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Sorin Grindeanu, condiție pentru posibile discuții cu Mureșan: „Programul de guvernare trebuie să cuprindă cele 10 recomandări ale PSD”

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Din articol
Grindeanu îl acuză pe Mureșan de „jigniri la adresa PSD”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că este dispus să discute cu premierul desemnat, Siegfried Mureșan, dacă acesta ia în calcul includerea în programul de guvernare a celor 10 propuneri adoptate de social-democrați la Sinaia. În caz contrar, PSD își menține decizia de a nu vota viitorul Cabinet, după ce Mureșan a anunțat că vrea să continue direcția fostului Guvern Bolojan.

Întrebat într-o conferință de presă dacă mai sunt posibile negocieri privind programul de guvernare și votul din Parlament, Grindeanu a invocat consultarea internă prin care PSD a decis să se retragă din Guvernul Bolojan. Potrivit acestuia, aproape 98% dintre cei aproximativ 5.000 de membri care au participat la vot au cerut schimbarea direcției.

„Noi, în toată această perioadă, am fost, să spunem, maturul din încăpere și am încercat să găsim soluții. Faptul că, după dezbateri interne care au durat mai multe luni, am avut un vot în care aproape 98% dintre cei 5.000 de colegi au spus că trebuie să schimbăm direcția, adică să ne retragem din Guvernul Bolojan, faptul că domnul Mureșan, înainte de a avea o discuție cu noi, dacă dorește voturile PSD, spune că va continua direcția proastă și modul în care a condus Ilie Bolojan și că dorește să conducă Guvernul în același mod nu cred că ne conduce spre o altă concluzie decât cea pe care a luat-o PSD mai devreme: de a nu vota. Altfel, dacă dorește să avem discuții, să ne spună cum poate prinde în programul de guvernare cele 10 recomandări pe care noi le-am votat, decalogul de la Sinaia. N-am auzit nimic de la domnul Mureșan, de când a fost nominalizat până acum, că va lua măcar în calcul propunerile PSD”, a declarat Grindeanu.

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Grindeanu îl acuză pe Mureșan de „jigniri la adresa PSD”

Liderul social-democrat a susținut că Siegfried Mureșan a lansat mai multe atacuri la adresa PSD după desemnarea sa pentru funcția de premier. El a afirmat că este dispus să treacă peste aceste declarații dacă discuțiile se vor concentra asupra politicilor publice și a propunerilor adoptate de partid la Sinaia.

„Am auzit din partea premierului desemnat, de joia trecută și până acum, jigniri la adresa PSD. Trecem peste aceste lucruri și spunem că pe noi ne interesează în primul rând politicile pentru români. Faptul că am schimbat și am votat o moțiune de cenzură este din cauză că România mergea într-o direcție greșită și vine cineva acum și ne spune că vrea să continue aceeași direcție, dorind voturile PSD și fără a avea măcar minima decență de a spune: «Da, știu ce a făcut PSD, știu că are un document, un decalog adoptat la Sinaia și o să-l iau în considerare». Nimic de acest tip. Inclusiv în această dimineață, înjurături la adresa PSD. De fapt, domnul Mureșan cred că doar vreo două luni s-a oprit, în cariera domniei sale, din a înjura PSD. Acele două luni au fost când a fost pe liste comune cu PSD la alegerile europarlamentare, în urmă cu un an și ceva”, a mai spus președintele PSD.

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Editor : A.D.

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