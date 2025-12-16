Sorin Grindeanu a apărat marți, 16 decembrie, decizia PSD de a vota moțiunea împotriva Dianei Buzoianu. Liderul social-democraților a dat asigurări că formațiunea politică va acționa în același mod dacă un alt ministru ar priva oamenii de anumite drepturi și servicii esențiale.

„Haideți să vorbim de acei oameni, de 120.000 de oameni fără apă, pe care nu îi interesează hârtiile și țipetele doamnei ministru din Parlament. Oamenii aceia în continuare sunt fără apă.

Noi am transmis cât se poate de transparent deciziile noastre, fără să ne ascundem. Dacă săptămâna viitoare e un alt ministru care va pune în pericol sau va priva de anumite drepturi și de anumite servicii esențiale oameni din România, în același mod vom acționa”, a declarat liderul PSD.

Amintim că liderul UDMR, Kelemen Hunor, a mers marți în biroul lui Sorin Grindeanu, în contextul unor tensiuni în Coaliție, după ce PSD a încălcat protocolul Coaliției, prin votul de la moțiunea împotriva Dianei Buzoianu.

Kelemen Hunor a declarat, ulterior, în Parlament că „nu se rupe coaliția” dar că va putea funcționa „cu un efort comun”.

„Dacă citim strict protocolul de coaliţie, acolo scrie: «membrii coaliţiei nu vor semna şi nu vor vota moţiuni simple şi de cenzură». Deci, din acest punct de vedere, da, ceea ce s-a întâmplat ieri în Senat, din punctul meu de vedere, şi vorbesc de coeziunea coaliţiei, a fost o greşeală. Dar mai mult nu pot să vă spun, fiindcă fiecare îşi face strategia. (...) S-a mai întâmplat la un moment dat, în 2024, cu doamna Bucura, dacă nu mă înşel, tot aşa a trecut o moţiune simplă şi, cum nu este o obligaţie pentru premier sau pentru partidul din care provine ministrul să plece ministrul, să fie retras sau schimbat ministrul, nici în 2024 cu doamna Bucura nu s-a întâmplat aşa ceva. Am înţeles că nici de data aceasta, nici USR-ul şi nici premierul nu se gândesc la o schimbare. Mâine, în coaliţie, sigur că va fi un subiect, dar vom vedea. Ceea ce pot să vă spun şi aşa ne-am comportat noi de fiecare dată: dacă avem nemulţumiri - şi nemulţumiri apar într-o coaliţie - discuţi în coaliţie, încerci să găseşti o soluţie. Dar dacă stai în coaliţie, nu votezi o moţiune”, a declarat Kelemen Hunor la Parlament.

Moţiunea simplă împotriva ministrei Mediului a fost adoptată, luni, de plenul Senatului, cu 74 de voturi „pentru”, 43 „împotrivă” şi o abţinere. La dezbaterea moţiunii a fost prezent şi premierul Ilie Bolojan.

