Săruturi pe străzile din Roma. Mel Gibson și-a refăcut viața după despărțirea de Rosalind. O italiancă mult...
UTV
Cabral și Andreea Ibacka sunt în centrul zvonurilor despre divorț. Fanii au observat că nu mai poartă...