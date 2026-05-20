Sorin Grindeanu a sesizat CCR pentru OUG privind investițiile din apărare, adoptată de Guvernul Bolojan după ce a fost demis

Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, Foto: Inquam Photos / George Călin
Liderul PSD acuză Guvernul de abuz

Liderul PSD, în calitate de președinte al Camerei Deputaților, acuză un conflict între Guvern și Parlament pentru că Executivul a discutat ordonanța de urgență care vizează investițiile din programul SAFE după ce a fost demis, având atribuții limitate. Sorin Grindeanu a sesizat CCR, după ce social-democrații îi ceruseră lui Mircea Abrudean, președintele Senatului, să inițieze el acest demers.

Sorin Grindeanu susține că, după adoptarea moțiunii de cenzură, Guvernul „nu mai era abilitat să exercite decât acte de administrare curentă a treburilor publice, cu excluderea categorică a oricărei competenţe de legiferare delegată”.

Liderul PSD susține, în sesizarea depusă, că unele prevederi ale ordonanței existau deja în prccedură parlamentară.
 
„Problema de drept ce trebuie dezlegată de Curtea Constituţională vizează posibilitatea Guvernului demis prin moţiune de cenzură de a adopta şi publica o ordonanţă de urgenţă cu conţinut legislativ substanţial – care nu constituie un act de administrare curentă –, dar mai cu seamă posibilitatea de a reglementa prin ordonanţă de urgenţă materii care se aflau deja în procedura legislativă a Parlamentului, prin proiecte de lege şi propuneri legislative înregistrate şi în curs de dezbatere la cele două Camere sau chiar pe ordinea de zi a Plenului Camerei Deputaţilor”, reiese din documentul citat.

Grindeanu susține că „adoptarea şi publicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2026 în intervalul 5-8 mai 2026 – după adoptarea moţiunii de cenzură la data de 5 mai 2026 – a constituit un abuz de drept public”.  

Preşedintele Camerei Deputaţilor solicită Curţii Constituţionale să constate existenţa unui conflict juridic de natură constituţională între Parlamentul României şi Guvernul României:

„Faţă de considerentele expuse, apreciem că cererea de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Parlamentul României şi Guvernul României este admisibilă”, spune Sorin Grindeanu în document. 

Sesizarea liderului PSD vizează OUG 38/2026, care inițial a fost adoptată în ședința din 4 mai, cu doar câteva ore înainte ca Executivul să fie demis prin moțiune de cenzură, dar a fost reintrodusă pe ordinea de zi în data de 8 mai. 

Secretariatul General al Guvernului a transmis atunci că măsura nu înseamnă o nouă adoptare a actului normativ, ci doar îndeplinirea unei proceduri formale legate de avizul emis ulterior de Consiliul Legislativ.

Guvernul demis devine interimar și are atribuții limitate. Printre altele, nu mai poate emite ordonanțe de urgență, ci doar hotărâri care asigură administrarea țării.

