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Video Sorin Grindeanu, despre legea salarizării: „N-am niciun proiect, niciun fel de simulare”. Când vede șanse mai mari pentru un nou Guvern

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Grindeanu vede șanse mai mari pentru un Guvern după 1 septembrie Grindeanu: „Astăzi nu am cele 233 de voturi”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că nu a primit încă niciun proiect privind noua lege a salarizării și nici simulările pe care le-a solicitat împreună cu liderul UDMR, Kelemen Hunor. În ceea ce privește formarea unui nou Guvern, Grindeanu afirmă că șansele sunt mai mari după 1 septembrie și recunoaște că, în acest moment, nu are cele 233 de voturi necesare pentru a susține un Executiv.

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Sorin Grindeanu a declarat luni, la Parlament, că situația privind noua lege a salarizării nu s-a schimbat și că, până în prezent, nu a primit niciun proiect concret.

„Eu n-am niciun proiect. Nu s-a schimbat nimic. Nu ne-a trimis nimic. Am fost, cred că marți, sper să nu mă înșel marți, la Cotroceni, la acea întâlnire. Azi suntem la aproape o săptămână, e luni. N-am niciun proiect, n-am niciun fel de simulare, așa cum am cerut și eu și Kelemen Hunor, n-am despre ce să-mi dau cu părerea”, a declarat liderul PSD.

Grindeanu a precizat că, deocamdată, există doar declarații făcute în spațiul public, fără ca acestea să fie susținute de un proiect concret „Deocamdată, să existe un proiect trimis, nu e nici azi, nimic”, a spus el.

Grindeanu vede șanse mai mari pentru un Guvern după 1 septembrie

În ceea ce privește formarea noului Guvern, liderul PSD și-a schimbat estimarea privind momentul în care ar putea exista mai multă claritate.

Grindeanu avansase inițial data de 15 august pentru o nouă nominalizare de premier, însă spune acum că a fost prea optimist.

„Am fost optimist. Cred că 1 septembrie, fiindcă vedeți, e 17 august, prea puțină lume e prin Parlament”, a afirmat președintele PSD.

Grindeanu susține că după 1 septembrie șansele pentru formarea unui nou Executiv vor fi mai mari. „Cred că după 1 septembrie șansele de a avea un guvern sunt mult mai mari”, a declarat el.

Liderul PSD a explicat că, în scenariile discutate în prezent, un Guvern ar putea trece la limită, iar votul de învestitură presupune prezență fizică în Parlament.

„Un guvern în forma în care pare că se cristalizează, ori în jurul PSD, ori în jurul PNL, USR, ar fi un guvern care ar trece la limită”, a spus Grindeanu.

El a subliniat că, spre deosebire de alte voturi parlamentare, pentru învestirea unui Guvern nu este suficientă participarea online.

„Așa cum știți, nu se poate vota online un guvern, trebuie prezență fizică. Este evident că în perioada aceasta, chiar dacă parlamentarii au fost prezenți, unii fizic, unii online, e dificil, foarte dificil să ai, într-un scenariu de acest tip, un succes, având vacanță parlamentară”, a explicat liderul PSD.

Grindeanu: „Astăzi nu am cele 233 de voturi”

Întrebat dacă are în prezent cele 233 de voturi necesare pentru a le pune pe masa președintelui Nicușor Dan, Sorin Grindeanu a răspuns că nu.

„Săptămâna viitoare nu știu să vă răspund, pot să vă răspund astăzi. Astăzi, nu”, a declarat liderul PSD.

Grindeanu a precizat că nu s-au produs schimbări semnificative în negocierile politice.

„De joi, până astăzi, nu s-a întâmplat nimic. După cum vedeți, e foarte puțină lume în Parlament”, a afirmat acesta.

Liderul PSD a arătat însă că parlamentarii au continuat să lucreze, inclusiv pentru adoptarea unor acte normative legate de PNRR și de alte măsuri considerate importante.

„Rămân la ceea ce vă tot spun de vreo două săptămâni, că în jurul datei de 1 septembrie, probabil, lucrurile vor fi mai clare”, a spus Grindeanu.

Astfel, pentru PSD, următoarele două săptămâni rămân esențiale atât pentru clarificarea formulei politice a viitorului Guvern, cât și pentru proiectele legislative aflate în discuție, inclusiv noua lege a salarizării.

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Editor : C.A.

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