Sorin Grindeanu anunță că a discutat cu liderii din Justiție pentru elaborarea unui proiect privind pensiile magistraților

Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD și președintele Camerei Deputaților, a anunțat, vineri, că a avut un „dialog constructiv cu toți actorii relevanți din justiție” pentru a elabora „rapid” un proiect de lege privind pensiile magistraților „care să răspundă cu adevărat așteptărilor românilor și să deblocheze tranșa de 231 de milioane de euro din PNRR până la data de 28 noiembrie”.

„Dialog constructiv astăzi, la Parlament, cu toți actorii relevanți din justiție.

Așa cum am anunțat public, am inițiat o consultare în vederea elaborării rapide a unui proiect de lege privind pensiile magistraților care să răspundă cu adevărat așteptărilor românilor și să deblocheze tranșa de 231 de milioane de euro din PNRR până la data de 28 noiembrie.

Demersul meu vizează două obiective clare: deblocarea situației din justiție și formarea unui grup de lucru cu specialiști, sub coordonarea Parlamentului, care să identifice cu celeritate soluția legislativă constituțională.

Le mulțumesc pentru deschidere președintei Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Elena Costache, președintei Înaltei Curți de Casație și de Justiție (ÎCCJ), Lia Savonea și procurorului General, Alex Florența. De asemenea, apreciez implicarea ministrului Justiției, Radu Marinescu, a ministrului Muncii, Florin Manole și a vicepremierului Marian Neacșu.

Eu cred că în politică dialogul este singura cale prin care poți obține rezultate pe termen lung. Sunt un om politic care respinge obtuzitatea și încăpățânarea, pentru că acestea nu duc niciodată la rezultate viabile.

Acest demers trebuie dus până la capăt, alături de toți cei interesați și de bună-credință, de aceea lansez și celorlalți lideri ai coaliției invitația de a fi parte activă din soluție.

Trebuie să folosim toate mijloacele parlamentare pentru a avea o soluție reală și constituțională la o problemă serioasă”, arată mesajul lui Sorin Grindeanu.

Întâlnirea a avut loc începând cu ora 09.30, în biroul lui Sorin Grindeanu de la Camera Deputaților. Potrivit informațiilor Digi24.ro, social-democrații ar vrea elaborarea unui proiect de lege, depus în Parlament și care să fie adoptat în cel mult trei săptămâni, fără ca Guvernul să își mai asume răspunderea, invocând jalonul din PNRR care ar trebui îndeplinit până la finalul lunii noiembrie.

Totuși, pentru a fi acceptat de reprezentanții din Justiție, proiectul ar veni cu modificări în privința pensiilor magistraților: pensiile să fie de 75% din ultimul salariu net, în loc de 70% cât prevedea varianta Guvernului, iar perioada de tranziție să fie de 15 ani, în loc de 10 ani.

Planul PSD ar fi ca, până vinerea viitoare, proiectul de lege să fie deja elaborat și depus la Camera Deputaților.

