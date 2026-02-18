Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri seară, în direct la Jurnalul de Seară de la Digi24, că PSD nu a avut nicio contribuție privind decizia CCR de respingere a contestației ÎCCJ privind reforma pensiilor magistraților și s-a arătat sceptic privind încheierea conflictului dintre puterea executivă, Guvernul, și cea judecătorească.

Rugat să comenteze decizia de miercuri a CCR, care a hotărât că reforma pensiilor magistraților este constituțională, Sorin Grindeanu a spus că se bucură că a fost luată o decizie, dar nu vrea să comenteze dacă e bună sau nu.

„Eu mă bucur, și am spus dinainte și nu doar azi. Am spus de mai mult timp că o decizie trebuia a fi luată și e foarte bine că în sfârșit s-a luat această decizie. E un lucru bun, dar nu mă puneți să comentez că e bine, că e bună, că e rea. N-am făcut-o în nici într-un moment al carierei mele politice. N-am făcut-o nici anul trecut (în 2024, n.r.), când Curtea Constituțională a decis anularea a alegerilor. N-am spus că e bine, că e rău. Am respectat deciziile Curții Constituționale”, a spus liderul PSD.

Chestionat dacă PSD a avut vreo contribuție privind decizia CCR, Grindeanu a negat.

„Nu. Tocmai de aceea vă și spun, dar n-a avut nimeni. Judecătorii au decis și de aceea cred că e foarte bine. S-au întrunit toate condițiile ca să dea o decizie și foarte bine că au dat-o”.

În legătură cu conflictul care există între Guvern și puterea judecătorească, președintele PSD s-a arătat sceptic privind o rezolvare a acestuia.

„O să vedem, o să vedem. Deocamdată, azi, e foarte bine că s-a încheiat acest episod. Românii aveau nevoie de asta, pentru că exista un dezechilibru în societate și românii aveau nevoie de asta și nu e prima oară când spun acest lucru. O să vedem dacă lucrurile acestea vor duce la, să spunem, un conflict. Sper să nu”, a declarat Sorin Grindeanu.

