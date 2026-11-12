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„Sorin Grindeanu conduce Guvernul «Scuze și Regrete»”. Siegfried Mureșan, atac dur la adresa liderului social-democraților

Data publicării:
2026-09-30-8162
Ședința în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului în care s-a votat și dezbătut învestirea guvernului condus de Siegfried Mureșan, la Palatul Parlamentului din București, 30 septembrie 2026. Inquam Photos / George Călin
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Eurodeputatul PNL, Siegfried Mureșan, a lansat un atac dur la adresa șefului PSD. Fosta propunere pentru funcția de premier clamează că Grindeanu și miniștrii PSD oferă scuze în locul soluțiilor pentru situația în care se află România.

Mureșan a scris pe rețelele sociale: „Sorin Grindeanu conduce Guvernul „Scuze și Regrete”

Nu trece o zi fără ca Sorin Grindeanu, premierul de facto al României, și miniștrii săi să le prezinte românilor câte o scuză sau câte un regret pentru că nu reușesc să-și îndeplinească promisiunile de a crește salariile și pensiile și de a reduce TVA și alte taxe.

Mai nou, Sorin Grindeanu regretă că a depus prea târziu moțiunea de cenzură. Altfel, spune el, lucrurile ar fi stat altfel.
Această scuză este, desigur, falsă.

Moțiunea de cenzură a fost depusă exact în momentul în care pesediștii și clientela de partid au considerat că prețul pe care îl plăteau pentru ca Ilie Bolojan să scape țara de deficitul Ciolacu–PSD era prea mare. Voiau ca alții să repare ce au stricat ei, dar nu mai acceptau demufarea de la banul public pe care o impunea premierul Bolojan.

Moțiunea de cenzură a fost depusă pentru a scăpa de Ilie Bolojan, nu pentru ca PSD să preia funcția de prim-ministru.
Planul PSD de după moțiune a fost întotdeauna clar: să rupă PNL, astfel încât o parte din partid să-și asume guvernarea cu PSD și cu un alt premier liberal.

În felul acesta, PSD scăpa de măsurile lui Ilie Bolojan de a tăia banii clientelei de partid, se reconecta la resurse, iar PNL ar fi fost cel care deconta în fața oamenilor faptul că nu putem reveni la risipă și că trebuie să continuăm măsurile de consolidare fiscală.

Planul PSD nu a funcționat. PNL a rămas unit. Ca atare, pesediștii au fost nevoit să-și asume conducerea guvernării după moțiunea depusă chiar de ei înșiși.

Faptul că nu poți crește peste noapte cheltuielile nu este o noutate. Sorin Grindeanu știa acest lucru. Guvernul Bolojan a reușit ceva extraordinar: aproape să înjumătățească deficitul de 9% lăsat de Guvernul Ciolacu. Dar nu poți crește brusc cheltuielile în 2026, după ce în 2024 ai generat un deficit de 9%, care a dus România la un pas de retrogradarea în categoria „junk”, la blocarea fondurilor europene și la pierderea credibilității pe piețele internaționale.

Tocmai de aceea, chiar ministrul de Finanțe din Guvernul controlat de PSD a declarat partenerilor europeni de la Bruxelles că va continua măsurile de reducere a deficitului și de consolidare fiscală.

Ca atare, domnului Sorin Grindeanu îi urăm mai puține regrete și mai multă guvernare”, și-a încheiat acesta postarea. 

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Editor : A.R.

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