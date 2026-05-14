Sondaj CURS: AUR ar obține 32% la parlamentare, PSD –24%, PNL –20%, USR –10%. Călin Georgescu are 32% încredere multă și foarte multă

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obține 32% din voturi, potrivit unui sondaj CURS realizat în perioada 1 - 14 mai. PSD este cotat la 24%, iar PNL la 20%, în timp ce USR ar obține 10% iar UDMR este la pragul de 5%. Sondajul mai arată că PNRR, partid condus de Cristian Popescu Piedone este cotat la 4%, SOS România la 3%, iar categoria „Altul” la 2%. În ceea ce privește personalitățile publice, Călin Georgescu conduce clasamentul cu 32% încredere multă și foarte multă, urmat de Nicușor Dan cu 31%, Ilie Bolojan cu 25%, iar George Simion cu 23%.

„În contextul actual marcat de instabilitate politică, repoziționări în zona partidelor parlamentare și negocieri pentru formarea unei noi majorități parlamentare care să genereze un nou guvern, CURS a realizat un sondaj privind intenția de vot și nivelul de încredere în principalele personalități politice”, arată CURS.

Intenția de vot la alegerile parlamentare

„Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obține 32% din voturi și ar rămâne principala forță politică. PSD este cotat la 24%, iar PNL la 20%, cele două partide tradiționale menținându-se relativ apropiate. USR ar obține 10%, în timp ce UDMR este la pragul de 5%, PNRR-Piedone este cotat la 4%, SOS România la 3%, iar categoria „Altul” la 2%.

Rezultatele indică o competiție relativ stabilă între principalele partide, cu AUR în poziție de lider și cu o diferență clară față de restul competitorilor”, mai arată CURS.

Încrederea în personalitățile politice

Călin Georgescu conduce clasamentul cu 32% încredere multă și foarte multă, urmat foarte aproape de Nicușor Dan, cu 31%. Ilie Bolojan este la 25%, iar George Simion la 23%.

Traian Băsescu, Cristian Popescu Piedone și Sorin Grindeanu sunt grupați în jurul pragului de 21%, în timp ce Hunor Kelemen, Diana Șoșoacă și Dominic Fritz înregistrează cele mai ridicate niveluri de neîncredere.

„Niciuna dintre personalitățile testate nu depășește pragul de 35% în zona de încredere ridicată, ceea ce arată un climat general de neîncredere în clasa politică.

Datele sugerează o scenă politică fragmentată, în care liderii politici reușesc să își conserve nuclee de susținători, dar fără a genera niveluri ridicate de încredere în rândul populației”, potrivit CURS.

Cercetarea a fost realizată pe un eșantion național de 1664 respondenți, populație adultă (18+), probabilist, multistadial și stratificat. Marja de eroare este de ±2,4% la un nivel de încredere de 95%. Datele au fost culese prin interviuri față-în-față, la domiciliul respondenților, în perioada 1 – 14 mai 2026.

