Președintele interimar al PSD Sorin Grindeanu a anunțat duminică, în plenul Parlamentului, la ședința comună a celor două camere pentru dezbaterea și votarea celor patru moțiuni de cenzură, că social-democrații nu vor vota niciuna dintre moțiuni, dar, în același discurs a criticat Guvernul și a transmis colegilor de coaliție că nu guvernează cu pistolul la tâmplă.

„Mi-aș fi dorit ca astăzi românii să aibă parte de o duminică liniștită. Și nu să-i vadă pe cei de la AUR cum și-au amintit că trebuie să strige din nou refrenul de toamnă cu ”Jos Guvernul”. Mi-aș fi dorit să fie o zi de sărbătoare în care să cinstim memoria marelui nostru erou național, Avram Iancu, și să învățăm din lupta sa pentru oameni și pentru libertate. Din păcate, demnitatea națională reprezentată de înaintași a ajuns astăzi să fie speculată politic de formațiuni care sapă adânc tocmai la unitatea acestei națiuni. Vreau să fiu limpede de la bun început: PSD respinge toate moțiunile AUR!”, a anunțat Grindeanu în debutul discursului său din plenul parlamentului.

„PSD nu va vota nicio moțiune, pentru că refuzăm haosul. România are nevoie de stabilitate și de rezultate, nu de circ! Aceste moțiuni ale AUR sunt doar un exercițiu de pură demagogie. Doamnelor și domnilor de la AUR, țipați ipocrit zi de zi cum sunteți de partea poporului, dar când se închide live-ul sunteți doar de partea bogaților, a banilor și a privilegiilor. Altfel, nu v-ați opune prin moțiune de cenzură unor măsuri absolut corecte pe care noi, cei de la PSD, le-am introdus în aceste legi de asumare”, a mai spus social-democratul.

„Vă opuneți să taxăm CORECT multinaționalele. Vă opuneți să LIMITĂM scoaterea banilor corporațiilor în afara țării și să taxăm de TREI ori mai mult vilele și mașinile de lux. Mai mult – tot voi vă opuneți ca spitalele private BOGATE să plătească atunci când transferă un pacient nejustificat la stat! Să protejezi, fără rușine, interesul medical privat, după ce te-ai plimbat în campanie pe la oamenii sărmani în caravane medicale – asta înseamnă să fii ipocrit și să urmezi doar interesele unor sponsori politici, de AUR! Și vă opuneți – da, vă opuneți - din greu- să reducem drastic numărul membrilor în Consiliile de Administrație și să tăiem indemnizațiile nesimțite”, le-a mai transmis Sorin Grindeanu parlamentarilor Opoziției.

„Dar, în același timp, liderii voștri- liderii AUR, se înghesuie să pună mâna pe contracte de avocatură bănoase prin care să îi apere în instanțe pe cei mai bogați dintre bugetari! Contra cui? Contra STATULUI, evident! Acesta este populismul în forma lui pură: nu de doi bani- ci pe mulți bani! Asta înseamnă să te lauzi inconștient în campanie că dai afară jumătate de milion de bugetari, iar azi să îi aperi cu dinții tocmai pe SUPER-BUGETARII cu mii de euro la stat. Indignarea AUR durează doar câteva minute, cât pentru un video pe Tik-Tok. În Parlament, doar apărați privilegiile!”, a mai spus el.

„PSD nu va acoperi inerția și lipsa de performanță”

În continuarea discursului, Sorin Grindeanu a atacat Guvernul din care PSD face parte.

„Astăzi vom respinge moțiunile AUR, dar vreau să fiu foarte clar: PSD nu va acoperi inerția și lipsa de performanță. Standardul nostru este simplu și onest: vrem o reformă reală! O reformă care să aducă pentru români și economia românească locuri de muncă bine plătite, investiții și salarii care cresc odată cu productivitatea. Pentru unii obișnuiți doar să taie poate părea o utopie. Dar pentru noi, PSD, este o obligație să ne gândim la fiecare dintre români!

PSD nu a intrat în această coaliție ca să tacă, ci pentru a da echilibru și pentru a opri excesele”, a spus el.

„Noi nu guvernăm cu pistolul la tâmplă”

În discurul său, liderul PSD a trimis înțepături și căytre colegii de coaliție și l-a criticat și pe Ilie bolojan, deși nu i-a rostit numele.

„România nu are nevoie de austeritate extremă. Nu putem trece cu buldozerul peste țară, doar tăind și concediind. Țara nu se conduce cu foarfeca și toporul în mâini! Dacă reduci totul la cifre reci și concedieri, vei avea în final mai puțină economie și mai multă suferință. Austeritatea aplicată fără discernământ va duce România în recesiune. PSD și-a asumat să apere viața de zi cu zi a oamenilor, drepturile lor și șansa la o viață decentă. De aceea, o spun clar: nu merge cu ultimatumuri și amenințări în fața PSD. Noi nu guvernăm cu pistolul la tâmplă”, a spus el.

Grindeanu anunță că PSD va prezenta un program de relansare economică a României

Liderul scoial-democrat a anunțat că PSD va face public săptămâna viitoare un program pentru relansarea economică a țării.

„Vom continua să spunem că România are nevoie de o direcție clară, indiferent cât deranjează. Nu ne speriem și nu ne lăsăm șantajați! Vom continua să spunem că România are nevoie astăzi ca de aer de RELANSARE ECONOMICĂ. Și, de aceea, săptămâna viitoare, PSD va prezenta public și la nivelul Coaliției- PROGRAMUL de RELANSARE ECONOMICĂ a ROMÂNIEI. Aceasta va fi busola noastră economică și politică pentru lunile care urmează. Invit partenerii de guvernare să susțină acest program nu cu vorbe, ci cu sprijin politic, cu proceduri accelerate și execuție! Invit toate partidele, sindicatele și specialiștii să contribuie pentru a-l face mai bun!”, a spus Grindeanu.

Amenințări subtile cu ieșirea de la guvernare

„PSD nu va fi alibiul nimănui pentru haos. Dacă în următoarele luni nu se văd roadele a ceea ce votăm astăzi- scăderea deficitului, disciplină fiscală, investiții, dacă nu apar joburi în industrie, agricultură, IT și energie, atunci vom corecta cursul”, a spus Grindeanu.

„Dacă vrem ca această majoritate politică să reziste, trebuie să demonstrăm că România poate atrage investiții de peste tot: din SUA, din Orientul Mijlociu sau din Asia. Capitalul serios nu se teme de granițe, ci de indecizie și lipsă de viziune.

Criteriile noastre sunt clare: tehnologie și capacități noi de producție aici ca să ajutăm capitalul românesc, locuri de muncă bine plătite pentru români, transfer de know-how și respectarea interesului național, aici, în România.

De aceea, acest Program va cuprinde: credite fiscale pentru investiții, garanții de stat pentru IMM-uri, accelerarea marilor proiecte de infrastructură, energie sigură la prețuri corecte și forță de muncă calificată”, a mai adăugat președintele interimar al PSD.

„Drumul unei coaliții de guvernare este dificil, mai ales când ai de gestionat o situație economică ce oferă puține oportunități. Dar răspunderea guvernării ne aparține și nu putem și nu vom pune întreaga greutate pe umerii celor mulți.

Este exact momentul în care cei care au mai mult trebuie să dea mai mult! Dar este și momentul în care trebuie ca societatea să vadă că a trecut vremea privilegiilor și a sinecurilor! Iar aici vorbim și de o reformare a mentalității colective la care cu toți trebuie să contribuim”, a mai spus el.

„Majoritatea politică rămâne o majoritate reală DOAR dacă livrează o speranță pentru viitor. Noi oferim direcția și instrumentele și ne dorim ca partenerii de Coaliție să demonstreze curajul de a le pune – alături de noi- în practică”, aspus în încheiere Sorin Grindeanu.

Plenul comun al Parlamentului dezbate şi votează, astăzi, începând cu ora 13:00, cele patru moţiuni de cenzură depuse de AUR, S.O.S România şi POT la adresa Guvernului Ilie Bolojan, în urma angajării răspunderii pe cinci proiecte de lege care cuprind măsurile din pachetul doi de reformă. Opoziţia a decis să nu depună moţiune de cenzură pe proiectul privind pensionarea magistraţilor. Şansele ca moţiunile să fie adoptate şi guvernul să fie demis sunt mici, în condiţiile în care Opoziţiei îi lipsesc peste 100 de voturi.

Editor : B.E.