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Sorin Grindeanu amenință că îi va face o plângere lui Dominic Fritz: „Să-mi dea americanii șpagă? Ăștia sunt întregi la cap?”

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Dominic Fritz alături de Kelemen Hunor și Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Sorin Grindeanu, a declarat, luni seară, că îi va face „o plângere” liderului USR, Dominic Fritz, după ce acesta din urmă a dat de înțeles că președintele PSD ar fi putut obține șpagă de la partea americană, ca urmare a întâlnirii cu ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, pe 31 martie, la București.

„Eu pot să-l înţeleg pe Fritz. A venit doar de câţiva ani în România, recent şi-a luat cetăţenia română, a venit în Timişoara şomer fiind, timişorenii au considerat necesar şi în mod democratic să îl aleagă pe domnul Fritz. Foarte bine. Şi asta eu nu contest, acel vot. Domnul Fritz are probleme cu legea. Domnul Fritz este deţinătorul unor sentinţe, două, care spun că s-a aflat un conflict de interese. N-a spus Grindeanu, n-a spus Victor Ciutacu, n-a spus Simion, a spus justiţia din România. Adică domnul a fost în afara legii şi este.

L-am văzut zilele trecute vorbind despre acest subiect (discuţia pe care a avut-o cu ambasadoarea Statelor Unite ale Americii în Grecia - n.r.). Acest domn mă acuza pe mine, într-un filmuleț, care are probleme dovedite cu legea, că eu m-am întâlnit cu această doamnă ca să iau un soi de șpagă, să-mi dea mie americanii șpagă. Ăștia sunt întregi la cap? Pun sub semnul întrebării până la urmă Parteneriatul Strategic cu SUA. Vorbim de un ambasador SUA! Cum adică să poți să spui așa ceva?

Am discutat cu colegii mei. O să-i rog pe avocați să facă o plângere acestui domn. Dacă are cineva un semn de întrebare în ceea ce privește activitățile mele, o să merg să le răspund. Nu am de ce să mă ascund. Eu cred că se depășește o limită care pune în pericol Parteneriatul Strategic. Aceste lucruri sunt dincolo de PSD, USR, UDMR, PNL și AUR. Pot să înțeleg că pe unii nu-i interesează, că au venit recent în România. Dar așa cum au venit, pot să și plece”, a afirmat Sorin Grindeanu la România TV.

Președintele USR, Dominic Fritz, le-a cerut sâmbătă explicații liderilor PSD și AUR, Sorin Grindeanu și George Simion, după informațiile apărute privind afirmațiile atribuite ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle. 

Într-un videoclip publicat pe Facebook, Fritz l-a întrebat pe Grindeanu ce s-a discutat la o întâlnire din 31 martie și dacă a fost abordat subiectul moțiunii. 

„Domnule Grindeanu, ce s-a discutat la masa din 31 martie? Ați discutat moțiunea? Dacă da, ce vi s-a promis în schimb? Zboruri private? Vile de lux? Un comision dintr-un contract de gaz la suprapreț, ca să plătească românii pentru și mai multe ceasuri de lux pentru pesediști?”, a spus Dominic Fritz. 

Liderul USR i s-a adresat apoi lui George Simion: „Domnule Simion, steagul național sărutat și ordinul extern executat nu merg împreună”. 

George Simion a respins, la rândul său, ideea că ar fi purtat astfel de discuții cu ambasadoarea SUA în Grecia și a susținut că afirmațiile relatate sunt „inventate sau scoase din context”, potrivit G4Media.

Deputatul USR Alexandru Dumitriu a transmis, printr-un mesaj publicat sâmbătă, pe Facebook, că le-a făcut plângere penală pentru trădare lui Sorin Grindeanu, George Simion și fostului ministru al Energiei Bogdan Ivan.

Editor : Alexandru Costea

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