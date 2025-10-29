Live TV

Sorin Grindeanu critică Guvernul privind comunicarea pe subiectul retragerii trupelor SUA și face din nou referire la Oana Gheorghiu

Data actualizării: Data publicării:
sorin grindeanu
Foto: Sorin Grindeanu Facebook

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, critică, miercuri seară, comunicarea Guvernului în legătură cu subiectul retragerii militarilor americani din România și o aduce din nou în discuție pe Oana Gheorghiu, numită viceprim-ministru de Ilie Bolojan cu acordul lui Nicușor Dan, după ce liderul social-democrat s-a pronunțat categoric împotriva acestei desemnări marți seară. Liderul PSD cere o informare oficială în Parlament din partea prim-ministrului, ministrului Afacerilor Externe și ministrului Apărării privind retragerea trupelor SUA.

Într-o postare pe Facebook, Sorin Grindeanu spune că anunțul SUA privind retragerea unei părți a trupelor din România „ridică întrebări serioase”.

„Anunțul privind retragerea unei părți a trupelor americane din România, într-un moment critic pentru securitatea regională, ridică întrebări serioase. În lipsa unor explicații pertinente din partea autorităților române, pare că este un regres în relația cu Partenerul Strategic și generează îngrijorări legitime în rândul românilor. Este inacceptabil ca populația să afle din presa internațională despre o decizie care afectează direct securitatea națională, în timp ce Guvernul României și Ministerul Afacerilor Externe nu comunică nimic. Singurele explicații au venit, în această dimineață, din partea Ministerului Apărării Naționale. Însă, acestea nu au lămurit situația și nu au dat siguranța unor măsuri concrete care să dea garanția unei protecții consistente a teritoriului României”, scrie liderul social-democrat pe pagina sa de Facebook.

Grindeanu consideră că, „având în vedere că decizia Pentagonului a fost contestată oficial în această seară, chiar în Congresul Statelor Unite, cu atât mai mult este obligația Guvernului României să explice ce se întâmplă, ce garanții avem și ce etape urmează. Niciunul dintre actorii instituționali nu vine să lămurească situația și doar creează incertitudini suplimentare, contraproductive în aceste momente”.

Președintele PSD îl critică pe Ilie Bolojan că nu oferă informații și face din nou referire la numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier. „Ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, transmite sec poziția unei părți a Congresului SUA. În plus, prim-ministrul Ilie Bolojan nu are niciun mesaj pe această temă de major interes public și contribuie la adâncirea confuziei în plan bilateral. Singura sa preocupare publică, în aceste zile, a fost desemnarea pentru funcția de vicepremier a unei persoane care, chiar dacă are rezultate în activitatea din societatea civilă, adâncește - prin pozițiile sale anti-americane exprimate anterior - îndoiala în relația cu Partenerul Strategic”, mai scrie Grindeanu.

Sorin Grindeanu cere ca Ilie Bolojan să informeze oficial Parlamentul. „În acest context, solicit de urgență o informare oficială în Parlament din partea prim-ministrului, ministrului Afacerilor Externe și ministrului Apărării, care trebuie să prezinte inclusiv un plan concret de asigurare a capacităților de descurajare și apărare pe Flancul Estic. Securitatea României și a românilor nu poate fi tratată superficial și cu amatorism politic”, conchide președintele interimar al PSD.

România si Aliatii au fost informaţi de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa, a anunţat, miercuri dimineaţă, MApN, după ce Kyiv Post a relatat despre reducerea efectivelor mlitare din România citând surse americane şi europene.

Conform MApN, decizia vizează şi forţe aflate la baza de la Mihail Kogălniceanu, însă aproximativ o mie de militari americani vor rămâne dislocaţi în România.

Departamentul de Război al SUA a confirmat reducerea prezenţei în Europa, însă precizează că nu reprezintă o retragere a Statelor Unite din Europa şi nici un semnal al unei diminuări a angajamentului faţă de NATO şi faţă de Articolul 5.

Senatorul american Roger Wicker, republican din Mississippi, preşedintele Comisiei pentru servicii armate a Senatului, şi reprezentantul Mike Rogers, republican din Alabama, preşedintele Comisiei pentru servicii armate a Camerei Reprezentanţilor, au transmis miercuri o declaraţie comună în care îşi exprimă dezacordul şi îngrijorarea cu privire la anunţul Pentagonului de a întrerupe rotaţia brigăzii americane din România, subliniind că pare o decizie necoordonată şi în contradicţie directă cu strategia preşedintelui Donald Trump.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Foto Getty Images
1
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se...
Ștefania Szabo
2
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului...
soldati americani mihail kogalniceanu
3
MApN: SUA au anunțat România că retrag soldați americani de la baza Mihail Kogălniceanu
Perioade necontributive recunoscute ca vechime în muncă. Foto Getty Images
4
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt...
Moment de reculegere la Spitalul Județean Buzău, după moartea directorului medical Ștefania Szabo.
5
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai...
Cum l-a numit Gigi Becali pe președintele Nicușor Dan, după ce au dat ”nas în nas” la sfințirea Catedralei! ”Să știi ceva”
Digi Sport
Cum l-a numit Gigi Becali pe președintele Nicușor Dan, după ce au dat ”nas în nas” la sfințirea Catedralei! ”Să știi ceva”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
sondat american steag SUA mihail kogalniceanu
Congresul SUA se opune deciziei de retragere a brigăzii rotative din...
Former NASA astronaut Buzz Aldrin makes his entrance with girlfriend Anca Faur at an Apollo 11 anniversary celebration dinner
Soția lui Buzz Aldrin, românca Anca Faur, a murit la vârsta de 66...
trupe sua romania mihail kogalniceanu
Fost șef al Armatei Române: Reducerea prezenței militare americane ar...
oana gheorghiu asociatia daruieste viata
Oana Gheorghiu va fi vicepremier. Nicușor Dan a semnat decretul...
Ultimele știri
Dominic Fritz: „Prea profund suntem în rahat, să ne putem scoate în câteva luni”. Liderul USR spune că reformele sunt o luptă de uzură
Victimele inundațiilor catastrofale din Valencia, comemorate. 229 de oameni au murit anul trecut în urma revărsării apelor
Pentagonul vrea să formeze „forțe de reacție rapidă” pentru controlul revoltelor: „O încercare de a normaliza o forță militarizată”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png - 2025-10-29T190758.801
Guvernul va decide până la finele lui noiembrie dacă va crește salariul minim. Executivul avertizează asupra riscurilor unei majorări
ilie bolojan parlament
AUR îl cheamă pe Bolojan în Parlament. Ce explicații îi cere premierului partidul lui George Simion
ionut mosteanu
Ministrul Apărării, despre faptul că Oana Gheorghiu l-a criticat pe Trump: A avut o opinie de cetățean liber
victor negrescu
Victor Negrescu: Decizia SUA nu afectează securitatea României, ci imaginea și modul în care Guvernul comunică astfel de situații
bolojan nicusor dan mosteanu csoma botond
Nicușor Dan i-a convocat pe Ilie Bolojan și Ionuț Moșteanu, după decizia SUA de a retrage soldați americani din România (surse)
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur în Săgetător scoate adevărul la lumină. 4 zodii nu sunt pregătite pentru ce urmează: „Cuvintele vor fi...
Cancan
Fratele Ștefaniei Szabo rupe TĂCEREA după moartea doctoriței din Buzău. Mărturia care dă peste cap ancheta
Fanatik.ro
Pentru ce salariu renunță Marcel Ciolacu la scaunul de deputat. Fostul premier candidează la șefia CJ Buzău
editiadedimineata.ro
O teorie psihologică celebră, pusă sub semnul întrebării: educația nu încetinește îmbătrânirea creierului
Fanatik.ro
La 34 de ani, Simona Halep trăiește una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții sale. Ce mesaj...
Rome Film Fest 2025
Mel Gibson i-a înfuriat pe conservatori, după ce a ales o actriță pro-avort în rolul Fecioarei Maria, pentru...
Playtech
Un simplu şurub, secretul pentru a nu mai auzi zgomotele vecinilor. Cum funcţionează trucul
Digi FM
Ce este "arma apocalipsei", pericolul care poate veni din Rusia. Putin a anunțat un test reușit cu Poseidon
Digi Sport
Scandalul de proporții din România a depășit granițele țării: ”Un subiect dureros”
Pro FM
Cum arată Natalia Oreiro în 2025. Artista îmbină perfect cariera cu viața de familie: „Să fiu mama ta e cel...
Film Now
Cum arăta Winona Ryder în tinereţe. E una dintre cele mai frumoase actriţe de la Hollywood
Adevarul
Consultări între candidatul la șefia Guvernului moldovean și partide. Care dintre ele refuză să-și dea votul...
Newsweek
Pensie crescută cu 240 lei la Mica Recalculare. Câți ani a muncit pensionarul în acord global?
Digi FM
Noi detalii în cazul morții Ștefaniei Szabo. Medicul și-ar fi injectat un sedativ puternic, același care l-a...
Digi World
Efectele secundare ale antidepresivelor pot varia considerabil de la un pacient la altul. Concluziile celui...
Digi Animal World
Câini cu blană albastră, observaţi la Cernobîl. Specialiştii exclud efectul radiaţiilor şi explică ce s-ar...
Film Now
Fiica lui Johnny Depp, probleme grave de sănătate la doar 7 ani: "Rinichii ei cedau". A stat aproape o lună...
UTV
Celia s-a trezit cu 40.000 de euro pe card peste noapte. „Exact ca în filme, am zis că e o eroare”