Live TV

Sorin Grindeanu avertizează: Dacă această Coaliţie eşuează, ne aşteaptă „un deşert al populismului”

Data publicării:
sorin grindeanu ilie bolojan in parlament
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, sâmbătă, că toate partidele de guvernământ vor fi vinovate dacă această Coaliţie eşuează. El avertizează că marele pericol este „un deşert al populismului”.

Grindeanu, care a afirmat, vineri, la Congresul UDMR, că uneori pare că partidele din coaliţie nu vorbesc aceeaşi limbă, a explicat, sâmbătă, în judeţul Timiş, că, de cele mai multe ori, se încearcă găsitea unui limbaj comun.

„Am spus că, dacă această coaliţie eşuează, dincolo de acest eşec al fiecărui partid din această coaliţie, şi nimeni nu e mai vinovat sau mai puţin vinovat şi cu toţii suntem vinovaţi dacă va exista acest eşec, dincolo de asta, ştiţi ce e? Un deşert al populismului. Asta ne va aştepta şi vedem cu toţii ce se întâmplă în România în acest moment”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a precizat că „nu trebuie să avem acest eşec”.

„Da, nu e simplu. Sunt patru partide de doctrine diferite, cu abordări diferite, cu experienţe diferite în guvernare şi sunt lucruri pe care trebuie să le învăţăm cu toţii. Trebuie să învăţăm că într-o coaliţie de patru partide, cred că principalul instrument trebuie să fie dialogul, dincolo de a arăta cine e mai tare, cine are muşchii mai mari în interiorul coaliţiei, dacă vrei să reziste această coaliţia, trebuie să vorbeşti foarte mult, să ai un dialog înainte de a lua anumite decizii. Eu cred că asta e abordarea corectă şi cu toţii trebuie sa facem acest efort, care nu e simplu”, a adăugat Grindeanu.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, vineri, la Congresul UDMR, că uneori în coaliţia de guvernare pare că se vorbeşte pe limbi diferite „dar vă asigur că nu este din cauza prietenilor noştri de la UDMR”.

El a adăugat că „uneori reuşim să ne încurcăm în traducere chiar fără ajutorul maghiarilor”.

Grindeanu a declarat că între parteneri este important să existe echilibru şi să nu se acţioneze pe baza unor accente autoritare şi impulsive, ci prin ascultarea tuturor opiniilor.

 

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
anderson
1
Investitorul american care l-a promovat pe Călin Georgescu susține că e implicat în...
mircea cartarescu portret
2
Reacția lui Mircea Cărtărescu după ce a fost anunţat Premiului Nobel pentru Literatură
viktor orban
3
Viktor Orban a petrecut într-un local din Cluj. Liderul maghiar a cântat alături de...
SMARDAN - STEADFAST DART 25 - 19 FEB 2025
4
Cât ar rezista România în fața unui atac rusesc. Șeful Armatei arată care este cel mai...
bancnote false 100 euro prop copy
5
Miliardul de euro în „bancnote contrafăcute” era de fapt recuzită pentru filme. Cum...
"Îmi pare rău, mamă!" O româncă s-a îmbogățit peste noapte, după o decizie radicală. Cum își câștigă banii
Digi Sport
"Îmi pare rău, mamă!" O româncă s-a îmbogățit peste noapte, după o decizie radicală. Cum își câștigă banii
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ludovic Orban în studioul emisiunii „În fața ta”.
Ce ar fi făcut Ludovic Orban pentru reducerea deficitului: În prima...
bogdan ivan
Ministrul Energiei anunță că „cineva de la Electrica o să fie...
donald trump
Cum a răsturnat Trump diplomația clasică pentru a forța un acord de...
IASI - SARBATOAREA SFINTEI PARASCHEVA - PREGATRI - 07 OCT 2025
Pelerinaj la Iași: Zeci de mii de credincioși stau la rând și 10 ore...
Ultimele știri
Misiune cu avioane NATO și SUA în apropierea graniței cu Rusia. Cele două avioane au trecut și prin România
Soluție pentru facturi mai mici la energie electrică. Ministrul Bogdan Ivan: Prețurile au scăzut cu 20% în alte țări
„Dronele care vânează soldați”. Cum schimbă inteligența artificială situația pe frontul din Ucraina. „O amenințare pentru viitor”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
JUC-HERGHELIE - CLUJ - CONGRES - UDMR - 10 OCT 2025
De ce a ieșit Sorin Grindeanu din sală când s-a intonat Imnul Secuiesc la Congresul UDMR. Liderul PSD a explicat decizia
kelemen hunor
Reacția lui Kelemen Hunor după ce Grindeanu a plecat în timpul intonării imnului secuiesc la Congresul UDMR: „Poate nu știa versurile”
ID310041_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Telenovela ruperii Coaliției, în mai multe sezoane. Tensiunile sunt în creștere între partidele de guvernământ
emil boc udmr
Emil Boc: Am aflat de ce se organizează alegeri din 4 în 4 ani. Ca să afle UDMR cu cine guvernează
JUC-HERGHELIE - CLUJ - CONGRES - UDMR - 10 OCT 2025
Kelemen Hunor, glume pe seama lui Sorin Grindeanu la Congresul UDMR: „PSD se pregătește de alegeri”
Partenerii noștri
Pe Roz
Parisul, la picioarele ei. Zendaya, impecabilă într-o rochie „sacou” foarte scurtă și pantofi cu tocuri înalte
Cancan
Cauza morții Marinelei Chelaru. Actrița nu a mai respectat sfatul medicilor și a comis două greșeli fatale
Fanatik.ro
Ce filme urmărește Mihai Stoica! Recomandările managerului FCSB pentru weekend
editiadedimineata.ro
O nouă descoperire împotriva căderii părului
Fanatik.ro
Legenda care a câștigat de două ori aurul olimpic a renunțat la viața de la oraș și s-a mutat într-un sat...
Adevărul
Latura întunecată a celui mai faimos geniu al secolului XX. Amănuntele șocante despre cum se comporta cu...
Playtech
Un tunel secret folosit odinioară de împărați se deschide sub Colosseum
Digi FM
Michael Douglas, topit după soția lui și la 25 de ani de la nuntă: "Sunt înnebunit după ea"
Digi Sport
Motivul pentru care Rafael Nadal a ajuns "de nerecunoscut", la mai puțin de 1 an de la retragere
Pro FM
Boala de care suferă Mădălina Ghenea, la 38 de ani. Afecțiunea este adesea nediagnosticată: „Mă simt extrem...
Film Now
Sandra Bullock a dezvăluit care e singurul rol pe care și-ar fi dorit să nu-l interpreteze: „Încă îmi e...
Adevarul
Autostrada Sibiu - Făgăraș prinde contur. Punctul sensibil al drumului de la poalele Făgărașului
Newsweek
Casa de Pensii, mesaj tăios: Procesele pentru bani în plus la grupe de muncă nu au șanse
Digi FM
Marinela Chelaru și iubirea care i-a definit viața. S-a căsătorit la 20 de ani, a divorțat, dar dragostea i-a...
Digi World
Cum să devii o persoană matinală, potrivit științei. Ce este cronotipul și de ce contează
Digi Animal World
Pasagerii unui tren din Anglia, șocați când au văzut cu cine călătoreau în vagon. Creatura a mers cu ei...
Film Now
A rupt tăcerea după 30 de ani. Sharon Stone a spus cine este producătorul care a sfătuit-o să întrețină...
UTV
Doina Teodoru, surprinsă de paparazzi alături de un nou bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu