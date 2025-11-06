Sondaj INSCOP. AUR coboară sub pragul de 40% pentru prima oară după alegerile prezidențiale. PSD și USR, în creștere

Partidul condus de George Simion rămâne în topul opțiunilor de vot, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, însă coboară pentru prima oară după alegerile prezidențiale sub pragul de 40%, potrivit celui mai recent sondaj INSCOP. PNL este și el într-o ușoară scădere, în schimb PSD și USR cresc în popularitate față de luna octombrie.

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, Alianța pentru Unirea Românilor ar conduce clasamentul, cu 38% dintre opțiunile de vot. Formațiunea condusă de George Simion înregistrează o scădere, după ce în lunile iunie, septembrie și octombrie s-a clasat la peste 40% în preferințe și este urmată de PSD, cu 19,5%, PNL cu 14,6% și USR cu 12,3%.

Față de luna octombrie, PSD și USR înregistrează o ușoară creștere, în timp ce PNL scade ușor în intențiile de vot.

Sursa: Captură sondaj INSCOP

Ce partide nu ar mai intra în Parlament

UDMR ar aduna 4,8% din voturile alegătorilor, urmat de SENS cu 3,2% , POT cu 3,1% și SOS cu 1,7%. Potrivit sondajului, ultimele trei formațiuni nu ar atinge pragul necesar pentru a ajunge în Parlament.

Același sondaj mai arată că 60,5% dintre votanți vor merge sigur la vot, în timp ce 17,4% nu se vor prezenta la urne.

Sondajul a fost realizat de INSCOP Research, la comanda platformei Informat.ro în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group. Datele au fost culese în perioada 25 octombrie – 2 noiembrie 2025 prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 3000 de persoane, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 1.8 %, la un grad de încredere de 95%.

Citește și: ANALIZĂ Inflație de candidați la Primăria Capitalei: strategie de fragmentare a voturilor sau lipsă de interes real din partea partidelor?

Editor : A.G.