Live TV

Sondaj IRES la comanda PSD: Cu cine votează românii dacă duminica viitoare ar fi alegeri parlamentare

Data actualizării: Data publicării:
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Parlamentul României. Inquam Photos / Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Un sondaj realizat de IRES la comanda PSD arată că, dacă duminica viitoare ar fi alegeri parlamentare, AUR ar obţine cele mai multe dintre voturi, urmat de PSD.

Un sondaj IRES realizat la comanda PSD arată că, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obţine 40% dintre voturile exprimate. Pe locul al doilea s-ar clasa PSD, cu 21%, PNL ar fi pe locul al treilea, cu 17%, urmat de USR ci 10%. UDMR nu ar trece pragul electoral, fiind cotat cu doar 3% dintre voturi, Partidul SENS şi SOS România ar obţine fiecare câte 2%, în timp ce POT ar avea 1%.

Sondajul a fost realizat la comanda PSD, în perioada 29 iunie - 2 iulie 2026, pe un eşantion de 1.002 respondenţi, simplu, aleatoriu, reprezentativ pentru populaţia adultă, neinstituţionalizată din România, prin metoda CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). Eroare maximă tolerată este: ±3,1%.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
INSTANT_TOMAC_USR_31_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Fritz, despre amenințarea lui Grindeanu privind legile din PNRR: „Vor capul lui Bolojan...
liviu dragnea
3
Dragnea spune că doi lideri PSD l-au vizitat înainte de a da jos Guvernul Bolojan: Au...
George Simion.
4
Simion pune o primă condiție în schimbul unei colaborări cu PSD: „Asta e soluția dacă vor...
Caine
5
Un câine drogat a avut nevoie de intervenția salvatorilor pentru a fi coborât de pe cel...
S-a terminat pentru Deschamps! A fost anunțat noul selecționer al Franței: "Mult succes!"
Digi Sport
S-a terminat pentru Deschamps! A fost anunțat noul selecționer al Franței: "Mult succes!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
catalin drula foto usr
Cătălin Drulă îi răspunde lui Sorin Grindeanu: „Autostrăzile nu-s ca cireşele să se coacă în mai-iunie”
PNRR steag UE
România riscă să piardă peste 4,5 miliarde de euro din PNRR din cauza crizei politice. Șase proiecte așteaptă aprobare
Rareș Hopincă in studioul digi24
Rareș Hopincă: AUR nu ar trebui etichetat drept partid extremist. Ce spune despre scenariul unei guvernări cu PSD
Adrian Țuțuianu
Diana Buzoianu acuză PSD că l-a pus pe șeful AEP să declare că nu se pot face alegeri anticipate. Reacția instituției
nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan spune că partidele au făcut „pași timizi de conciliere”, deși nu există încă o soluție pentru Guvern: „PSD e în opoziție”
Recomandările redacţiei
colaj cu Vladimir Putin și zone bombardate de ucraineni în Sevastopol, Crimeea
De la atu la vulnerabilitate: ce ar însemna pentru Putin pierderea...
Viorel Pasca, sotia si fiii sai sunt escortati de jandarmi in afara sediului DIICOT din Bucuresti, 1 iulie 2026.
Dragoş Pîslaru reclamă „semne de întrebare” cu privire la amenda de 1...
509021582_122137974872723345_696277687402505230_n
Ședință în Situation Room convocată de Trump. Pe ce s-a axat...
N09 CIUCU CONTROL JUDICIAR-SINC_00881
Ciprian Ciucu, la poliție pentru controlul judiciar după vacanța...
Ultimele știri
Discuție telefonică Donald Trump - Benjamin Netanyahu. Ce i-a spus liderul SUA premierului israelian: „Nu te vor acolo”
Căldură extremă în Japonia: Angajaţii guvernamentali au permisiunea să vină în pantaloni scurți pentru a economisi aerul condiționat
Aplicația de cadastru și carte funciară a ANCPI, afectată de „un incident tehnic major”. Când va fi din nou disponibilă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
E căsătorită, dar are voie să iasă cu alți bărbați. Cum răspunde celor care spun că își umilește soțul: "Era...
Cancan
Scandal de zeci de mii de euro între o influenceriță și furnizorii ei de chinezării. Afacerea care trebuia...
Fanatik.ro
Cum a reușit un influencer să piardă 4 milioane de dolari într-o săptămână pe partidele de la Cupa Mondială...
editiadedimineata.ro
UE și Marea Britanie sancționează Rusia pentru atacuri cibernetice. România, printre statele afectate
Fanatik.ro
Cum l-a umilit Erling Haaland pe ”Spider-Man”. Dezvăluirile actorului Tom Holland după ce i-a dat un mesaj...
Adevărul
„O să facă baie în Delta Dunării”. Tanczos Barna avertizează că urșii se extind spre zonele de deal și șes
Playtech
Ce s-a schimbat în averea lui Marcel Ciolacu după plecarea din Guvern. Câți bani are în conturi și ce datorii...
Digi FM
Maria Dragomiroiu, mesaj emoționant la 16 ani de la moartea Mădălinei Manole: „Ești în rugăciunile mele în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Trei arbitri au spus același lucru! Verdict clar după penalty-ul dictat în Franța - Spania
Pro FM
DARA, câștigătoarea Eurovision 2026, își încântă fanii cu imagini în costum de baie. S-a relaxat pe plaja din...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sam Neill, o viață amoroasă tumultuoasă. Actorul a avut două căsnicii, și-a dat un fiu spre adopție și...
Adevarul
„România va fi obligată să facă mai multe sacrificii.” Miza ascunsă a scandalului dintre Ucraina și Polonia...
Newsweek
Schimbare majoră la pensie. Stagiul complet de cotizare crește de la 1 august. Milioane de români afectați
Digi FM
Ada Galeș, mărturisiri dureroase după ce a pierdut o sarcină: „Rațiunea nu mai ajută cu nimic!” Anul trecut...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Povestea incredibilă a unui bărbat declarat mort timp de 107 minute. Ce susține că a văzut în lumea de dincolo
Digi Animal World
Un urs a intrat într-un hotel la 5 dimineața, a băut apă din hol și a dat buzna peste turiști în cameră...
Film Now
Christopher Nolan răspunde criticilor aduse distribuției din „The Odyssey”: Mi-am petrecut 10 ani din viață...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...