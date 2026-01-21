Live TV

Sorin Grindeanu, despre participarea României la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump: „Niciodată costurile nu sunt prea mari”

Data publicării:
sorin grindeanu la o sedinta
Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos / George Călin

Sorin Grindeanu este de părere că România ar trebui să devină parte a Consiliului de Pace al lui Donald Trump și consideră că pentru asigurarea securității naționale „niciodată costurile nu sunt prea mari”. Liderul PSD a mai afirmat că inițiativa președintelui american a plecat „de la o experiență fericită, pacea din Gaza”.

„Acest Consiliu pentru Pace, sau ideea acestui Consiliu a plecat de la o experienţă fericită, pacea din Gaza. De aici a pornit tot. Aşa cum spune numele, se vrea a fi extinsă acea experienţă. Totuşi, îl vedem pe preşedintele Macron, sau îi auzim discursul, tot la Davos, în care spunea că anul trecut, au fost cel puţin vreo 60 de conflicte la nivel mondial. De ce e nevoie de aşa ceva? Asta ar fi imaginea de început. Deci, plecăm de la o experienţă, să spunem, pozitivă, Gaza”, a declarat Sorin Grindeanu, miercuri seară, la Antena 3, conform News.ro.

Referitor la acceptarea invitaţiei făcute de cel de-al 47-lea președinte american, liderul social-democraților a punctat că „nu e vorba de servilism, ci de realism”.

„Când principalul furnizor de securitate pentru ţara ta, în speţă pentru România, îţi adresează o invitaţie să participi la un Consiliu pentru Pace, spui da, fără rezerve şi niciodată costurile nu sunt prea mari, atâta timp cât vorbim de securitate. Bun, şi da, se găsesc sume, e vorba de un miliard, dacă nu mă înşel”, a mai adăugat președintele PSD.

Sorin Grindeanu a mai indicat faptul că vorbim în primul rând de partenerul strategic al României.

„Vorbim, în primul rând, de partenerul strategic, principalul partener de securitate. Eu cred că până acum a acţionat corect preşedintele. În sensul că ştiu, mâine sau poimâine e un Consiliu European, probabil vrea să vadă şi punctele de vedere ale celorlalţi din Consiliu, al celorlalţi 26 de membri, după care trebuie să ne exprimăm, pentru că temporizarea nu face bine în acest punct de vedere”, a mai precizat Grindeanu.

Amintim că România a fost invitată să devină membru al „Consiliului pentru Pace”, printr-o scrisoare adresată de preşedintele SUA Donald Trump preşedintelui Nicuşor Dan, a transmis duminică Administraţia Prezidenţială.

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a afirmat că suma de un miliard de dolari pe care România ar trebui să o plătească pentru a obţine un loc permanent în  Consiliul pentru Pace este „o sumă importantă”, el subliniind că o decizie privind acest aspect trebuie luată în CSAT.

Citește și:

Nicușor Dan, prima reacție despre „Consiliul pentru Pace” al lui Donald Trump. Președintele analizează implicațiile acestei inițiative

Grindeanu critică lipsa lui Nicușor Dan de la Davos și spune că România trebuie să devină parte a Consiliului pentru Pace al lui Trump

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
1
Lavrov: Groenlanda nu este o parte naturală a Danemarcei, e o cucerire colonială. Faptul...
Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc cu ochelari, sacou si margele, la microfon
2
Nicoleta Pauliuc i-a cerut lui Ilie Bolojan să elimine măsurile de reformă care afectează...
Carney și Macron
3
Franța și Canada au dat deja răspunsuri cu privire la invitația de a adera la „Consiliul...
Unrest In Iran As Protesters Demonstrate Over Economic Crisis
4
Hackerii au spart transmisiunea televiziunii iraniene de stat și au difuzat imagini cu...
Maria Zaharova
5
Reacția Rusiei la anunțul retragerii Republicii Moldova din Comunitatea Statelor...
Trump, lăsat ”mască” de judecătorii Curții Supreme din SUA: ”Nu-mi vine să cred”. Se pregătește ”o decizie istorică”
Digi Sport
Trump, lăsat ”mască” de judecătorii Curții Supreme din SUA: ”Nu-mi vine să cred”. Se pregătește ”o decizie istorică”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
original_euco_26_iunie_2025-22
Propunerea lui Trump privind Consiliul pentru Pace, analizată mâine de Europa, în reuniunea la care va participa și Nicușor Dan (surse)
manda
PSD a votat pentru trimiterea acordului cu Mercosur la CJUE. Claudiu Manda: „Cele 10 voturi ale noastre au făcut diferența”
Donald Trump.
Norvegia și Suedia refuză invitația lui Trump în „Consiliul pentru Pace”. Cum explică cele două țări decizia
pupitru psd
PSD cere Președinției și Guvernului să intervină după ce România a fost omisă din lista țărilor cu acord de dublă cetățenie în Ucraina
US President Donald Trump visits Israel
După ce a criticat inițial Consiliul de Pace pentru Fâșia Gaza, Netanyahu a acceptat invitaţia lui Trump
Recomandările redacţiei
oana toiu
Ministrul Oana Țoiu răspunde întrebării puse de Donald Trump la...
Lars Lokke Rasmussen, ministrul danez de Finanțe.
Prima reacție a Danemarcei după discursul de la Davos. Ce spune...
steagul sua si groenlanda
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa...
photo-collage.png (29)
Oana Țoiu: Legea intrată în vigoare în Ucraina nu vizează nicio...
Ultimele știri
Trump anunță un cadru de acord privind Groenlanda după discuții cu șeful NATO. „Nu voi impune tarifele de la 1 februarie”
Germania și Slovenia se opun aderării la „Consiliul de Pace” al lui Donald Trump. Cum și-au motivat opțiunea pentru boicot
Australian Open. Sorana Cîrstea o va înfrunta joi pe Naomi Osaka. Cu cine joacă Gabriela Ruse
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Top trei zodii care vor avea noroc de bani din 22 ianuarie 2026. Conjuncția dintre Mercur și Pluto aduce...
Cancan
După Cătălin Măruță, a fost dată afară și ea de la Pro TV: ”Lacrimi foarte multe”
Fanatik.ro
Soția fotbalistului care a făcut furori la cununia lui Radu Drăgușin. A ieșit în evidență cu ținuta sa
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
Drama neștiută a familiei bărbatului mort după ce a făcut un infarct pe care medicii l-au ”tratat” cu creme...
Adevărul
O brutărie din Moscova este în pragul falimentului după ce Putin i-a făcut reclamă. Ce il nemulțumește pe...
Playtech
Zona din Bucureşti în care s-au vândut cele mai multe apartamente în 2025. Un sfert din totalul înregistrat...
Digi FM
Horia Brenciu, topit după soția lui. A sărbătorit-o cu emoție și entuziasm: "Ea e Alice și cu ea mă simt ca...
Digi Sport
NEWS ALERT S-a aflat: cine va fi noul selecționer al României! ”Lucrurile sunt 99% bătute în cuie”
Pro FM
Cum arată soția lui Șerban Copoț. Roxana și fostul membru Animal X sunt căsătoriți de 21 de ani și au trei...
Film Now
Răsturnare de situație în cazul Victoriei Jones. Fiica lui Tommy Lee Jones ar fi fost însărcinată cu trei...
Adevarul
Român din Suedia, surprins de iarna extremă: „Sunt confuz, nu plânge nimeni că drumul e necurățat?”
Newsweek
Grindeanu anunță că a făcut rost de bani pentru creșterea pensiilor. „Sunt 3.000.000.000lei”. Cum îi împarte?”
Digi FM
Ce s-a întâmplat după ce un copil de 9 ani a băgat un termometru în cuptor. A vrut să-și păcălească mama că...
Digi World
"Nu am văzut niciodată asta în casa noastră. Și stăm aici de patru ani". Ce au descoperit doi soți, total...
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Rosie Huntington-Whiteley, șic la brațul lui Jason Statham, la premiera „Shelter”. Când intră în...
UTV
Decizia luată de Mădălina Ghenea după dezamăgirile în dragoste. „Posibilitățile de a o termina definitiv cu...