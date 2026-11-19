Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a exclus din nou o mărire a taxelor în 2027, într-un interviu în exclusivitate pentru Digi24. Când i s-a atras atenția că premierul e mai rezervat în declarații și spune că nu își dorește o creștere a taxelor, Sorin Grindeanu a răspuns că el are „mai mare experiență administrativă” decât Luca Niculescu.

Întrebat joi la Digi24 dacă există riscul să crească taxele în 2027, Sorin Grindeanu a răspuns că „nu, noi nu susținem acest lucru”.

„Deja cred că atât populația, cât și companiile au ajuns la limita de sus a suportabilității. Trebuie să găsim un schimb invers, unelte, prin a veni cu inputuri, cu impulsuri prin care să ajutăm economia să crească, să ajutăm companiile românești să crească. Nu prin ridicarea nivelului taxării facem lucrul ăsta, cum a făcut Ilie Bolojan, invers, exact invers. Dar, vă repet, facem supoziții în acest moment. În săptămânile viitoare vom ști exact cum stăm. Dar eu vă pot asigura, ca să nu fie interpretate lucrurile, că PSD-ul, din informațiile pe care le avem acum, e adevărat că sunt primare din această perspectivă fiscală, evident că nu susținem și nu vom avea creșteri de taxe”, a declarat Sorin Grindeanu joi, la Digi24.

Realizatoarea i-a atras atenția că „este o diferență oarecare între ceea ce spuneți dumneavoastră și ceea ce spune Luca Niculescu, care, de fiecare dată când este întrebat de asta, spune: nu ne dorim să fie”.

„E mai prudent primul-ministru, probabil, eu vă spun, având poate și o mai mare experiență administrativă și văzând lucrurile cum se duc și văzând și altceva: că modul în care a fost gestionată economia de un an și jumătate, adică din experiența trecută, prin creșterea taxelor, n-a dus decât la descreșteri și la scădere economică.

Deci efectul nu va fi cel pe care ni-l dorim, dacă creștem taxele, va fi exact invers. Bolojan a crescut taxele și avem scădere economică. Așa că nu asta este soluția. Soluția este să găsești mijloacele potrivite, să găsești acele scheme financiare - nu știu dacă e cuvântul potrivit - astfel încât să impulsionezi economia, să dai impuls economiei, să ajuți economia, să ajuți companiile, să reînceapă să funcționeze economia, să trecem pe creștere economică. Pentru că eu cred că anul 2026, efect a acestor politici, îl vom avea pe scădere”, a mai spus liderul PSD.

Citește și: Sorin Grindeanu confirmă discuțiile privind reducerea taxării muncii: „Evident că luăm în calcul și așa ceva”

Editor : B.P.