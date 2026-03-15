Video Sorin Grindeanu către premierul Bolojan: Votăm bugetul, dar cu modificări obligatorii. Susţineţi cerinţele, sau asumaţi-vă consecinţele

Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Preşedintele PSD Sorin Grindeanu a transmis, duminică, după Consiliul Politic Naţional al Partidului Social Democrat, o scrisoare deschisă către premierul Ilie Bolojan, în care arată că social-democraţii au decis să voteze bugetul de stat pentru anul 2026, un buget trimis în Parlament cu o nepermisă întârziere. El mai anunţă că PSD va susţine modificările pe care le consideră obligatorii pentru ca bugetul să conţină şi viziunea lor social-democrată şi va depune amendamente în Parlament pentru a asigura finanţarea integrală a Pachetului de Solidaritate, adică a sprijinului pentru 3,5 milioane de familii – pensionari cu venituri mici, copii cu dizabilităţi, mame sau veterani, care suferă cel mai mult în urma măsurilor de austeritate din ultimul an.

„Prin prezenta, vă anunţ oficial că în cadrul şedinţei Consiliului Politic Naţional al Partidului Social Democrat, analizând toate argumentele raţionale, am decis să votăm bugetul de stat pentru anul 2026 – un buget trimis în Parlament cu o nepermisă întârziere. Vom susţine însă modificările pe care le considerăm obligatorii pentru ca bugetul să conţină şi viziunea noastră social-democrată”, spune Sorin Grindeanu, scrie News.ro. 

Scrisoare deschisă către premierul Ilie Bolojan. 

„Vă adresez această scrisoare deschisă în calitatea mea de preşedinte al Partidului Social Democrat, principala formaţiune politică din Parlament, pentru a pune capăt unui simulacru de dialog care are loc, de prea mult timp, în şedinţele coaliţiei de guvernare. PSD a intrat la guvernare pentru a aduce stabilitate şi protecţie românilor, nu pentru a fi complice la un experiment economic dezastruos, bazat pe o austeritate oarbă şi profund inechitabilă. Prin prezenta, vă anunţ oficial că în cadrul şedinţei Consiliului Politic Naţional al Partidului Social Democrat, analizând toate argumentele raţionale, am decis să votăm bugetul de stat pentru anul 2026 – un buget trimis în Parlament cu o nepermisă întârziere. Vom susţine însă modificările pe care le considerăm obligatorii pentru ca bugetul să conţină şi viziunea noastră social-democrată”, spune Grindeanu. 

Preşedintele PSD precizează că PSD „va depune amendamente în Parlament pentru a asigura finanţarea integrală a Pachetului de Solidaritate, adică a sprijinului pentru 3,5 milioane de familii – pensionari cu venituri mici, copii cu dizabilităţi, mame sau veterani, care suferă cel mai mult în urma măsurilor de austeritate din ultimul an”. 

„Am ales această variantă democratică pentru a depăşi blocajul pe care l-aţi creat la nivelul coaliţiei prin neacceptarea solicitărilor rezonabile ale PSD şi invităm toate forţele politice din Parlament să susţină acest demers.  Aceasta este poziţia mea, în urma mandatului ferm al întregului partid. 

Nu mai pot asista la sărăcirea deliberată a milioane de români şi nu mai pot gira o atitudine de sfidare permanentă la adresa PSD, partidul care asigură stabilitatea Coaliţiei cu o pondere de 46% din actuala guvernare”, îi transmite Grindeanu lui Ilie Bolojan. 

Sorin Grindeanu îl acuză pe premierul Bolojan că abordarea sa a devenit „inacceptabilă”. 

„La nivel politic şi guvernamental, abordarea dumneavoastră a devenit inacceptabilă: în loc să fiţi un scut puternic pentru românii de rând şi companiile româneşti, aţi devenit un sprijin puternic pentru multinaţionale.  Să spunem lucrurilor pe nume, ca să înţeleagă toţi românii, domnule prim-ministru Bolojan: Aţi tăiat la jumătate impozitul pentru multinaţionale. Aţi revocat măsura care oprea externalizarea profiturilor pentru multinaţionale. Prin aceste decizii, aţi luat miliarde de lei din bugetul statului şi i-aţi lăsat cadou bogaţilor. Aţi ales deliberat să vă lipsiţi de resurse vitale pentru a servi interesele marilor corporaţii. Şi acum ne cereţi „responsabilitate” când discutăm dacă un copil dizabilităţi trebuie să primească o creştere de la 80 de lei la 199 de lei din partea statului.  Aceasta nu este responsabilitate, domnule prim-ministru Ilie Bolojan!  V-am spus de mai multe ori în şedinţele Coaliţiei că nu suntem de acord cu această abordare. Nu v-a interesat... ”, scrie Grindeanu în scrisoarea deschisă. 

El continuă: „O spun încă o dată, public, ca să fie clar pentru toată lumea!  PSD nu va gira niciodată o politică prin care bogaţii devin mai bogaţi, iar cei slabi sunt abandonaţi! Planul economic pe care l-aţi implementat este o colecţie de greşeli majore, care a dus ţara în recesiune. Realitatea cifrelor vă contrazice retorica: Avem 6 luni consecutive de cădere a consumului din cauza creşterilor de TVA (cota generală şi cote reduse) şi a accizelor impuse de dumneavoastră! Avem 6 luni de scădere consecutivă a puterii de cumpărare a salariilor, cea mai mare din ultimii 15 ani!  Avem cea mai drastică reducere a puterii de cumpărare a pensiilor din ultimul sfert de secol! În tot acest timp, planul de relansare economică propus de PSD încă din septembrie 2025 a fost amânat 6 luni, întârziat şi blocat de dumneavoastră. Din ce să crească economia dacă aţi sabotat toate motoarele de creştere?”, afirmă Grindeanu. 

Potrivit preşedintelui PSD, lista greşelilor premierul „este lungă şi dureroasă”. 

„⁠Guvernare pentru 5% cei mai bogaţi, austeritate pentru 95% dintre români. Aţi pus povara pe clasa mijlocie şi pe cele 5,2 milioane de români care trăiesc în sărăcie, refuzând alte soluţii care ar fi aşezat povara echitabil. Aţi lovit în cei vulnerabili. Măsurile dumneavoastră au adus suferinţă femeilor gravide, veteranilor şi persoanelor cu dizabilităţi, provocând tensiuni sociale enorme prin încasarea contribuţiilor de sănătate, chiar dacă nu fost încasări semnificative la buget. Aţi accelerat criza. Dacă scoatem efectul inflaţiei din încasările de TVA, creşterea reală este de doar 0,9%, iar la accize impactul real este pe minus 5%! Aţi lovit economia fără a rezolva problema bugetară. Aţi lovit puternic în structura sistemului de educaţie, vulnerabilizând viitorul României. Sunt sute de profesori care pleacă din sistem şi mii de copii care nu vor mai beneficia de experienţa lor. Iar bugetul pe care-l propuneţi la Educaţie nu aduce vreo îmbunătăţire, ci o înrăutăţire a situaţiei. ⁠Aţi blocat investiţiile şi aţi redus consumul. Prin creşteri de TVA, accize şi blocarea măsurilor de relansare, aţi asigurat intrarea rapidă în recesiune. ⁠Aţi ales multinaţionalele în detrimentul IMM-urilor româneşti. Scutirile de taxe pentru corporaţii prin reducerea IMCA şi eliminarea limitei de deductibilitate înseamnă un minus de 3 miliarde lei anual! Exact cât povara pusă pe cei peste 200.000 de profesori. În schimb, aruncaţi 100.000 de IMM-uri româneşti în faliment. ⁠Inflaţia de 10% este o taxă ascunsă, domnule Ilie Bolojan! Alegerea dumneavoastră de a creşte taxe indirecte, TVA, accize, a dublat inflaţia. BNR confirmă: fără aceste creşteri, inflaţia ar fi fost la jumătate. Aţi implementat o austeritate sălbatică pentru cei care muncesc, lăsând evaziunea neatinsă la 10% din PIB, ignorând arieratele de 37 miliarde lei. Astfel s-a ajuns la 95% din povara pe muncă şi 5% pe capital”, enumeră liderul PSD. 

Sorin Grindeanu face referire şi la declaraţiile alarmiste ale premierului. 

„Să nu uităm, declaraţiile dumneavoastră alarmiste repetate, inclusiv cele din presa internaţională, că ţara este în incapacitate de plată, care au speriat investitorii şi au ţinut dobânzile sus, blocând economia”, spune Grindeanu.

„Domnule Ilie Bolojan, ca preşedinte al PSD şi al Camerei Deputaţilor, vă spun clar: PSD refuză să mai participe la falimentul României!

Prin urmare, PSD va susţine adoptarea neîntârziată a următoarelor măsuri: Amendarea în Parlament a Pachetului de Solidaritate, un sprijin real pentru 3 milioane de beneficiari, inclusiv majorarea indemnizaţiilor pentru copiii cu dizabilităţi şi sprijin pentru familiile monoparentale, cu un impact bugetar minor, de doar 0,16% din PIB. ⁠Includerea acestor măsuri în Bugetul de Stat pe 2026, un buget care trebuie să fie bazat pe investiţii masive şi sprijin real pentru categoriile vulnerabile”, spune preşedintele PSD.

Potrivit liderului PSD, decizia corectă pentru milioane de români va fi luată în Parlament. 

„Susţineţi cerinţele rezonabile ale PSD şi ale celorlalte partide din Coaliţie sau asumaţi-vă consecinţele politice. Şi noi vom face acelaşi lucru, dar în beneficiul românilor!”, afirmă Grindeanu în finalul scrisorii deschise. 

 

