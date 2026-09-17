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Video Sorin Grindeanu către Nicușor Dan la consultările de la Cotroceni: „PSD e îndreptățit să conducă Guvernul”

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Consultări PSD - Nicușor Dan. Sursă Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Președintele social-democraților Sorin Grindeanu a declarat joi, la finalul consultărilor cu Nicușor Dan, că i-a transmis șeful statului că PSD e îndreptățit să conducă Guvernul României, având în vedere că partidul său a câştigat alegerile parlamentare din 2024. „I-am spus preşedintelui că suntem pregătiţi să preluăm guvernarea”, a mai spus acesta.

„Am fost la consultările cu președintele, am fost primii, PSD de fiecare dată când a fost în Guvern, de fiecare dată când a format Guvernul, când a condus Guvernul, PSD a dus România la creștere economică, a făcut ca românii să trăiască mai bine, nu am avut sincope în gestionarea economie (...) Din perspectiva partidelor de dreapta, aproape de fiecare dată când au guvernat, au guvernat ducând România în criză, în ceea ce înseamnă scădere economică, într-o viață mai grea pentru români.

I-am spus preşedintelui că suntem pregătiţi să preluăm guvernarea. Avem decizii pe care PSD le-a luat în forurile de conducere ale partidului, prin care ne dorim să conducem Guvernul României, suntem îndreptățiți să facem acest lucru. Am câştigat alegerile parlamentare în 2024. Știm să guvernăm bine pentru români. România are nevoie de un Guvern, de stabilitate, de un act de guvernare coerent”, a declarat Sorin Grindeanu, la ieșirea de la consultări.

El a precizat că România a ajuns în această situaţie din cauza modului în care Ilie Bolojan a condus Guvernul.

„Faptul că am ajuns în această situaţie se datorează modului prost în care Ilie Bolojan a condus Guvernul României în ultimul an. Tocmai de aceea, în această primăvară, noi am luat decizia de a ieşi din acea coaliţie de guvernare, deşi am intrat cu bună-credinţă. Am luat decizia şi am făcut bine, fiindcă direcţia în care se mergea era o direcţie proastă. Această direcţie trebuie să fie îndreptată. De aceea, noi azi i-am transmis preşedintelui că suntem gata să facem parte din guvern, să conducem Guvernul României, fiind îndreptăţiţi să facem acest lucru”, a mai transmis liderul PSD.

Președintele Nicușor Dan are astăzi consultări cu liderii și reprezentanții formațiunilor politice parlamentare pentru a pune capăt crizei politice care durează deja de mai bine de patru luni.

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Editor : C.L.B.

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