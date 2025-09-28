Sorin Grindeanu, despre alegerile de peste Prut: „Sunt forțe care încearcă să țină captivă Republica Moldova”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis duminică un mesaj de susținere pentru Republica Moldova, unde au loc alegeri parlamentare. Liderul social-democrat afirmă că există „forțe care încearcă să țină captivă Republica Moldova” și îi îndeamnă pe cetățeni să-și apere țara prin vot.

Sorin Grindeanu arată în mesajul său că PSD susține partidele proeuropene din Republica Moldova, care pot moderniza instituțiile și consolida statul de drept.

„Dragi prieteni din Republica Moldova,

Sunteți în fața unei alegeri importante pentru viitorul vostru. Scrutinul parlamentar de azi este pentru voi o oportunitate de a alege calea stabilității, prosperității și a valorilor comune europene.

PSD susține partidele proeuropene responsabile care pot moderniza instituțiile, consolida statul de drept și pot aduce bunăstare cetățenilor.

România sprijină în continuare aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și este pregătită să împărtășească experiența și solidaritatea sa.

Trebuie să fiți conștienți că sunt forțe care încearcă – prin orice mijloace- să țină captivă Republica Moldova și să o deturneze de la parcursul său european! Ținta lor este polarizarea societății, subminarea instituțiilor democratice și menținerea voastră la un nivel scăzut de trai.

De aceea, votul vostru este vital pentru protejarea suveranității Republicii Moldova și asigurarea bunăstării pe care doar familia europeană o poate oferi prin investiții în programe și proiecte.

România este alături de voi!”, a scris Sorin Grindeanu duminică, în mesajul său.

Editor : B.P.