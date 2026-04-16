Sorin Grindeanu a discutat cu președintele Nicușor Dan, la Cotroceni (surse)

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a mers și el la Cotroceni pentru a discuta cu șeful statului, înainte ca formațiunea să decidă dacă îi retrage sprijinul politic lui Ilie Bolojan, potrivit surselor Digi24.ro. O discuție cu președintele a avut și premierul, miercuri.

Discuția dintre Sorin Grindeanu și președinte a avut loc joi, înainte ca liderul PSD să plece spre Maramureș, acolo unde va avea ultimele întâlniri cu membrii partidului, în pregătirea consultării de luni, când se va decide soarta guvernării.

Cu o zi înainte, și Ilie Bolojan a mers la Cotroceni, pentru discuții cu șeful statului, care au durat aproximativ două ore. Potrivit informațiilor Digi24, Nicușor Dan a dorit să se întâlnească cu fiecare lider politic al Coaliției de guvernare înainte de ședința de luni, 20 aprilie, când social-democrații vor decide dacă îi retrag sprijinul lui Ilie Bolojan și dacă ies de la guvernare.

Care este planul PSD

Conducerea PSD a stabilit deja planul pentru schimbarea guvernării, care se va concretiza luni, 20 aprilie. Social-democrații mizează pe forțarea premierului să demisioneze, prin retragerea sprijinului politic. Dacă până la următoarea ședință de Guvern de joi, 23 aprilie, Ilie Bolojan nu pleacă acasă, atunci miniștrii PSD ar putea demisiona în bloc.



Scenariul a fost prezentat public și de secretarul general al PSD, Claudiu Manda. „Ilie Bolojan trebuie să plece”, a spus acesta, într-un interviu pentru Evz.ro. Dacă PSD va decide, după ședința de luni, să îi retragă sprijinul, iar Ilie Bolojan nu pleacă acasă, atunci miniștrii PSD vor demisiona pentru a forța schimbarea premierului, a explicat Manda.



