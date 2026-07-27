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Sorin Grindeanu, atac la liderii AUR: I-ați văzut pe Dungaciu și pe Simion să spună ceva despre drone, despre sancțiunile Rusiei?

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sorin grindeanu la o sedinta
Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că, pentru ca social-democraţii să înceapă negocieri cu AUR pentru un nou guvern, este nevoie ca formaţiunea lui George Simion să clarifice nişte lucruri, el precizând că există o lipsă de credibilitate a unor lideri AUR.

Grindeanu a dat ca exemplu lipsa de reacţie a liderilor AUR în privinţa dronelor care au intrat pe teritoriul României.

„În acest moment ei (cei de la AUR - n.r.) trebuie să-şi clarifice nişte lucruri. În primul rând există o lipsă de credibilitate a unor lideri. Eu cel puţin am mari semne de întrebare în cuvântul şi în ceea ce spun că fac şi vor să facă. În al doilea rând, ceea ce e şi mai grav, eu n-am văzut clarificări la o parte dintre ei, dintre aceşti lideri, deci n-am văzut nici în aceste zile”, a afirmat, luni seară, la Antena 3, liderul PSD, Sorin Grindeanu.

Potrivit acestuia, doar Petrişor Peiu de la AUR a reacţionat în ultimele zile în privinţa dronelor care au pătruns pe teritoriul României, în schimb George Simion şi Dan Dungaciu nu ar fi abordat acest subiect.

„Apropo de aceste drone care au intrat pe teritoriul României, am văzut parcă doar pe Peiu, în rest pe nimeni, e o linişte din asta. L-aţi văzut pe domnul Dungaciu să spună ceva? L-aţi văzut pe Simion să spună ceva? Aţi văzut să spună de sancţiunile contra Rusiei ceva? I-aţi văzut pe aceşti oameni? Aici e o chestiune pe care, din perspectiva mea, trebuie să o clarifice ei. Asta dacă vor să devină un partener frecventabil, nu doar din perspectiva PSD, ci din perspectiva oricărui partid pro-occidental”, a adăugat Sorin Grindeanu, potrivit News.ro.

România a doborât trei zile la rând câte o dronă, despre cea care a pătruns în spaţiul românesc vineri existând date certe că este de provenienţă rusească.

Ambasadorul rus în România a fost convocat la MAE pentru a i se arăta dovezile.

Editor : Liviu Cojan

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