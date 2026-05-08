Live TV

Sorin Grindeanu atacă „moștenirea Bolojan”: „Au promis reformă. Au livrat recesiune”

Data actualizării: Data publicării:
ID275576-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că România riscă să intre în criză economică după trei trimestre consecutive de scădere a PIB și acuză guvernul condus de Ilie Bolojan că a „livrat recesiune” în locul reformelor promise. Liderul social-democrat invocă scăderea economiei, numărul mare de firme închise și creșterea șomajului drept dovezi ale „adevăratei moșteniri Bolojan”.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri că primul trimestru din 2026 ar putea deveni al treilea trimestru consecutiv de scădere economică, iar o nouă scădere a PIB ar însemna trecerea de la recesiune tehnică la criză economică.

„Trimestrul I din 2026 ar putea deveni al treilea trimestru consecutiv de scădere economică. Câteva zile ne mai despart de anunţul crucial pe care Statistica urmează să îl facă despre evoluţia Produsului Intern Brut. În cazul unei noi scăderi a PIB, nu o să mai vorbim de 'recesiune tehnică', ci de criză economică. Trei trimestre care s-au consumat sub mandatul lui Ilie Bolojan. Acesta este adevărul crud şi dur despre 'prim-ministrul reformelor', despre 'austeritatea care vindecă', despre povestea vândută României timp de aproape un an”, a scris Grindeanu pe Facebook.

Potrivit lui Grindeanu, bilanţul economic indică o recesiune puternică, „PIB-ul a scăzut cu 1,9% în Q4 2025 - cea mai mare scădere trimestrială de la 2012 încoace”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Q1 2026 confirmă acum a treia scădere consecutivă. Marile bănci şi-au tăiat brutal prognozele, de la 2% la valori care încep cu zero. Absolut toate revizuirile sunt în jos. Mii de firme închise. 83.000 de firme radiate în 2025. 47.000 dizolvate doar în primele 10 luni - cu 32% mai multe decât în 2024. Niciun judeţ din România nu a făcut excepţie. În Bucureşti singur - 9.500 dizolvări (+35%). În primele 3 luni din 2026, alte 1.900 de firme au intrat în insolvenţă (+14%) şi 5.500 şi-au suspendat activitatea. Peste 70 de mii de locuri de muncă dispărute. Şi tot atâtea familii care au pe cineva rămas fără loc de muncă între iunie 2025 şi martie 2026! Şomajul a urcat la 6,3%. Peste 500.000 de români nu au loc de muncă astăzi. Tinerii? Aproape 30% şomaj. Aceasta este adevărata 'moştenire Bolojan'. Nu o spun politicienii. Nu o spune PSD. O spun INS, ONRC, BNR, FMI şi toate băncile mari care îşi revizuiesc prognozele în jos, lună de lună. Au promis reformă. Au livrat recesiune! Au promis disciplină. Au livrat falimente! Au promis stabilitate. Au livrat o jumătate de milion de şomeri! Acesta este adevărul. Restul este propagandă”, a menţionat preşedintele PSD.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nicușor Dan.
1
Surse: Interimatul lui Bolojan va fi lung, Nicușor Dan nu crede că viitorul Guvern se...
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
2
Liderul deputaţilor PNL: Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou premier
nicusor si maia
3
Câți români ar vota unirea României cu Republica Moldova (sondaj)
nicusor si fritz
4
Ilie Bolojan și Dominic Fritz, mesaj comun după ce au fost la Cotroceni să discute cu...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_1_12_INQUAM_Photos_George_Calin
5
Îl poate propune Nicușor Dan tot pe Ilie Bolojan premier? Explicațiile unui fost...
La o zi după ce a fost așteptat în Parlamentul României, Valentin Ceaușescu și-a făcut apariția! Cum arată, la 78 de ani
Digi Sport
La o zi după ce a fost așteptat în Parlamentul României, Valentin Ceaușescu și-a făcut apariția! Cum arată, la 78 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
pucheanu psd
Planul PSD pentru un nou guvern. Care ar fi scenariul „sinucigaș” pentru partid
sigla psd
PSD îl somează pe premierul demis Ilie Bolojan să înceteze „numirile intempestive, fără concurs, în funcţii guvernamentale”
dominic fritz
Dominic Fritz: Colaborarea cu PSD la nivel local este cum a fost în toţi aceşti ani. Ca primar, nu-mi permit să fiu bosumflat în colţ
ilie bolojan la masa din sedinta de guvern
Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan are prima ședință după adoptarea moțiunii de cenzură. Ce atribuții mai are Executivul
2026-02-26-5307
Ciprian Ciucu spune că viitorul premier trebuie să se bucure de încrederea românilor: „Poate să fie Ilie Bolojan? Eu cred că da”
Recomandările redacţiei
Dominic Fritz
Dominic Fritz exclude o fuziune între USR și PNL: „Suntem partide...
umbrele cu ploaie si vant
Meteorologii anunță din nou vreme mai rece decât de obicei. Zonele în...
FED MOARTA PE CAMP BIHOR 080526 R9_03598
Elevă găsită moartă pe un câmp din Bihor. Suspectul principal a fost...
Ionuț Pucheanu
Cum se conduce PSD. Planul moțiunii de cenzură cu AUR, ținut la secret
Ultimele știri
Ciprian Ciucu anunță că a semnat „în sfârşit” contractul de punere în siguranţă a blocului afectat de explozia din Rahova
Reacția Marii Britanii la apelul Rusiei de evacuare a ambasadelor occidentale de la Kiev
Un tânăr de 18 ani din Gorj a fost arestat după ce a intrat în casă peste fosta lui iubită şi a înjunghiat-o
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Un mire a aflat la nuntă, în fața invitaților, secretul ascuns de soție și de prietenele ei. Reacția lui...
Cancan
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede...
Fanatik.ro
Cartea „Super Steaua”, interzisă în Ghencea la sărbătoarea de pe 7 mai 2026. Reacția autorului Andrei Vochin
editiadedimineata.ro
Un cetățean rus, reținut în Argentina pentru că ar fi liderul unei rețele de dezinformare
Fanatik.ro
Risc de pandemie de hantavirus? Medicii explică de ce nu trebuie să ne facem griji. „Astea sunt principiile...
Adevărul
Escrocherie „made in Romania” în California: Cum foloseau trei bărbați o sticlă de ulei pentru a convinge...
Playtech
Oraşul din România din care oamenii pleacă imediat ce au ocazia. E în pragul falimentului, conform...
Digi FM
Eugenia Șerban, despre momentul în care fiul ei a început să consume droguri: "Nimeni nu ar fi știut acum...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Transferul lui Vlad Chiricheș, anunțat pe prima pagină!
Pro FM
Anghel Damian, sincer despre relația cu Theo Rose. Cum le răspunde celor care nu îi văd compatibili: „În...
Film Now
S-a iubit cu Sebastian Stan, acum e soția unui alt frumușel de la Hollywood. Alejandra s-a măritat după numai...
Adevarul
Ce a făcut Carol I înainte de a deveni rege al României și ce origine etnică avea de fapt
Newsweek
Instanța cere Casei de Pensii să dea de urgență bani în plus unor pensionari. Decizia, în Monitorul Oficial
Digi FM
Grasu XXL, la Digi FM: „Femeile mă plac că sunt personaj, dar sunt urât, frate”. La ce film a plâns artistul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Momentul când o pisică în vârstă de 10 ani se luptă cu un coiot. Stăpâna a rămas fără cuvinte
Film Now
Salma Hayek, apariție magnetică la Veneția alături de fiicele sale. Eleganță în negru la o gală de lux în...
UTV
Cum arată fiica Andreei Bănică la 17 ani. Sofia a atras toate privirile în imaginile publicate de artistă