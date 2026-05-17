Sondaj CURS: Peste jumătate dintre români spun că sunt necesare alegerile anticipate

Majoritatea românilor consideră că este nevoie de alegeri anticipate, iar dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, pe primul loc s-ar clasa AUR, urmat de PSD, PNL, USR şi UDMR, potrivit unui sondaj CURS realizat în perioada 1-14 mai 2026 şi publicat duminică.

Conform sondajului, România are nevoie de alegeri anticipate, consideră 56% dintre respondenţi, iar 41% dintre intervievaţi se opun unei astfel de soluţii, rezultatul indicând „existenţa unei presiuni publice importante pentru schimbarea actualei configuraţii politice”,scrie Agerpres.

În privinţa intenţiei de vot, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, pe primul loc s-ar situa AUR, cu 32% din voturi, urmat de PSD (24%), PNL (20%), USR (10%), UDMR (5%), PNRR-Piedone (4%), SOS România (3%), iar categoria „Altul” la 2%.

„Rezultatele indică o competiţie relativ stabilă între principalele partide, cu AUR în poziţie de lider şi cu o diferenţă clară faţă de restul competitorilor”, arată sursa citată.

Din punct de vedere ideologic, cercetarea arată că electoratul are o orientare predominant conservatoare.

„Electoratul se defineşte predominant conservator. Din punct de vedere ideologic, cei mai mulţi respondenţi afirmă că se simt apropiaţi de zona creştin-democrată (29%) şi de cea naţionalistă (24%). 16% se definesc ca social-democraţi, 12% ca liberali, iar 10% se apropie de progresism. Datele indică o orientare predominant conservatoare a electoratului român, într-un context marcat de insecuritate economică şi instabilitate politică”, explică realizatorii sondajului.

Sondajul a fost realizat pe un eşantion de 1.664 de respondenţi, populaţie adultă rezidentă din România, prin interviuri faţă-în-faţă, la domiciliul respondenţilor, marja de eroare maximă fiind de +/-2,4% la un nivel de încredere de 95%.

