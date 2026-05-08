Sorin Grindeanu atacă „moștenirea Bolojan”: „Au promis reformă. Au livrat recesiune”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că România riscă să intre în criză economică după trei trimestre consecutive de scădere a PIB și acuză guvernul condus de Ilie Bolojan că a „livrat recesiune” în locul reformelor promise. Liderul social-democrat invocă scăderea economiei, numărul mare de firme închise și creșterea șomajului drept dovezi ale „adevăratei moșteniri Bolojan”.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri că primul trimestru din 2026 ar putea deveni al treilea trimestru consecutiv de scădere economică, iar o nouă scădere a PIB ar însemna trecerea de la recesiune tehnică la criză economică.

„Trimestrul I din 2026 ar putea deveni al treilea trimestru consecutiv de scădere economică. Câteva zile ne mai despart de anunţul crucial pe care Statistica urmează să îl facă despre evoluţia Produsului Intern Brut. În cazul unei noi scăderi a PIB, nu o să mai vorbim de 'recesiune tehnică', ci de criză economică. Trei trimestre care s-au consumat sub mandatul lui Ilie Bolojan. Acesta este adevărul crud şi dur despre 'prim-ministrul reformelor', despre 'austeritatea care vindecă', despre povestea vândută României timp de aproape un an”, a scris Grindeanu pe Facebook.

Potrivit lui Grindeanu, bilanţul economic indică o recesiune puternică, „PIB-ul a scăzut cu 1,9% în Q4 2025 - cea mai mare scădere trimestrială de la 2012 încoace”.

„Q1 2026 confirmă acum a treia scădere consecutivă. Marile bănci şi-au tăiat brutal prognozele, de la 2% la valori care încep cu zero. Absolut toate revizuirile sunt în jos. Mii de firme închise. 83.000 de firme radiate în 2025. 47.000 dizolvate doar în primele 10 luni - cu 32% mai multe decât în 2024. Niciun judeţ din România nu a făcut excepţie. În Bucureşti singur - 9.500 dizolvări (+35%). În primele 3 luni din 2026, alte 1.900 de firme au intrat în insolvenţă (+14%) şi 5.500 şi-au suspendat activitatea. Peste 70 de mii de locuri de muncă dispărute. Şi tot atâtea familii care au pe cineva rămas fără loc de muncă între iunie 2025 şi martie 2026! Şomajul a urcat la 6,3%. Peste 500.000 de români nu au loc de muncă astăzi. Tinerii? Aproape 30% şomaj. Aceasta este adevărata 'moştenire Bolojan'. Nu o spun politicienii. Nu o spune PSD. O spun INS, ONRC, BNR, FMI şi toate băncile mari care îşi revizuiesc prognozele în jos, lună de lună. Au promis reformă. Au livrat recesiune! Au promis disciplină. Au livrat falimente! Au promis stabilitate. Au livrat o jumătate de milion de şomeri! Acesta este adevărul. Restul este propagandă”, a menţionat preşedintele PSD.

