Sorin Grindeanu anunță ce amendamente va depune PSD la Pachetul 2 de măsuri fiscale: „E imoral și nu susținem astfel de lucruri”

Data actualizării: Data publicării:
sorin grindeanu face declaratii la guvern
Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Ce amendamente va depune PSD la Pachetul 2 de măsuri fiscale

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat vineri, după ședința de Guvern în care au fost adoptate cinci dintre cele șase proiecte din Pachetul 2 de măsuri fiscale, că partidul său va depune mai multe amendamente după ce Executivul trimite legile la Parlament. 

Grindeanu spune că PSD susţine pe deplin reformele necesare şi nevoia de a elimina privilegiile şi sinecurile, dar nu poate susţine măsurile luate împotriva celor mai vulnerabili, fără o justificare economică reală.

„Am promis românilor şi am livrat! Miniștrii PSD și-au făcut pe deplin treaba în ceea ce privește reformele din Pachetul 2 de măsuri pe care le-au avut de gestionat:

  • Reforma companiilor de stat și a ASF, ANRE și ANCOM – Secretariatul General al Guvernului (PSD)
  • Reforma pensiilor speciale ale magistraților – Ministerul Muncii (PSD)
  • Reforma în sănătate – Ministerul Sănătății (PSD).

Sunt reforme grele așteptate de foarte mult timp de români care vizează mai multă echitate și justiție socială prin tăierea privilegiilor, acces mai mare la sănătate sau adaptarea nivelurilor salariale la realitatea economică a României.

În paralel, consider că prin eliminarea CASS la veteranii de război și deținuții politici, dar și prin impozitarea câștigurilor din criptomonede – două măsuri propuse de PSD, transmitem un semnal că social-democrații nu pot susține un stat român cinic care nu recunoaște meritele celor care și-au pus viața în slujba țării, dar îi scutește de taxe pe cei mai bogați dintre români”, scrie șeful PSD. 

Ce amendamente va depune PSD la Pachetul 2 de măsuri fiscale

Grindeanu anunță și ce amendamente va depune PSD la Pachetul 2 de măsuri fiscale.

„După ce Guvernul va trimite legile la Parlament, grupul parlamentarilor social-democrați va formula amendamente pentru a corecta și alte puncte:

  • Nu suntem de acord cu faptul ca mamele și pensionarii să plătească CASS, în timp ce multinaționalele câștigă peste 1.2 miliarde de lei prin scutirea de impozitul de 1% pe cifra de afaceri. Acest lucru este imoral și PSD nu poate susține astfel de lucruri!
  • PSD este parte activă și susține pe deplin reformele necesare și nevoia de a elimina privilegiile și sinecurile, dar nu putem susține măsurile luate împotriva celor mai vulnerabili, fără o justificare economică reală.

La fel cum consider că pentru unitatea Coaliției, trebuie să se promoveze doar acele măsuri care sunt agreate la nivelul tuturor partenerilor~, a mai scris Sorin Grindeanu, pe Facebook, după ce s-a încheiat ședinșa de Guvern.

Guvernul a aprobat vineri al doilea pachet de măsuri fiscale. După o întârziere de câteva săptămâni, Executivul a decis împărțirea măsurilor în șase proiecte, pentru ca o eventuală respingere la CCR a uneia dintre măsuri să nu afecteze întregul pachet.

Doar cinci dintre ele au fost însă aprobate în ședința de Guvern.

