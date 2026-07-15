Sondaj IRES: Pe cine îi consideră românii vinovați pentru actuala criză politică. Câte procente au Grindeanu și Bolojan

Un sondaj IRES realizat la comanda PSD arată că românii cred că țara merge într-o direcție greșită, iar de vină pentru situația actuală sunt „toate partidele”. La întrebarea „cine gestionează mai bine situația actuală”, liderul PSD Sorin Grindeanu are 3% avans față de liderul PNL Ilie Bolojan.

Circa 80% dintre români spun că țara merge într-o direcție greșită, în timp ce 18% spun că direcția este bună. Dealtfel, situația politică este apreciată de 91% dintre concetățeni ca fiind „destul de instabilă” și „foarte instabilă”. 58% dintre respondenţi cred că situaţia politică în România este „foarte instabilă” şi doar 33% consideră că este „destul de instabilă”. Procentul celor care cred că este „foarte stabilă” este de doar 0.5%, în timp ce 7% apreciază că este „destul de stabilă”.

92% dintre respondenţi au afirmat că România trece printr-o criză politică şi 36% dintre participanţi consideră că „toate partidele” sunt de vină pentru situaţia creată. Întrebaţi cine apreciază că poartă principala responsabilitate pentru actualul blocaj politic din ţară, 16% dintre respondenţi dau vina pe premierul Ilie Bolojan, câte 14% pe preşedinte şi PSD, alţi 13% pe Guvern şi 2% pe AUR.

„Ce notă i-ați acorda lui Ilie Bolojan?”

O altă întrebare la care participanţii au fost chemaţi să răspundă a fost: „Pe o scală de la 1 la 10, ce notă i-aţi acorda lui Ilie Bolojan, gândindu-vă la activitatea pe care a avut-o până acum la conducerea Guvernului României?”.

Media răspunsurilor arată o notă de 4,71 acordată premierului interimar Ilie Bolojan. 29% dintre respondenţi au ales nota 1 – cea mai slabă, 6% au ales nota 10.

La întrebarea „Consideraţi că Ilie Bolojan ar trebui să fie, în continuare, premierul României?” 66% dintre aprticipanţi au răspuns nu, în timp ce 32% au răspuns da şi 2% nu au ştiut să răspundă.

Participanţii au fost întrebaţi şi cine gestionează mai bine situaţia actuală, iar 41% l-au indicat pe Sorin Grindeanu, în timp ce 38% l-au ales pe Ilie Bolojan.

Prioritățile viitorului guvern

Conform sondajului, 50% dintre români apreciează nivelul de trai al familiei drept „satisfăcător”, deși 58% admit că se descurcă greu cu banii sau au bani doar pentru strictul necesar. Totuși, 47% dintre români cred că situația economică a țării s-a înrăutățit considerabil în ultimul an.

Prioritățile viitorului guvern ar fi relansarea econominei (25%), creșterea salariilor și pensiilor (21%), combaterea corupției (16%), reducerea taxării (14%).

Sondajul a fost realizat la comanda PSD, în perioada 29 iunie - 2 iulie 2026, pe un eşantion de 1.002 respondenţi, simplu, aleatoriu, reprezentativ pentru populaţia adultă, neinstituţionalizată din România, prin metoda CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). Eroare maximă tolerată este: ±3,1%.

Editor : Sebastian Eduard