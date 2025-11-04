Sorin Grindeanu: Dacă unii din Guvern lasă la o parte orgoliile, există șanse să rezolvăm problema pensiilor magistraților

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi seară, la Antena 3 CNN, că există şanse să se deblocheze în coaliţie subiectul pensiilor magistraţilor, dacă se lasă la o parte orgoliile şi poziţiile de forţă ale unora din Guvern.

Întrebat ce şanse sunt ca problema pensiilor magistraţilor să fie rezolvată în această guvernare, Grindeanu a răspuns:

„Eu spun că dacă se intră şi se lasă la o parte orgoliile şi aceste poziţii de forţă ale unora din guvern, există şanse. Eu aşa spun”, a declarat liderul PSD la Antena 3, adăugând că aceste şanse sunt de peste 5 din 10.

Acesta a menţionat că termenul limită pentru finalizarea proiectului este 28 noiembrie, iar dacă nu va exista această lege până la data respectivă, România pierde 230 de milioane de euro.

„Eu am fost făcut în toate felurile, că încerc să negociez, deblochez situaţia şi cum îmi permit să fac acest lucru. Vă spun ceva: n-am negociat absolut nimic. Îmi doresc să avem o lege care să fie una corectă. Nu poţi să ieşi la pensie la 48-49 de ani cu 100% din salariu, nu se poate acest lucru. Acest blocaj a dus la legea pe care o avem acum în vigoare. Lumea este dispusă să găsească un mod de a dialoga.

Nu e treaba mea, a preşedintelui Camerei, dar îmi doresc să avem o nouă lege, aşa cum am spus, şi să nu pierdem aceşti bani. Ştiţi că aceşti 230 de milioane de euro reprezintă de trei ori suma pe care statul o ia într-un an prin aplicarea celebrului CASS pentru mame. Acolo se strâng 80 de milioane de euro. (...) Stăm şi ne uităm de două săptămâni, cum se apropie termenul de 28, şi noi n-avem o lege”, a declarat Sorin Grindeanu”, a afirmat Sorin Grindeanu.

