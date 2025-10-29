Sorin Grindeanu critică Guvernul privind comunicarea pe subiectul retragerii trupelor SUA și face din nou referire la Oana Gheorghiu

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, critică, miercuri seară, comunicarea Guvernului în legătură cu subiectul retragerii militarilor americani din România și o aduce din nou în discuție pe Oana Gheorghiu, numită viceprim-ministru de Ilie Bolojan cu acordul lui Nicușor Dan, după ce liderul social-democrat s-a pronunțat categoric împotriva acestei desemnări marți seară. Liderul PSD cere o informare oficială în Parlament din partea prim-ministrului, ministrului Afacerilor Externe și ministrului Apărării privind retragerea trupelor SUA.

Într-o postare pe Facebook, Sorin Grindeanu spune că anunțul SUA privind retragerea unei părți a trupelor din România „ridică întrebări serioase”.

„Anunțul privind retragerea unei părți a trupelor americane din România, într-un moment critic pentru securitatea regională, ridică întrebări serioase. În lipsa unor explicații pertinente din partea autorităților române, pare că este un regres în relația cu Partenerul Strategic și generează îngrijorări legitime în rândul românilor. Este inacceptabil ca populația să afle din presa internațională despre o decizie care afectează direct securitatea națională, în timp ce Guvernul României și Ministerul Afacerilor Externe nu comunică nimic. Singurele explicații au venit, în această dimineață, din partea Ministerului Apărării Naționale. Însă, acestea nu au lămurit situația și nu au dat siguranța unor măsuri concrete care să dea garanția unei protecții consistente a teritoriului României”, scrie liderul social-democrat pe pagina sa de Facebook.

Grindeanu consideră că, „având în vedere că decizia Pentagonului a fost contestată oficial în această seară, chiar în Congresul Statelor Unite, cu atât mai mult este obligația Guvernului României să explice ce se întâmplă, ce garanții avem și ce etape urmează. Niciunul dintre actorii instituționali nu vine să lămurească situația și doar creează incertitudini suplimentare, contraproductive în aceste momente”.

Președintele PSD îl critică pe Ilie Bolojan că nu oferă informații și face din nou referire la numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier. „Ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, transmite sec poziția unei părți a Congresului SUA. În plus, prim-ministrul Ilie Bolojan nu are niciun mesaj pe această temă de major interes public și contribuie la adâncirea confuziei în plan bilateral. Singura sa preocupare publică, în aceste zile, a fost desemnarea pentru funcția de vicepremier a unei persoane care, chiar dacă are rezultate în activitatea din societatea civilă, adâncește - prin pozițiile sale anti-americane exprimate anterior - îndoiala în relația cu Partenerul Strategic”, mai scrie Grindeanu.

Sorin Grindeanu cere ca Ilie Bolojan să informeze oficial Parlamentul. „În acest context, solicit de urgență o informare oficială în Parlament din partea prim-ministrului, ministrului Afacerilor Externe și ministrului Apărării, care trebuie să prezinte inclusiv un plan concret de asigurare a capacităților de descurajare și apărare pe Flancul Estic. Securitatea României și a românilor nu poate fi tratată superficial și cu amatorism politic”, conchide președintele interimar al PSD.

România si Aliatii au fost informaţi de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa, a anunţat, miercuri dimineaţă, MApN, după ce Kyiv Post a relatat despre reducerea efectivelor mlitare din România citând surse americane şi europene.

Conform MApN, decizia vizează şi forţe aflate la baza de la Mihail Kogălniceanu, însă aproximativ o mie de militari americani vor rămâne dislocaţi în România.

Departamentul de Război al SUA a confirmat reducerea prezenţei în Europa, însă precizează că nu reprezintă o retragere a Statelor Unite din Europa şi nici un semnal al unei diminuări a angajamentului faţă de NATO şi faţă de Articolul 5.

Senatorul american Roger Wicker, republican din Mississippi, preşedintele Comisiei pentru servicii armate a Senatului, şi reprezentantul Mike Rogers, republican din Alabama, preşedintele Comisiei pentru servicii armate a Camerei Reprezentanţilor, au transmis miercuri o declaraţie comună în care îşi exprimă dezacordul şi îngrijorarea cu privire la anunţul Pentagonului de a întrerupe rotaţia brigăzii americane din România, subliniind că pare o decizie necoordonată şi în contradicţie directă cu strategia preşedintelui Donald Trump.

