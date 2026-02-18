Live TV

Exclusiv Sorin Grindeanu vorbește despre contribuția PSD la decizia CCR. Ce spune despre conflictul dintre Executiv și Justiție

Data actualizării: Data publicării:
JDS GRINDEANU 180226_13499
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, vorbește în studioul Digi24.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri seară, în direct la Jurnalul de Seară de la Digi24, că PSD nu a avut nicio contribuție privind decizia CCR de respingere a contestației ÎCCJ privind reforma pensiilor magistraților și s-a arătat sceptic privind încheierea conflictului dintre puterea executivă, Guvernul, și cea judecătorească.

Rugat să comenteze decizia de miercuri a CCR, care a hotărât că reforma pensiilor magistraților este constituțională, Sorin Grindeanu a spus că se bucură că a fost luată o decizie, dar nu vrea să comenteze dacă e bună sau nu.

„Eu mă bucur,  și am spus dinainte și nu doar azi. Am spus de mai mult timp că o decizie trebuia a fi luată și e foarte bine că în sfârșit s-a luat această decizie. E un lucru bun, dar nu mă puneți să comentez că e bine, că e bună, că e rea. N-am făcut-o în nici într-un moment al carierei mele politice. N-am făcut-o nici anul trecut (în 2024, n.r.), când Curtea Constituțională a decis anularea a alegerilor. N-am spus că e bine, că e rău. Am respectat deciziile Curții Constituționale”, a spus liderul PSD.

Chestionat dacă PSD a avut vreo contribuție privind decizia CCR, Grindeanu a negat.

„Nu. Tocmai de aceea vă și spun, dar n-a avut nimeni. Judecătorii au decis și de aceea cred că e foarte bine. S-au întrunit toate condițiile ca să dea o decizie și foarte bine că au dat-o”.

În legătură cu conflictul care există între Guvern și puterea judecătorească, președintele PSD s-a arătat sceptic privind o rezolvare a acestuia.

„O să vedem, să vedem. Deocamdată, azi, e foarte bine că s-a încheiat acest episod. Românii aveau nevoie de asta, pentru că exista un dezechilibru în societate și românii aveau nevoie de asta și nu e prima oară când spun acest lucru. O să vedem dacă lucrurile acestea vor duce la, să spunem, un conflict. Sper să nu”, a declarat Sorin Grindeanu.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
robert negoita
1
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
Alexandru Muraru și Marcel Ciolacu.
2
Alexandru Muraru (PNL), despre Marcel Ciolacu: Nu îşi poate justifica diploma de...
putin
3
Rusia e pregătită „să folosească forța militară” în Suedia, dezvăluie un raport al...
dan mihalache
4
Nicușor Dan l-a rechemat pe Dan Mihalache din funcția de ambasador al României în Cipru
Peisaj de iarnă în românia
5
Urmează „cel mai sever episod de iarnă”, avertizează șefa ANM. Cod portocaliu de ninsori...
Scandal de proporții! Ucraina a luat o decizie radicală, după ce Rusia a dat lovitura
Digi Sport
Scandal de proporții! Ucraina a luat o decizie radicală, după ce Rusia a dat lovitura
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan
Sorin Grindeanu, despre anunțul lui Ilie Bolojan privind continuarea reformei pensiilor speciale la alte categorii: „Am o problemă”
alexandru nazare sustine o conferinta de presa
Ministrul Finanțelor: Decizia privind reforma pensiilor speciale este piesa lipsă dintr-un puzzle al normalităţii
JDS GRINDEANU 180226_13592
Sorin Grindeanu, în direct la Digi24. Ce spune liderul PSD despre decizia CCR privind pensiile magistraților și tensiunile din Coaliție
comisia europeana
Când ar putea obține Guvernul banii reținuți din PNRR pentru pensiile magistraților. Bolojan: Trebuie să facem tot ce ține de noi
Folder, judge's hammer on table
Curtea de Apel București întărește criticile aduse de CSM după decizia privind pensiile speciale: Un regres în statutul de independență
Recomandările redacţiei
ilie bolojan face declaratii
După victoria de la CCR, Ilie Bolojan anunță că vrea modificarea...
Theo Francken
Ministrul belgian al Apărării către Merz: „Te-aș ruga să taci din...
bancnote de lei
Ilie Bolojan: „Proiectul care vizează cumulul pensie-salariu va fi...
sua china relatii externe_shutterstock_114785761
Tensiuni între SUA și China: Washingtonul susține că Beijingul a...
Ultimele știri
Polonia interzice circulaţia vehiculelor fabricate în China în jurul unităților militare
Schimbare de tendință în turismul Bătrânului Continent: Europa pierde turiști americani, dar câștigă vizitatori din China și India
Taylor Swift, în fruntea topului mondial de vânzări muzicale pe anul 2025. Top 10 cei mai bine vânduți artiști
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii au noroc la bani din 18 februarie 2026. Destinul le împinge spre decizii importante
Cancan
Călăul lui Gheorghe Chindriș, dezvăluiri uluitoare. Motivul pentru care tânărul de 26 de ani l-a ucis pe...
Fanatik.ro
Limba română, propusă ca materie de studiu şi examen în şcolile din Marea Britanie. Istoric: „Este a treia...
editiadedimineata.ro
Jurnalist elvețian: Standard dublu la Jocurile Olimpice în favoarea sportivilor israelieni. Postul public i-a...
Fanatik.ro
Cum arată avionul cu care zboară Nicuşor Dan în SUA. Cât costă aeronava închiriată de la Ion Ţiriac
Adevărul
Tensiuni în cercul apropiaților lui Putin. Un oligarh de top s-a plâns de izolarea totală a Rusiei
Playtech
Câți bani câștigă, de fapt, iubita lui Ilie Bolojan. Venitul lunar al asistentei medicale din Oradea
Digi FM
Diana Dumitrescu, o nouă decizie drastică după ce s-a pocăit: „Mi-am dat viața Domnului și îl las să o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
L-a făcut ”praf” pe Chivu: ”Să-și clătească gura când vorbește despre tatăl meu! Asta arată meschinăria lui”
Pro FM
Cum arată azi, la 53 de ani, Darren Hayes de la Savage Garden. În 2025 a suferit un accident care l-a lăsat...
Film Now
De ce a murit Victoria Jones, fiica actorului Tommy Lee Jones. Ce au descoperit medicii legiști
Adevarul
„Plantele zombie” din grădina lui Epstein. Noi documente sugerează interesul pentru o substanță care ar anula...
Newsweek
Grindeanu, noi informații despre ajutoarele la pensie din această primăvară. „Banii vor fi în buget”
Digi FM
Conacul lui Charlie Watts, scos la vânzare. Regretatul baterist de la The Rolling Stones a fost fascinat de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Poluarea aerului poate contribui în mod direct la apariţia unei boli grave. Cei care au suferit un AVC sunt...
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Calista Flockhart și Harrison Ford, sărut romantic pe pista aeroportului. Căsătoriți de 15 de ani, la fel de...
UTV
Loredana Groza vorbește despre relația dintre Iulia Vântur și Salman Khan. „Un bărbat care știe cum să...