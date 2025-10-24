Live TV

Video Sorin Grindeanu, despre legea pensiilor magistraților: Dacă și a doua oară apucăm pe același drum, înseamnă că nu ne dorim să treacă

Sorin Grindeanu
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu. Foto. Digi24
„Trebuie să începem de undeva”

Preşedintele interimar al PSD Sorin Grindeanu a spus într-o conferință de presă că „dacă și a doua oară o apucăm pe același drum cu același proiect de lege, nu stăm după avize CSM, nu ascultăm ce zice justiția și ne așteptăm să fie o altă finalitate, înseamnă că nu ne dorim să treacă o lege care să reglementeze pensiile, fiindcă va avea același deznodământ”, informează Digi24

El a anunțat că a iniţiat o consultare în vederea elaborării rapide a unui proiect de lege privind pensiile magistraţilor, după întâlniri cu preşedintele CSM, Elena Costache, preşedintele ICCJ, Lia Savonea şi procurorul general, Alex Florenţa.

„Există soluții, dacă pleacă oricine, nimeni nu e de neînlocuit”, a spus Sorin Grindeanu, întrebat de potențiala plecare a premierului Bolojan. „Dar eu am spus cu totul altceva. Pe scurt, am spus așa că dacă și a doua oară o apucăm pe același drum cu același proiect de lege, nu stăm după avize CSM, nu ascultăm ce zice justiția și ne așteptăm să fie o altă finalitate, înseamnă că nu ne dorim să treacă o lege care să reglementeze pensiile, fiindcă va avea același deznodământ. Și atunci eu am propus în coaliție să venim cu un grup de de lucru în coaliție, nu al PSD-ului, cu oameni din justiție, cu în dialog cu actorii principal din acest domeniu și rapid să elaborăm o lege, încercând să respectăm totuși pașii constituțional”, a mai spus Grindeanu, precizând că. „înainte de angajarea răspunderii, ministrul Justiției a trimis către primul-ministru o adresă care spune că trebuie obligatoriu avizul CSM”.

Propunerea noastră este de a face rapid acest grup de lucru, cu cei de la PNL, PSD, USR, UDMR, iar pe parcursul săptămânii viitoare să se vină cu un proiect de lege pe care să-l probăm rapid în Parlament. Asta este propunerea noastră, pentru că altfel ziua de 28 noiembrie este termenul până la care noi trebuie să îndeplinim o bornă în PNRR. Dacă nu va fi îndeplinit vom pierde, cred, vreo 230 de milioane de euro”, a mai spus Sprin Grindeanu.

„Trebuie să începem de undeva”

„Asta este propunerea noastră și în acest sens să știți că am demarat lucrurile în această dimineață. Eu, ca președinte al Camerei Deputaților, am avut o întâlnire și am invitat la Camera Deputaților pe președinte Înaltei Curți, pe doamna Savonea, pe președinta CSM, doamna Costache, și pe procurorul general al României, să încerc să deblochez lucrurile și să dăm drumul la un dialog, fiindcă în acest moment sistemul de justiție din România în grevă și știți aceste lucru. Eu cred că s-au făcut pași. Am informat o parte dintre liderii coaliției despre ceea ce am discutat. O să apuc în această după-masă să informez și pe restul, astfel încât luni să putem să deblocăm situația și sămergem înainte. Este absolut normal să ținem cont și de ce spune sistemul de justiție, dar să ținem de cont și de ceea ce vrea societatea în acest moment și societatea își dorește să existe o reglementare mai bună în acest domeniu”.

„Dar ca să deblocăm lucrurile, eu cred că trebuie să începem de undeva. Dacă fiecare rămâne pe pozițiile acestea antagonice, nu o să rezolvăm lucrurile. O să treacă 28 noiembrie, nu o să îndeplinim acel acea bornă, o să pierdem peste 200 de milioane de euro, o să rămânem cu o lege injustă de pensii pe acest domeniu și rămâne în urmă doar un orgoliu și nu se rezolvă nimic”.

Editor : Sebastian Eduard

