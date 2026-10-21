Sorin Costreie, noul ministru al Educației, a spus la Digi24 că lăsarea telefoanelor în afara sălilor de clasă este o soluție bună în școli. De asemenea, el este de părere că în acest caz, profesorii trebuie să colaboreze cu părinții. Întrebat dacă este blamabil faptul că se întâmplă ca profesorul să permită păstrarea telefonului în timpul orelor, Costreie l-a întrebat pe Cosmin Prelipceanu, dacă „suntem aici pentru o inchiziție a profesorilor”.

„Trebuie acționat și trebuie făcut ceva, pentru că nu e normal ca lucrul ăsta să se întâmple. E o chestie foarte simplă de distragere a atenției, deci nu poți să înveți dacă mintea ta e în altă parte. E simplu asta, nu cred că aici ne trebuie mari studii. Deci, de asta v-am și spus că eu cred că măsura e foarte bună, ca în timpul orelor copiii să nu aibă acces la telefoane. În pauze, da, că poate a intervenit o urgență sau s-a întâmplat ceva”, afirmă ministrul Educației.

Întrebat dacă este un caz blamabil faptul că uneori profesorul le dă copiilor telefonul în timpul orelor, Sorin Costreie a spus că „depinde de context”.

„Eu trebuie să văd contextul în care s-a întâmplat lucrul ăsta”, a subliniat ministrul Educației.

În principiu, da, n-ar trebui să se întâmple așa ceva. Da. Dar noi suntem aici la o inchiziție a profesorilor? Eu cred că trebuie să găsim măsuri...

„Părintele să se plângă, dar trebuie să vadă și ce face el acasă, pentru că modelul de acasă contează foarte mult. Înțelegeți? Și aici nu putem să o facem decât dacă profesorii colaborează cu părinții”, a punctat Costreie.

Editor : Liviu Cojan