Live TV

Sorin Grindeanu, despre blocajul în coaliție pe reforme: PSD nu va susţine tăierile de salarii nici după 7 decembrie

Data publicării:
sorin grindeanu
Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos / Malina Norocea

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, întrebat despre îngheţarea discuţiilor în coaliţie pe reforme, până după alegerile locale din 7 decembrie, că punctul de vedere al PSD-ului rămâne același:  social-democrații nu vor susţine tăierile de salarii.

Întrebat la Parlament dacă reforma administraţiei centrale şi cea locală sunt în momentul de faţă puse pe pauză, până la alegerile de la capitală, Grindeanu a răspuns:

„Ştiţi punctul de vedere al PSD-ului, şi l-am anunţat săptămâna trecută. Dacă există un agreement pe ce înseamnă administraţia locală, adică acel amendament pe care PSD-ul l-a avut, care dă posibilitatea autorităţilor locale, consiliilor locale, primarilor, să decidă cum îşi gestionează reducerile, avem de asemenea o decizie foarte clară pe care am luat-o în unanimitate, în Birou Permanent Naţional, azi am avut, de dimineaţă, şi un Consiliu Politic Naţional, sigur, tema principală a fost legată de alegeri şi de organizare, dar i-am informat despre decizii şi toată lumea de asemenea a fost de acord că noi nu putem susţine tăieri de salarii. Deci, acest punct de vedere nu se schimbă în niciun fel. Că sunt alegeri sau că nu sunt alegeri, că vor fi în şapte, că nu vor fi, sigur vor fi, punctul de vedere al PSD-ului nu se schimbă”, răspuns Sorin Grindeanu.

Grindeanu a precizat că nu s-a discutat absolut nimic în coaliţie şi au spus inclusiv ieri punctul lor de vedere.

„Nu s-a discutat nimic, nu s-a intrat pe amănunte. Punctul de vedere al PSD-ului, care nu e legat de 7 decembrie, de alegeri, este că nu vom susţine tăierile de salarii”, a subliniat preşedintele PSD.

Grindeanu a menţionat că el nu le consider reforme ci sunt „reduceri de cheltuieri”.

Despre planul de relansare economică a PSD-ului, Sorin Grindeanu a menţionat că este o condiţie anunţată de către cei de la PSD.

„Au avut loc discuţii la Ministerul Finanţelor în aceste zile. Vor mai urma discuţii. Au fost discuţii într-un grup de lucru, unde fiecare partid a fost prezent, de asemenea cu oameni din Ministerul Finanţelor. Nu s-a ajuns încă să se iasă cu concluzia din grupul de lucruri”, a precizat Sorin Grindeanu.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Folder, judge's hammer on table
1
Judecătorii Curții de Apel București au respins propunerea Guvernului privind pensiile...
harta moldova romania ucraina marea neagra
2
Ucraina, prima țară din Europa care oferă un serviciu de telefonie mobilă prin tehnologia...
salvamont
3
Turist cu hipotermie, dispărut în Bucegi după ce a cerut ajutor. După 17 ore de căutări...
Grape vines, Languedoc, France, Europe
4
Franța va cheltui 130 de milioane de euro pentru defrișarea plantațiilor de viță de vie...
Hotel Furnica
5
Familia Regală a scos la vânzare Hotelul Furnica din Sinaia, la preț de vilă în...
Lovitură după lovitură! Lucruri nebănuite de la lotul de gimnastică încep să iasă la iveală
Digi Sport
Lovitură după lovitură! Lucruri nebănuite de la lotul de gimnastică încep să iasă la iveală
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
violenta domestica bataie barbat femeie_shutterstock_261573011
Femeile cu ordin de protecție, victime ale violenței domestice, ar putea face terapie gratuită. Proiect în Parlament
George Simion critică majorarea taxelor pe proprietate: „E jaf cu acte în regulă. Asta înseamnă să fii Bolojan”
ludovic orban in studioul digi24
Ludovic Orban, avertisment pentru Ilie Bolojan: „Eu aș fi îngrijorat”. Ce spune despre relația președintelui țării cu PSD și premierul
ludovic orban sustine un discurs
Ludovic Orban, despre revocarea din funcția de consilier prezidențial: Au existat diferențe, în special legate de raportarea la PSD
Daniel Băluță.
Alegeri locale 2025. Cine este Daniel Băluță, susținut de PSD în locul Gabrielei Firea în București
Recomandările redacţiei
nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan prezintă în plenul Parlamentului Strategia Naţională de...
Hong Kong Wang Fuk Court Fire
Incendiu uriaș în Hong Kong: 4 morți și mai mulți oameni blocați...
alexandru rogobete sustine o conferinta de presa
Rogobete anunță controale în toate spitalele din țară, după explozia...
US-Friedensplan fuer Ukraine: Trump stellt Ultimatum
SUA și Ucraina nu au ajuns încă la un acord asupra a trei aspecte ale...
Ultimele știri
Serviciile secrete franceze au reținut două femei care ar fi spionat pentru Rusia. Acestea riscă până la 45 de ani de închisoare
Încălcarea sancțiunilor la adresa Rusiei devine infracțiune gravă: DIICOT va ancheta cazurile. Proiectul a fost adoptat de Parlament
Consilierul lui Putin, Iuri Ușakov, confirmă: Reprezentanții serviciilor secrete ucrainene și ruse s-au întâlnit la Abu Dhabi
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Pe 26 noiembrie, Venus și Jupiter retrograd intensifică emoțiile tuturor. Răsturnări de situație pentru trei...
Cancan
Averea fantomă a Laviniei lui Pescobar! Tatăl ei trăiește ca milionarii, dar pe hârtie nu valorează mai nimic!
Fanatik.ro
Maghiarii au reacționat după ce au aflat că Andre Duarte este aproape de transferul la FCSB: ”Problema nu...
editiadedimineata.ro
Ce imagine au copiii despre un om de știință: desenează tot mai des femei în rolul de cercetător
Fanatik.ro
Nicușor Dan a dat în judecată AEP după scandalul rambursărilor. Al doilea proces inițiat de președintele...
Adevărul
ArcelorMittal va fi preluată de compania miliardarului ucrainean Rinat Ahmetov
Playtech
Vreme agitată în România, vine potopul! ANM a transmis avertizare, unde va ploua ca niciodată
Digi FM
Mesajul emoționant transmis de Doru Octavian Dumitru la o lună de când a suferit un AVC și a fost operat de...
Digi Sport
Cine este Mariya, sportiva naturalizată care va reprezenta România la Mondial: "Da, mă simt româncă!"
Pro FM
Romina Power, confesiuni despre dispariția fiicei sale: „Dacă ar fi fost moartă, aș fi simțit!” Ce a spus...
Film Now
A câștigat Oscarul pentru primul ei film, dar n-a scăpat de stereotipuri. Lupita Nyong’o: "Primeam tot...
Adevarul
Legătură îngrijorătoare între un obiect de uz cotidian și bolile cardiace. Ce au descoperit cercetătorii
Newsweek
Surpriză: Casa de Pensii primește sute de milioane de la guvern în noiembrie. Se duc în creșterea pensiilor?
Digi FM
Eddie Murphy vorbește deschis despre lupta cu o tulburare mintală: "Credeam că sunt doar ciudat. Nu știam că...
Digi World
Alimentele periculoase pentru inimă. Ce să eviți pentru a preveni bolile cardiovasculare
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Morgan Freeman spune că Oscarul luat în 2005 nu l-a schimbat deloc: „Știam de multă vreme că voi câștiga unul...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea anunță data nunții din 2026. Artista pregătește un dans al mirilor pe o...