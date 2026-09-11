Sorin Grindeanu: Cifrele ne arată cu fiecare zi că interimatul monosprâncenat cu tineri frumoşi şi liberi aruncă România în faliment

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, vineri, că cifrele arată în fiecare zi că „interimatul monosprâncenat cu tineri frumoşi şi liberi” aruncă România într-un faliment social, nu doar într-unul economic. El a afirmat că nimeni nu a scăpat de măsurile luate de premierul Ilie Bolojan şi a adăugat că „cu toţii am fost victimele obsesiei unui contabil de CAP”.

Sorin Grindeanu a declarat, vineri, la Şcoala Politică a TSD de la Neptun, că este nevoie de un guvern cu puteri depline.

„România are nevoie de un guvern cu puteri depline. O spunem cu toţii şi, mai ales voi, tinerii, în rândul cărora creşte şi a crescut în aceste luni sărăcia extremă. Cifrele ne arată cu fiecare zi că interimatul monosprâncenat cu tineri frumoşi şi liberi aruncă România nu doar în faliment economic, ci într-un faliment social. Aici pot să detaliez un pic şi să vă spun că 1 din 3 tineri este în prezent şomer. Suntem ţara europeană cu cei mai mulţi tineri fără un loc de muncă. Iar combinaţia aceasta dintre salarii reduse, inflaţie ridicată, costuri mari pentru o chirie şi accesul mai dificil la credit întârzie independenţa voastră financiară”, a afirmat Sorin Grindeanu.

El a precizat că sistemul de educaţie este în colaps.

„Şi toate aceste lucruri se întâmplă în timp ce sistemul de educaţie este în colaps. Şi după aceea ne mai mirăm de ce rezultatele la testele PISA sunt din ce în ce mai slabe, când unii deştepţi doar numără ospătarii prin guvern şi taie fix de la veniturile profesorilor, dar se laudă cu reformarea României şi cu sărăcirea tuturor”, a explicat liderul PSD.

El a menţionat că politicile de decimare a tinerei generaţii trebuie să înceteze.

„De aici porneşte revolta noastră, a mea, a lui Claudiu, a celorlalţi, a voastră până la urmă. Aceste politici de decimare a tinerei generaţii trebuie să înceteze. Iar pentru asta este nevoie de o schimbare fermă de direcţie. Partidul Social-Democrat a decis că este dispus să-şi asume să guverneze cu un cabinet minoritar sau într-o coaliţie. Nimănui, până la urmă, nu-i place să muncească pe brânci, să încerci să schimbi lucrurile, să începi să evoluezi, iar cei din guvern, cei care sunt la guvern, doar să vină să pună piedici”, a mai transmis preşedintele PSD.

Sorin Grindeanu a mai afirmat că nimeni nu a scăpat de măsurile luate de Ilie Bolojan.

„Aici nu e vorba doar de voi, de tineri. N-a scăpat absolut nimeni de Ilie. N-au scăpat nici tinerii, n-au scâpat nici bătrânii, nu au scăpat nici mamele, nu au scăpat copiii, nu a scăpat nici mediul privat sau sectorul public. Toţi am fost, cu toţii am fost victimele obsesiei unui contabil de CAP până la urmă. Doar cifrele au contat şi nu oamenii. De aceea noi nu trebuie să mai lăsăm România pe mâinile lor. De aceea este nevoie de un guvern care să pună oamenii pe primul loc, iar eu sper că în următoarele săptămâni să avem un guvern condus de PSD sau format în jurul Partidului Social Democrat”, a declarat Sorin Grindeanu, conform News.ro.

Editor : A.C.