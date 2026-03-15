Sorin Grindeanu: Bolojan este premier şi cu voturile PSD. Noi n-am intrat în această guvernare pe post de ficus

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat duminică, despre neînţelegerile din coaliţie pe proiectul bugetului de stat pe 2026, că Ilie Bolojan este preşedintele PNL, dar este premier şi cu voturile PSD, el adăugând că PSD nu a intrat în această guvernare pe post de ficus ci ca să se asigure că românii sunt protejaţi, iar acum, pachetul de solidaritate este prioritatea partidului. El a mai spus că avem un buget de dreapta, făcut după chipul şi asemănarea lui Bolojan.

Importantă este decizia pe care am luat-o, azi la Consiliul Politic Naţional, faptul că vom vota acest buget, dar în condiţiile noastre, nu ale domnului Bolojan. Avem astăzi un buget de dreapta, făcut după chipul şi asemănarea a domnului Bolojan, un buget care (..) duce grija până la urmă a oamenilor bogaţi, dar care nu protejează absolut deloc oamenii obişnuiţi”, a spus preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, la Antena 3, potrivit News.ro.

Liderul PSD a arătat că formaţiunea sa reprezintă cam 46% din ponderea coaliţiei de guvernare.

„Domnul Bolojan este preşedintele PNL, dar este premier şi cu voturile PSD. Deci, aici ar trebui să discutăm şi despre ponderea pe care politicile de stânga, social-democrate, le are în guvern”, a subliniat Grindeanu.

El a precizat că ”aici nu sunt dorinţe ale PSD-ului”.

„Până la urmă, noi n-am intrat în această guvernare pe post de ficus, ci ca să ne asigurăm că românii sunt protejaţi. Iar acum, pachetul de solidaritate este prioritatea noastră. Eu am văzut în aceste nouă luni, nu doar eu, ci şi colegii mei, ceva ce nu mi-a plăcut, şi anume faptul că avem un premier care s-a adresat non-stop şi a făcut non-stop politici exclusiv de dreapta. Dacă ar fi fost doar un guvern de dreapta, un guvern care să protejeze doar multinaţionalele, oamenii bogaţi, aş înţelege. Atâta timp cât PSD-ul reprezintă aproape jumătate din această coaliţie, m-aş fi aşteptat să se ţină cont mai mult de propunerile pe care PSD-ul le are”, a menţionat preşedintele PSD.

El a mai arătat că avem un PIB de peste 2.000 de miliarde. ”Vorbim de un buget de aproximativ 370 de miliarde. 1,1 miliarde reprezintă ceea ce astăzi, noi vom depune, sau mâine dimineaţă, la prima oră, vom depune ca amendamente în Parlament, pentru a completa toate lucrurile legate de pachetul de solidaritate”, a declarat Grindeanu.

Sorin Grindeanu a mai declarat că în pachetul care însemna aplicarea de CASS-ului pentru pensii, aprobat în iulie, prin angajarea răspunderii în Parlament, s-a venit cu o excepţie, să nu plătească impozit deţinătorii de maşini de colecţie de epocă.

„O iau şi ca autocritică, pentru că eu şi colegii mei n-am văzut”, a arătat el.

„Asta o să încercăm să corectăm. Nu vreau să negociez indemnizaţia copiilor cu dizabilităţi, că e 80 de lei şi ne ducem aproape de 200 de lei. Nu contest faptul că se pot deduce 400 de euro, că joci pe bursă, e un lucru foarte bun ăsta, dar se pot face ambele”, a completat el.

