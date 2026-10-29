Sondaj realizat de un institut al lui Marius Lulea: AUR ar avea 10,8% din intenția de vot.  „Partidul Călin Georgescu”, la debut

Un sondaj realizat de Institutul pentru Politici Economice şi Publice (IPEP), condus de Marius Lulea, cofondator AUR, exclus din partid şi aflat în conflict cu conducerea formaţiunii, susține că AUR are 10,8% în intenţia de vot, clasându-se după PSD, PNL şi USR. De asemenea, rezultatele ar indica existenţa a două electorate distincte pentru AUR şi Călin Georgescu, care însumează 23,9%. În plus, potrivit rezultatelor anunţate de Institut, liderul AUR, George Simion, ar fi cotat cu 58,8% în topul neîncrederii, devansat doar de preşedintele Nicuşor Dan.

Rezultatele Barometrului IPEP din septembrie-octombrie 2026 evidenţiază o distribuţie fragmentată a preferinţelor electorale, fără ca vreun partid să depăşească 20% din totalul respondenţilor.

Potrivit sondajului, PSD înregistrează 16,5%, urmat de PNL cu 14,1%, un eventual partid condus de Călin Georgescu cu 13,1%, USR cu 11,2% şi AUR cu 10,8%.

Totodată, 5,6% dintre respondenţi declară că ar susţine candidaţi independenţi, în timp ce alte formaţiuni politice înregistrează procente mai reduse.

„Un element important îl reprezintă cei 18,1% care declară că nu ar participa la vot. Prin urmare, rezultatele indică atât dispersia opţiunilor politice, cât şi existenţa unui segment semnificativ de respondenţi care nu intenţionează să participe la procesul electoral”, arată IPEP, într-un comunicat de presă.

Segmentare AUR – Călin Georgescu

De asemenea, evidenţiază reprezentanţii IPEP, rezultatele sondajului evidenţiază o segmentare a electoratului antisistem între AUR şi un eventual partid al lui Călin Georgescu, cele două opţiuni cumulând 23,9% din totalul respondenţilor.

„Acest electorat nu poate fi considerat în mod automat unul suveranist, fiind posibil ca o parte importantă a susţinerii să exprime mai degrabă respingerea partidelor care au guvernat România decât adeziunea la o doctrină politică bine definită”, se arată în documentul citat.

Urban - rural

Distribuţia urban-rural evidenţiază diferenţe importante între electorate: USR are 80,4% dintre votanţi în mediul urban, în timp ce PSD, PNL, AUR şi partidul ipotetic al lui Călin Georgescu prezintă distribuţii relativ echilibrate între urban şi rural.

În schimb, susţinătorii candidaţilor independenţi provin în proporţie de 78,6% din mediul urban, iar cei ai partidelor mici, cu intenţii de vot sub 5%, sunt concentraţi în proporţie de 75% în oraşe.

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Încrederea în personalități

La întrebarea „Câtă încredere aveţi în aceste persoane? (Răspundeţi doar pentru cei de care aţi auzit)”, rezultatele Barometrului IPEP evidenţiază niveluri diferite de încredere în cele şase personalităţi politice analizate.

Călin Georgescu înregistrează 27,9% răspunsuri de încredere ridicată, urmat de Ilie Bolojan, cu 19,5%, şi George Simion, cu 16,3%.

În cazul celorlalte trei personalităţi, proporţia celor care declară multă încredere este de 11,6% pentru Sorin Grindeanu, 11,2% pentru Dominic Fritz şi 7,2% pentru Nicuşor Dan.

Lipsa de încredere:

În ceea ce priveşte lipsa totală de încredere, rezultatele Barometrului IPEP arată că Nicuşor Dan înregistrează cel mai ridicat procent de răspunsuri „Deloc”, cu 60,8%, urmat de George Simion, cu 58,8%, şi Ilie Bolojan, cu 57%.

Sorin Grindeanu şi Călin Georgescu înregistrează fiecare 54,4%, în timp ce Dominic Fritz are 50,8%.

Date despre studiu

Studiul a fost realizat în perioada septembrie-octombrie 2026, pe un eşantion de 502 respondenţi, utilizând o metodă de eşantionare probabilistică, stratificată şi multistadială (cluster). Cercetarea a vizat 10 unităţi teritoriale: Dolj, Ilfov, Constanţa, Bacău, Iaşi, Timiş, Mureş, Cluj, Bihor şi municipiul Bucureşti. Potrivit metodologiei declarate, marja de eroare este de ±4,38%, la un nivel de încredere de 95%, sub rezerva efectelor specifice eşantionării multistadiale.

Potrivit site-ului propriu, IPEP este o organizaţie independentă de analiză, cercetare şi educaţie, dedicată studiului politicilor economice, instituţionale şi publice.

Institutul pentru Politici Economice şi Publice (IPEP) este condus de dr. ing. Marius Lulea, în calitate de preşedinte.

Lulea, exclus din AUR

Marius Lulea, cofondator AUR, exclus din partid la începutul lunii octombrie pentru că nu şi-ar fi plătit cotizaţia, este în conflict cu conducerea formaţiunii.

Recent, el a reclamat la Poliţie că a găsit un cap de porc în dreptul porţii de acces în locuinţa sa. De asemenea, el a relatat că ar fi observat, în apropierea locuinţei, un afiş pe care era reprezentată o figură cu aspect ameninţător. Lulea a declarat că în plângere l-a nominalizat pe liderul AUR George Simion.

Editor : Sebastian Eduard