Exclusiv Sorin Grindeanu, despre anunțul lui Ilie Bolojan privind continuarea reformei pensiilor speciale la alte categorii: „Am o problemă”

Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a comentat, în exclusivitate pentru Digi24, anunțul prim-ministrului Ilie Bolojan de a extinde reforma pensiilor speciale și la alte categorii, după victoria de la CCR, care a decis, miercuri, că legea pensiilor de serviciu ale magistraților este constituțională.

„În acest moment, s-a creat un dezechilibru, pentru că vorbim de magistrați, unde s-a ajuns la un procent undeva la 62-63% din brut să fie pensia, pe când la alte categorii procentul este mai mare. Adică în acest moment, cred că la asta se referea prim-ministrul. Și e o chestiune pe care trebuie s-o vedem cum o gândește și sigur că ne vom spune punctul de vedere cu da sau nu”, a declarat Sorin Grindeanu, cu referire la declarațiile făcute de Ilie Bolojan, în direct la Digi24.

„Doar că aici am o problemă”, a completat șeful PSD.

Vă spun sincer, am o problemă legată de militari și aici ar trebui să vedem ceea ce propune guvernul și, de asemenea, e o problemă cu cei care merg în teatrele de război - că nu doar militari, mai avem și jandarmi, mai avem și poate chiar lucrători de la SPP care merg în în teatrele de război. Și atunci aici ar trebui să vedem care e propunerea Guvernului. În rest, ca principiu, e ok”, a explicat Sorin Grindeanu.

Întrebat dacă și propunerea cuantumului pensiei, și privind vârsta sunt acceptabile, liderul social-democraților a declarat:

Nu e prima oară când o spun. Eu cred că am spus-o de destule ori - această treabă trebuie să vină la una rezonabilă. E normal să ieși sau era anormal... E în continuare anormal, că nu s-a rezolvat azi. Se rezolvă peste foarte mulți ani toată această lege ca și aplicabilitate. Să ieși la 50 de ani la pensie... nu se poate așa ceva. Eu cred că la 50 de ani ești în puterea forței și ai toată puterea de muncă și aici lucrurile au intrat pe făgașul normal”, a subliniat Sorin Grindeanu.

