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Video Sorin Grindeanu critică liderii PNL pentru „racolările” din ultima perioadă: „Au dat afară liberali și au adus șoșocari”

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colej foto cu sorin grindeanu si ilie bolojan
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos
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Din articol
PNL a pus ochii pe aleșii partidelor mici Și PSD a cooptat aleși de la S.O.S și POT

Liderul PSD susține că Ilie Bolojan a preluat „pe persoană fizică” PNL și a dat afară membri vechi, președinți de filială, pentru a aduce în loc oameni din AUR, POT sau S.O.S România.

„Am văzut că există o preocupare la PNL în ultimele zile. Realitatea e că Ilie Bolojan a preluat pe persoană fizică PNL. Practic, a dat afară liberali și a adus șoșocari. Eu asta văd că s-a întâmplat în ultimele zile. Pare că, dacă iei astfel de oameni la PNL, e un lucru bun”, a declarat Sorin Grindeanu miercuri, la Parlament, întrebat dacă ia în calcul să mărească grupul parlamentar PSD aducând aleși de la partide mai mici pentru a avea un număr mai mare de voturi.

Liderul PSD a continuat atacul la conducerea PNL, spunând că Ilie Bolojan a dat afară oameni vechi pentru a aduce, în schimb, foști membri AUR, POT sau S.O.S.

„Noi, la PSD, avem 127 de parlamentari și n-am pornit niciun fel de vânătoare de neafiliați, de parlamentari care să ne mărească numărul. Eu vă spun că e treaba celor de la PNL dacă așa își dau afară președinții de filială și oameni cu state vechi în PNL ca să aducă oameni din AUR, POT și S.O.S”, a mai spus Grindeanu.

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PNL a pus ochii pe aleșii partidelor mici

Reacția liderului PSD vine după ce conducerea PNL a adus noi oameni în partid în ultima perioadă. Conducerea PNL Ialomița a fost schimbată după Congres, iar în locul fostului președinte a fost adus Adrian Peiu. Politicianul a intrat în Parlament pe listele partidului Dianei Șoșoacă. În 2025, Peiu a fost exclus din S.O.S România și s-a alăturat formațiunii PACE. Anterior, acesta a fost și membru AUR.

Alți doi senatori au plecat de la grupul PACE-Întâi România și au trecut la PNL. Unul a fost ales pe listele POT, celălalt pe ale S.O.S România. Este vorba despre Dorin-Silviu Petrea și Ștefan Borțun.

Și PSD a cooptat aleși de la S.O.S și POT

De când a început actuala sesiune parlamentară, însă, numeroși parlamentari de la S.O.S și POT au migrat spre alte partide, inclusiv la PSD. La începutul anului, în grupul deputaților social-democrați figurau 5 parlamentari aleși inițial pe listele partidului condus de Diana Șoșoacă, și 2 de la POT, partidul condus de Anamaria Gavrilă. Tot în grupul PSD s-a înscris și un senator ales inițial pe lista S.O.S. (Mai multe detalii AICI)

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Editor : A.G.

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