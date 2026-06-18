Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat joi critici dure la adresa USR și a lui Ilie Bolojan, pe care îi acuză că au construit un discurs politic anti-PSD pentru a câștiga capital electoral. Liderul social-democrat susține, de asemenea, că în discuțiile pentru formarea guvernării au existat schimbări succesive de poziție din partea PNL, inclusiv în raport cu președintele României, ceea ce ar fi contribuit la actualul blocaj politic.

Sorin Grindeanu a criticat dur USR și pe Ilie Bolojan, susținând că aceștia nu au avut un proiect politic propriu, ci s-au concentrat pe atacuri la adresa social-democraților.

„Dacă vă uitaţi în spate, în anii trecuţi, cei care n-au avut niciodată proiecte politice, n-au spus decât un lucru, ca să câştige voturi, au înjurat PSD. A fost singurul lor proiect politic. În acest moment, asta trăim. Şi Ilie Bolojan şi USR au un proiect politic comun, înjurătura la adresa PSD-ului. Nimic altceva. Au mai avut oameni politici care au făcut acest lucru. PSD-ul a continuat să-şi vadă de programe, să se ocupe de români, să se ocupe de viaţa românilor. Cei care înjură mai devreme sau mai târziu (..) îi vor vedea şi românii îi vor sancţiona”, a afirmat Grindeanu.

Acesta susține că această abordare continuă și în prezent, acuzând o apropiere între USR și liderul liberal Ilie Bolojan pe aceeași linie de discurs.

„Ilie Bolojan l-a minţit pe preşedinte”

Grindeanu a făcut și referiri la discuțiile privind formarea guvernului, afirmând că au existat schimbări succesive de poziție din partea unor lideri politici, inclusiv în relația cu președintele României.

„Eu înţeleg, dincolo de cine e preşedintele României, cine e preşedinte la PSD, cine e preşedinte la PNL, UDMR, sau unde vreţi, la AUR, să existe respect pentru funcţia de preşedinte a României”, a declarat Sorin Grindeanu.

„În momentul în care eşti preşedinte a unui partid şi îl minţi pe preşedintele României, îl minţi şi îmi asum ceea ce spun, că, da, intri într-un guvern tehnocrat, da, intri într-un guvern tehnocrat şi faci parte dintr-o majoritate, dar după trei zile vii şi spui, da, intru într-un guvern tehnocrat (..) dar să nu fie proxy, apropiaţi ai PSD-ului. După alte trei zile vii şi spui, dom'le, intrăm şi dăm votul, dar să nu fie secretarii de stat şi prefecţii, între timp toată lumea fiind de acord cu treaba asta. Şi după care te duci la partid şi faci şedinţă la partid şi spui că nu vei vota acel guvern, fiindcă nu-i politic”, a mai spus Sorin Grindeanu.

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Grindeanu a precizat că „e treaba lui Ilie Bolojan cum înţelege să relaţioneze cu preşedintele României, dar a minţit”.

„A minţit preşedintele Republicii şi a ajuns să vină de la o zi la alta cu alte scenarii şi cu alte cerinţe care, ce să vezi, de fiecare dată erau îndeplinite. De aceea suntem în această situaţie, e şi o consecinţă a acestor desfăşurări. De aceea vă spuneam că eu cred că lumea în acest moment este sătulă de faptul că Ilie Bolojan se gândeşte doar la el. Cine îl critică îl dă şi afară din PNL. Aşa gândeşte Ilie Bolojan”, a subliniat liderul PNL.

„România are nevoie de un guvern, trebuie să treacă de ambiţiile mesianice pe care le arată unii şi alţii”

„E un lucru important pentru români, e dincolo de orgoliile personale ale unuia sau altuia. România are nevoie de un guvern. România trebuie să treacă de ambiţiile mesianice pe care le arată unii şi alţii, economic, administrativ, social”, a declarat Grindeanu.

El a precizat că la finalul săptămânii viitoare, Parlamentul îşi închide activitatea.

„Vorbim în acest moment de un guvern care, funcţional, are şase ministere care, în mod să spunem legal, nu sunt conduse. Eu i-am atenţionat public pe cei şase înlocuitori ai miniştilor PSD, în urmă cu câteva zile, să fie atenţi, pentru că s-ar putea să intre într-o zonă de uzurpare de calităţi oficiale. Eu nu cred că mai au dreptul să semneze acte în ministerele unde sunt interimari, dar e treaba dumnealor, fiecare răspunde pentru ceea ce face”, a precizat liderul PSD.

Sorin Grindeanu a mai arătat că nu avem o lege de abilitare a guvernului pentru perioada de vară, când Parlamentul este în vacanţă iar în august avem PNRR.

„Avem nevoie de un guvern, rapid. Trecând aceste etape, eu îmi doresc, dacă Partidul Social-Democrat va hotărî în aceste zile, urmare a deciziilor locale şi a deciziilor centrale, să avem rapid un guvern. E o chestiune pe care cred că românii şi-o doresc”, a subliniat Sorin Grindeanu.

Editor : C.A.