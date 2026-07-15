Sondaj IRES la comanda PSD: Cu cine votează românii dacă duminica viitoare ar fi alegeri parlamentare

Un sondaj realizat de IRES la comanda PSD arată că, dacă duminica viitoare ar fi alegeri parlamentare, AUR ar obţine cele mai multe dintre voturi, urmat de PSD.

Un sondaj IRES realizat la comanda PSD arată că, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obţine 40% dintre voturile exprimate. Pe locul al doilea s-ar clasa PSD, cu 21%, PNL ar fi pe locul al treilea, cu 17%, urmat de USR ci 10%. UDMR nu ar trece pragul electoral, fiind cotat cu doar 3% dintre voturi, Partidul SENS şi SOS România ar obţine fiecare câte 2%, în timp ce POT ar avea 1%.

Sondajul a fost realizat la comanda PSD, în perioada 29 iunie - 2 iulie 2026, pe un eşantion de 1.002 respondenţi, simplu, aleatoriu, reprezentativ pentru populaţia adultă, neinstituţionalizată din România, prin metoda CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). Eroare maximă tolerată este: ±3,1%.

Editor : Sebastian Eduard