Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, într-un interviu exclusiv acordat Digi24, că social-democrații susțin majorarea pensiilor începând de anul viitor, invocând obligația de a respecta legislația în vigoare și situația pensionarilor cu venituri mici și mijlocii. Întrebat care sunt șansele ca pensiile să fie indexate în 2027 cu aproximativ 7,3% - 7,4%, liderul PSD a răspuns că, din perspectiva partidului său, majorarea are șanse de 100%.

„Avem o lege pe care trebuie să o punem în aplicare. Și PSD-ul asta va susține. Și asta va susține când vom discuta despre buget”, a declarat Sorin Grindeanu, întrebat dacă social-democrații garantează creșterea pensiilor anul viitor.

Liderul PSD a argumentat că majoritatea pensionarilor din România au venituri mici și mijlocii și că situația acestora trebuie avută în vedere la elaborarea bugetului pentru 2027.

Întrebat dacă șansele unei majorări de 7,3% - 7,4% sunt în prezent de 50%, Grindeanu a răspuns: „În perspectiva PSD, treceți în dreptul PSD 100% majorarea pensiilor”.

De asemenea, referitor la eventuale piedici, dacă ministrul Finanțelor sau constrângerile bugetare ar putea împiedica aplicarea măsurii, președintele PSD a afirmat: „Nu, cred că nimeni nu vrea să încurce”.

Majorarea pensiilor urmează să fie discutată în cadrul negocierilor pentru bugetul pe 2027. Deși Grindeanu a dat asigurări că PSD va susține indexarea, procentul creșterii și aplicarea măsurii rămân de stabilit.

Interviul integral cu Sorin Grindeanu poate fi urmărit în această seară, de la ora 20:00, în emisiunea „Jurnalul de seară”, la Digi24.

Editor : M.I.