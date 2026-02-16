Live TV

Video Sorin Grindeanu acuză că USR vrea să taie salariile „milițienilor". Schimb de replici între liderii Coaliției

sorin grindeanu
Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos / George Călin
USR: „Antireforma e în ADN-ul PSD”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat înaintea ședinței cu premierul Ilie Bolojan că USR vrea „să taie salariile medicilor, profesorilor, salariile milițienilor”. În replică, senatorul USR Ștefan Pălărie acuză social-democrații că au antireforma în ADN. 

„Cei de la USR vor să taie salariile medicilor, profesorilor, salariile milițienilor, la jandarmi, la toată lumea. Noi nu suntem de acord”, a declarat liderul PSD, Sorin Grindeanu, înainte de a participa la ședința Coaliției.

De altfel, social-democrații i-au criticat în rafală pe colegii din Coaliție pe motiv că vor să taie salariile la stat, în noul pachet de reformă pregătit la Palatul Victoria și au transmis că se opun „austerității simpliste”. 

Într-o discuție cu Digi24.ro, Cristian Seidler, purtător de cuvânt al USR, a declarat în urmă cu câteva zile că în Coaliția de guvernare a existat un acord pe reforma în administrație și, dacă nu s-ar fi înțeles, nu ar fi anunțat public pachetul. În plus, acesta a transmis că s-a agreat inițial să existe excepții pentru educație, dar și pentru angajații din sistemul de ordine publică și apărare. „În rest, nu a existat și nu s-a agreat nicio excepție”, a declarat acesta.

USR: „Antireforma e în ADN-ul PSD”

În replică, senatorul USR Ștefan Pălărie susține că social-democrații au tergiversat constant tăierile din administrație. „Inițial, PSD a spus că dorește să taie, dar doar funcții neocupate. Când toată lumea și-a dat seama că asta nu va avea niciun dram de impact financiar, am început să mergem pe zona de tăieri reale.

Apoi, colegii de la PSD au condiționat tăierea de libertatea ca fiecare primărie să aleagă cum taie. Am agreat și asta. Apoi PSD a condiționat tăierile de cele din administrația centrală. Am agreat și asta. Apoi PSD a condiționat tăierile de un pachet de relansare economică. Astăzi vedem PSD condiționând aceste tăieri din administrația publică locală de înghețarea unor structuri de personal, lucru cu care suntem parțial de acord în instituțiile în care s-a făcut reformă. Însă vedem agricultura pusă în rând cu celelalte instituții de unde să nu se mai taie. Păi voi ați spus că vreți tăieri din administrația publică locală condiționate de cele din plan local. Astăzi vedem o nouă condiționare. Asta decredibilizează orice om serios. Eu am, mai degrabă, senzația că în PSD este, în ADN, o antireformă structurală. (...) Nu cred că domnul Bolojan este cel care conduce la această stare de instabilitate, ci mai degrabă, modul în care colegii de la PSD au agreat, rând pe rând, tot felul de etape, ca mai apoi să se răzgândească”, a declarat Ștefan Pălărie, luni, la Parlament.

Citește și: VIDEO Coaliția intră în ședință, după blocajul privind reforma administrației. Ce condiții pune PSD, după ce s-a opus tăierilor (surse)

