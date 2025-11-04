Live TV

Sorin Grindeanu: Dacă unii din Guvern lasă la o parte orgoliile, există șanse să rezolvăm problema pensiilor magistraților

Data publicării:
bancnote de 50, 100 si 200 de lei tinute rasfirate intre degetele unei doamne
Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi seară, la Antena 3 CNN, că există şanse să se deblocheze în coaliţie subiectul pensiilor magistraţilor, dacă se lasă la o parte orgoliile şi poziţiile de forţă ale unora din Guvern.

Întrebat ce şanse sunt ca problema pensiilor magistraţilor să fie rezolvată în această guvernare, Grindeanu a răspuns:

„Eu spun că dacă se intră şi se lasă la o parte orgoliile şi aceste poziţii de forţă ale unora din guvern, există şanse. Eu aşa spun”, a declarat liderul PSD la Antena 3, adăugând că aceste şanse sunt de peste 5 din 10.

Acesta a menţionat că termenul limită pentru finalizarea proiectului este 28 noiembrie, iar dacă nu va exista această lege până la data respectivă, România pierde 230 de milioane de euro.

„Eu am fost făcut în toate felurile, că încerc să negociez, deblochez situaţia şi cum îmi permit să fac acest lucru. Vă spun ceva: n-am negociat absolut nimic. Îmi doresc să avem o lege care să fie una corectă. Nu poţi să ieşi la pensie la 48-49 de ani cu 100% din salariu, nu se poate acest lucru. Acest blocaj a dus la legea pe care o avem acum în vigoare. Lumea este dispusă să găsească un mod de a dialoga.

Nu e treaba mea, a preşedintelui Camerei, dar îmi doresc să avem o nouă lege, aşa cum am spus, şi să nu pierdem aceşti bani. Ştiţi că aceşti 230 de milioane de euro reprezintă de trei ori suma pe care statul o ia într-un an prin aplicarea celebrului CASS pentru mame. Acolo se strâng 80 de milioane de euro. (...) Stăm şi ne uităm de două săptămâni, cum se apropie termenul de 28, şi noi n-avem o lege”, a declarat Sorin Grindeanu”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ludovic orban digi24
1
Ludovic Orban, despre sutele de milioane de lei încasate de frații Micula de la stat, în...
Alexander Lukașenko
2
Refugiul unui dictator. Aleksandr Lukașenko își construiește o reședință de lux în Rusia...
3
O mare fabrică de componente auto de la Arad se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor...
vase de croazieră dezasamblate în "cimitirul de nave" din Aliaga, Turcia
4
„Cimitirul” vaselor de croazieră: Unde au ajuns unele dintre cele mai mari nave de...
Farewell ceremony for Canadian volunteer, who served in Ukrainian Armed Forces and recently was killed at a front line in a fight against Russian troops, in Kyiv
5
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în...
Englezii anunță: La 51 de ani, Victoria Beckham și-a schimbat numele!
Digi Sport
Englezii anunță: La 51 de ani, Victoria Beckham și-a schimbat numele!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
sebastian vladescu
Sebastian Vlădescu și Ionuţ Costea au ieșit din închisoare: ÎCCJ a...
oana gheorghiu la sedinta de guvern, zambind
Sorin Grindeanu, un nou atac la adresa Oanei Gheorghiu: Venirea ei în...
micula1
Surse: Frații Micula nu sunt în România. Schema prin care ar fi...
ilie bolojan sorin grindeanu marian neacsu _COALITIE_PSD_USR_PNL_UDMR_MIN_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ședință în Coaliție privind concedierile din primării și pensiile...
Ultimele știri
La 15 ani şi 308 zile, englezul Max Dowman scrie istorie în Liga Campionilor
Legea comunităţilor energetice ar putea fi adoptată peste două zile. Dragoș Pîslaru: „Mergem în direcţia cea bună”
Legendele rockului revin pe scenă: AC/DC a anunţat datele din 2026 pentru turneul mondial „Power Up”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD
Sorin Grindeanu: „Nu e vorba de ceartă în coaliţie, ci de viziuni diferite”. Ce spune despre relația cu Ilie Bolojan
guvern republica moldova fb
Prima decizie a noului Guvern de la Chișinău va înfuria Moscova: un acord semnat acum 27 de ani este denunțat
dominic fritz face declaratii
Fritz: „Dacă PSD crede că deficitul și problemele cu bugetul o să dispară doar pentru că nu mai este Bolojan, se înșală”
odobescu face declaratii
Luminița Odobescu a fost numită consilier de stat la Cancelaria Prim-ministrului
BUCURESTI - PARLAMENT - VOT COMISII - LEGEA BUGETULUI DE STAT -
Turcan, despre planul Guvernului de a reduce numărul muncitorilor străini: „O măsură populistă, împotriva mediului de afaceri”
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum sunt afectate zodiile de Luna Plină din noiembrie 2025. Trei nativi vor fi puși la încercare
Cancan
Dana Nălbaru și Dragoș Bucur, probleme cu vecinii din satul în care s-au mutat: 'Există două motive de...
Fanatik.ro
Afecțiunea cu care se confruntă soția lui Florinel Coman. Ioana a dezvăluit totul abia acum
editiadedimineata.ro
De ce a fost şters contul de Instagram al Britney Spears?
Fanatik.ro
Otopeni, mai scump decât Heathrow: cât te costă cu adevărat să mănânci în aeroportul din România, față de...
Adevărul
Atac din umbră: dronele făcute în garaje ucrainene zguduie Siberia
Playtech
Cât costă să ridici un garaj din cărămidă sau BCA? Costurile complete
Digi FM
Ionela Năstase a fost diagnosticată cu cancer la un control de rutină: "Viața mea s-a oprit pentru câteva...
Digi Sport
După ce a anulat nunta, ”cea mai frumoasă actriță” s-a urcat în mașina fostului logodnic și a urmat...
Pro FM
Noi detalii despre relația dintre Chris Martin și Sophie Turner. Apropiații celor doi rup tăcerea: „Au multe...
Film Now
Ce a făcut Robert De Niro după ce fiica lui a dezvăluit că este transgender. Tânăra a rupt tăcerea: „Sunt...
Adevarul
Capcanele Kremlinului. Cum a ajuns Rusia să folosească tehnologia occidentală pentru a urmări submarinele...
Newsweek
Decizii la mica recalculare cu pensii crescute cu ZERO lei. Ce adeverințe au depus pensionarii?
Digi FM
Singurul supraviețuitor al tragediei aviatice din India, declarații sfâșietoare: „Nu sunt fericit, viața mea...
Digi World
Top cinci plante care purifică aerul și previn mucegaiul din casă. Metodele naturale pentru un interior curat...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Jennifer Lawrence dezvăluie numele regizorului care "a călit-o" cu stilul lui dur și direct: "Nu am simțit că...
UTV
Andreea și Cabral Ibacka s-au bucurat de o vacanță spectaculoasă în Gibraltar. „Aproape am fost jefuiți...”