Live TV

Sorin Grindeanu acuză: Guvernul Bolojan a lăsat România cu datorii uriașe. Liderul PSD face promisiuni: „Acest trend trebuie inversat”

Data actualizării: Data publicării:
Sorin Grindeanu.
Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Preşedintele PSD Sorin Grindeanu a afirmat, duminică dimineaţă, că fostul premier Ilie Bolojan doar a sacrificat economia şi a adâncit criza, lucru pe care social-democraţii îl vor corecta. El susţine că PSD va schimba direcţia României, după ce Guvernul Bolojan a lăsat datorii de peste 30 de miliarde şi cel mai mare deficit din Uniunea Europeană.

„A sărăcit românii, dar n-a salvat bugetul. Doar a sacrificat economia şi a adâncit criza. Asta nu este «greaua moştenire» – este nota de plată a austerităţii oarbe! Plătită de români şi firmele româneşti, nu de cei care se aplaudă singuri pe scenă! Spre deosebire de dreapta, PSD nu se lamentează şi nu aruncă inconştient în spaţiul public scenarii apocaliptice despre «incapacitatea de plată». Vom schimba direcţia României. Aici nu există cale de întoarcere”, a scris, duminică, pe Facebook, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Acesta afirmă că românii au dreptul să ştie de unde pleacă România după Guvernul Bolojan:

„1.⁠ ⁠Peste 30 de miliarde de lei în facturi neachitate, cheltuieli şi obligaţii împinse în viitor. Un buget adoptat în aprilie, care s-a epuizat în octombrie.
2.⁠ ⁠Cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană. După orice metodologie. O confirmă instituţiile interne – INS şi BNR, dar şi «pesediştii» de la Eurostat şi Comisia Europeană”, afirmă Grindeanu.

Potrivit acestuia, „realitatea cifrelor a demonstrat că, în ultimul an, reformele s-au făcut cu sabia de lemn, în timp ce peste economie şi veniturile românilor s-a trecut cu tancul”.

„Acest trend trebuie inversat. PSD alege să fie alături de oamenii reali, nu de corul digital care aplaudă mecanic eşecul pe reţelele sociale. România a fost «salvată» destul. Acum are nevoie de muncă, investiţii şi măsuri care să repornească economia şi să protejeze nivelul de trai”, a adăugat preşedintele PSD.

Sorin Grindeanu prezintă, pe domenii, măsurile pe care le vor adopta miniştrii PSD săptămâna viitoare:

• Sănătate: asigurarea fondurilor necesare funcţionării UPU şi serviciilor de Ambulanţă din întreaga ţară;
• Agricultură: deblocarea despăgubirilor pentru secetă şi reluarea dialogului cu Comisia Europeană pentru reluarea exporturilor de ovine;
• Transporturi: ultimele verificări pentru deschiderea în noiembrie a unei noi secţiuni de autostradă (Tigveni-Curtea de Argeş);
• Mediu: deblocarea Acordului de mediu revizuit pentru tronsonul montan de pe autostrada Piteşti-Sibiu (din lipsa căruia acum se lucrează doar pe 45% din şantier);
• Dezvoltare: operaţionalizarea grupului de lucru pentru reforma administraţiei publice locale;
• Fonduri Europene: discuţii la Bruxelles pentru salvarea banilor din PNRR;
• Economie: auditul tuturor programelor de sprijin pentru economie;
• Muncă: deblocarea platformei pentru lucrători străini „Work in Romania”, aşteptată de peste o lună de mii de antreprenori şi firme româneşti;
• Apărare: întâlnire cu partenerii din Bulgaria şi Turcia pentru întărirea securităţii la Marea Neagră;
• Justiţie, Interne şi Învăţământ preuniversitar: implementarea măsurilor privind combaterea violenţei în şcoli.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
1
Planul de pace al SUA pentru războiul din Ucraina: Kievul aderă la UE și Rusia s-ar alege...
calin georgescu curtea de apel bucuresti
2
Prima reacție a lui Călin Georgescu, după ce Curtea de Apel i-a respins cererea de a...
hunter biden profimedia
3
Foşti oficiali FBI, acuzaţi că au minţit în Congres cu privire la anchetele care îl vizau...
profimedia-1089763755
4
„Nu ne vom mai întoarce niciodată acasă”. Comandantul Artemis II dezvăluie cel mai...
sorin grindeanu ilie bolojan oana gheorghiu in parlament
5
„PSD şi-a găsit naşul”. Lider PNL: Ilie Bolojan e cel care va înjumătăţi numărul de...
Neverosimil: Neymar a văzut "negru" după eliminare și a sărit la bătaie! Imaginile fac înconjurul lumii
Digi Sport
Neverosimil: Neymar a văzut "negru" după eliminare și a sărit la bătaie! Imaginile fac înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
petre florin manole zbor privat mykonos USR sector 1
Zborul privat la Mykonos a fost „o greșeală”, spune Florin Manole. „Scandalul a apărut când cineva trebuia să vină în Parlament”
Călin Georgescu.
Florin Manole: Călin Georgescu este un pericol pentru România, nu doar pentru PSD
rogobete
Alexandru Rogobete anunță când va fi gata Spitalul Regional din Iași, cu 850 de paturi și 20 de săli de operație
Ilie Bolojan
Ilie Bolojan spune că reforma administraţiei trebuie să ţină cont de identitatea comunităţilor. „Descentralizarea nu e soluţie magică”
ilie bolojan inquam george calin
Ilie Bolojan avertizează: Criza bugetară poate degenera într-una economică și toti românii vor avea de suferit
Recomandările redacţiei
Sorin Costreie.
Sorin Costreie explică de ce România are nevoie de două ministere ale...
bani-masina-de-numarat-bani-inquam-octav-ganea-1536x1024
Eficiența statului, criticată chiar de propriii angajați. 7 din 10...
VUAB Pharma, výroba, bývalý Výzkumný ústav antibiotik a biotransformací (VÚAB)
Antibioticele ieftine din China amenință ultima fabrică din Europa...
mercenari Wagner in Africa / Pavel Prigojin
Ultima fortăreață a „imperiului Wagner”: Cum a reușit un playboy...
Ultimele știri
Nicușor Dan, de Ziua Armatei: „Războiul Rusiei împotriva Ucrainei generează amenințări fără precedent la Marea Neagră”
Dumitru Chisăliţă, ministrul Energiei: Priorităţile sunt să trecem cu bine peste sezonul rece şi să protejăm consumatorii vulnerabili
Ministrul Apărării, mesaj de Ziua Armatei: Apărarea României cere astăzi vigilenţă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii pentru care viața devine mai ușoară din 25 octombrie. Luna în Taur le aduce liniște și succes
Cancan
Ninge 15 zile fără oprire în aceste orașe din România! Meteorologii EaseWeather au modificat prognoza
Fanatik.ro
Ce a făcut Laurențiu Reghecampf la 6 dimineața în ziua derby-ului FCSB – Rapid 4-1: „Parcă era finala...
editiadedimineata.ro
Rețeaua Doppelgänger: cum îmbracă Kremlinul propaganda în hainele presei occidentale
Fanatik.ro
„E vina lui Pancu!” Marcel Pușcaș știe ce a dus la dezastrul Rapidului cu FCSB: „Boală veche și netratată”
Adevărul
Salariile din privat cresc tot mai lent. Cât vor primi în plus angajații în 2027
Digieconomic
Indemnizația de însoțitor pentru persoanele cu handicap. Cine poate primi banii, ce sumă se acordă și cum se...
Digi FM
„Îmi place foarte mult să fiu tată!” Jeremy Renner, momente pline de duioșie alături de fiica sa, la Roma
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
5.000.000 de euro! Gigi Becali a anunțat că e gata să dea lovitura, după FCSB - Rapid 4-1
Pro FM
Câte kilograme a luat Kelly Osbourne, după ce a slăbit drastic în ultimul an: „Am fost la pământ după moartea...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
După o absenţă de 14 ani, Tom Hanks revine pe Broadway cu un rol principal în „This World of Tomorrow”
Adevarul
Povestea lui Viorel Păunescu, de la spectacolele de cabaret din comunism la imperiul hotelier și conducerea...
Newsweek
De ce poștașii vor duce pensia cu o mică întârziere în noiembrie? Când intră pensia pe card? În ce ordine?
Digi FM
Chec pufos cu dovleac și nucă. Rețeta simplă de toamnă, cu un ingredient care îl face moale și aromat
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
3 lucruri din dormitor care îți pot afecta sănătatea, fără să îți dai seama. Un medic școlit la Harvard...
Digi Animal World
O nouă viață departe de arena circului. Povestea emoționantă a elefantului care a primit o șansă într-un...
Film Now
John Goodman a slăbit 90 de kilograme, dar transformarea a venit cu probleme neașteptate de sănătate. Ce a...
UTV
Andreea Antonescu explică de ce s-a îndepărtat de Andreea Bălan. „Nu cred că totul poate fi explicat prin...