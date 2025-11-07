Sorin Grindeanu nu a pierdut ocazia de a-l ataca pe Ilie Bolojan, fără a-i rosti numele, cu prilejul discursului ținut la Congresul PSD. El a făcut referire la o „șpagă de milioane de euro pentru audiențe la nivel înalt”.

„Am ajuns în situația absurdă în care ni se spune că zacusca sau gemul făcute de bunica sunt cauza deficitului. Eu cred că dușmanul statului nu este țăranul care vinde fructe și legume la poarta casei. Nu mamele. Nu pensionarii. Nu veteranii de război. Și nici măcar ospătarii și apa minerală de la Guvern.

Ci faptul că în Vămi au fost puși șefi chiar capii unor carteluri ai crimei organizate. Sau că se dă șpagă de milioane de euro pentru audiențe la nivel înalt. Adică o adaptare modernă a șpăgii de supraviețuire”, a spus Grindeanu, făcând aluzie la o expresie lansată de expresie lansată de fostul vicepremier Dragoș Anastasiu.

Premierul Ilie Bolojan a oferit joi, la Digi24, mai multe detalii despre întâlnirea pe care a avut-o cu afaceristul Fănel Bogoș, acuzat de instigare la șantaj și cumpărare de influență, la Palatul Victoria. El mai spune că Bogoș nu i-a cerut nimic, ci doar s-a plâns că este „tratat necorespunzător” de autoritățile din județ.

