Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a confirmat joi, la Digi24, că reducerea taxării salariilor mici este una dintre soluțiile analizate de social-democrați, în contextul discuțiilor privind majorarea salariului minim în 2027. Potrivit unor informații obținute anterior din surse politice, PSD ia în calcul eliminarea impozitului pe venit pentru salariul minim și introducerea unor praguri de impozitare pentru veniturile brute de până la 6.000 de lei. Grindeanu a precizat că detaliile vor fi discutate odată cu elaborarea bugetului pentru anul viitor.

„E o discuție. Eu am avut și ieri o întâlnire cu ministrul Finanțelor. Detaliile pe ceea ce înseamnă salariul minim sau impozitarea, ca să fiu mai exact, cred că le vom putea da odată cu discuțiile pe buget. Și nu aș vrea să intru eu înainte de discuțiile respective și să prezint lucruri pe care le vom discuta, în mod sigur, argumentat, odată cu prezentarea proiectului de buget”, a declarat Sorin Grindeanu, joi, la Digi24.

Liderul PSD a confirmat însă că reducerea taxării muncii se numără printre soluțiile analizate de social-democrați, subliniind că orice modificare trebuie să țină cont de angajamentele fiscale asumate de România. „Evident, una dintre soluții este reducerea taxării pe muncă. Evident că luăm în calcul și așa ceva, ca linie directoare”, a afirmat Grindeanu.

Potrivit informațiilor obținute anterior de Digi24 din surse politice, PSD analizează o formulă prin care impozitul pe venit ar urma să fie eliminat pentru salariul minim, iar pentru veniturile brute de până la 6.000 de lei să fie aplicate cote diferențiate. Impozitul ar crește gradual, până la nivelul actual de 10%, însă propunerea nu a fost deocamdată adoptată.

Grindeanu a precizat că discuțiile privind veniturile populației vor include și indexarea pensiilor, subiect care urmează să fie abordat în următoarele săptămâni, odată cu negocierile pentru bugetul pe 2027.

Grindeanu: Reducerea taxării salariilor mici nu înseamnă automat introducerea impozitului progresiv

Întrebat dacă modificarea impozitării salariilor mici ar putea reprezenta un prim pas către introducerea impozitului progresiv, susținut de PSD de mai mult timp, Sorin Grindeanu a evitat să facă o astfel de legătură.

„Nu cred că trebuie să ne uităm altundeva decât la ceea ce fac majoritatea țărilor din Uniunea Europeană. Și știți că noi am susținut acest impozit progresiv. Dar nu m-aș arunca acum să spun că această reducere a taxării pe muncă e începutul unei impozitări progresive”, a declarat liderul PSD.

Acesta a explicat că reducerea taxării veniturilor mici ar putea contribui la stimularea consumului, în condițiile în care România se confruntă, potrivit afirmațiilor sale, cu aproximativ 12 luni de scădere accentuată a consumului și cu o evoluție nefavorabilă a indicatorilor macroeconomici.

Grindeanu a criticat în acest context politicile economice ale fostului guvern condus de Ilie Bolojan, susținând că reducerea deficitului bugetar poate fi realizată și prin stimularea creșterii economice, nu doar prin reducerea cheltuielilor.

Reducerea taxelor, condiționată de respectarea țintei de deficit

Întrebat cum ar putea fi compensate veniturile bugetare pierdute prin reducerea impozitării, președintele PSD a subliniat că măsurile vor trebui discutate în cadrul negocierilor bugetare și că respectarea țintei de deficit pentru 2027 rămâne nenegociabilă.

Grindeanu a anunțat că așteaptă, la jumătatea săptămânii viitoare, un raport al ministrului Finanțelor privind situația bugetară la sfârșitul lunii octombrie, înaintea rectificării bugetare programate pentru sfârșitul lunii noiembrie.

Liderul PSD și-a exprimat și îngrijorarea privind fondurile din PNRR, afirmând că, potrivit discuțiilor cu ministrul Fondurilor Europene, aproximativ jumătate dintr-o sumă de 6,4 miliarde de euro ar putea fi în pericol.

„Sunt un pic îngrijorat și nu ascund acest lucru pe ceea ce înseamnă PNRR. Am avut o discuție cu ministrul Fondurilor Europene și îmi spunea că, din 6,4 miliarde, suntem în pericol cam cu jumătate”, a declarat Grindeanu.

Președintele PSD a insistat că este necesară o imagine actualizată a finanțelor publice înainte de elaborarea noului buget și a spus că își dorește ca bugetul pentru 2027 să fie aprobat până la sfârșitul acestui an, pentru a evita repetarea situației din 2026, când documentul a fost adoptat abia în aprilie. „Avem nevoie de o imagine reală, la zi”, a spus Grindeanu.

Editor : M.I.