Sorin Grindeanu, critici pentru politicienii care „speculează politicianist tema 5G”

Președintele ANCOM, Sorin Grindeanu, spune că sunt politicieni care „nu au nicio legătură directă cu domeniul comunicaţiilor însă speculează politicianist tema 5G”.

Într-o postare pe pagina de Facebook, Grindeanu arată că ANCOM „are un istoric de succes în organizarea unor licitaţii de succes pentru atribuirea frecvenţelor destinate tehnologiilor 3G si 4G”. „Ca urmare, îi asigur pe cetăţeni că ANCOM va continua să rămână un arbitru imparţial al pieţei comunicaţiilor din România. Legat de viitoarea licitaţie 5G, precizez că ANCOM doar organizează procesul de licitaţie, conform regulilor stabilite de Guvernul României, prin Hotărâre de Guvern”, a mai spus el.

Grindeanu a vorbit și despre controversele privind Huawei.

„Până în acest moment nu am primit niciun document privind eventuale restricţii din partea instituţiilor cu atribuţii, cum ar fi CSAT, Guvernul României sau alte structuri abilitate prin lege. ANCOM nu are atribuţii în acest sens, fiind o instituţie aflată sub control parlamentar. Pe cale de consecinţă, eventualele clarificări trebuie solicitate altor instituţii, în niciun caz ANCOM”, a spus Grindeanu.