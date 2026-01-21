Sorin Grindeanu, despre participarea României la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump: „Niciodată costurile nu sunt prea mari”

Sorin Grindeanu este de părere că România ar trebui să devină parte a Consiliului de Pace al lui Donald Trump și consideră că pentru asigurarea securității naționale „niciodată costurile nu sunt prea mari”. Liderul PSD a mai afirmat că inițiativa președintelui american a plecat „de la o experiență fericită, pacea din Gaza”.

„Acest Consiliu pentru Pace, sau ideea acestui Consiliu a plecat de la o experienţă fericită, pacea din Gaza. De aici a pornit tot. Aşa cum spune numele, se vrea a fi extinsă acea experienţă. Totuşi, îl vedem pe preşedintele Macron, sau îi auzim discursul, tot la Davos, în care spunea că anul trecut, au fost cel puţin vreo 60 de conflicte la nivel mondial. De ce e nevoie de aşa ceva? Asta ar fi imaginea de început. Deci, plecăm de la o experienţă, să spunem, pozitivă, Gaza”, a declarat Sorin Grindeanu, miercuri seară, la Antena 3, conform News.ro.

Referitor la acceptarea invitaţiei făcute de cel de-al 47-lea președinte american, liderul social-democraților a punctat că „nu e vorba de servilism, ci de realism”.

„Când principalul furnizor de securitate pentru ţara ta, în speţă pentru România, îţi adresează o invitaţie să participi la un Consiliu pentru Pace, spui da, fără rezerve şi niciodată costurile nu sunt prea mari, atâta timp cât vorbim de securitate. Bun, şi da, se găsesc sume, e vorba de un miliard, dacă nu mă înşel”, a mai adăugat președintele PSD.

Sorin Grindeanu a mai indicat faptul că vorbim în primul rând de partenerul strategic al României.

„Vorbim, în primul rând, de partenerul strategic, principalul partener de securitate. Eu cred că până acum a acţionat corect preşedintele. În sensul că ştiu, mâine sau poimâine e un Consiliu European, probabil vrea să vadă şi punctele de vedere ale celorlalţi din Consiliu, al celorlalţi 26 de membri, după care trebuie să ne exprimăm, pentru că temporizarea nu face bine în acest punct de vedere”, a mai precizat Grindeanu.

Amintim că România a fost invitată să devină membru al „Consiliului pentru Pace”, printr-o scrisoare adresată de preşedintele SUA Donald Trump preşedintelui Nicuşor Dan, a transmis duminică Administraţia Prezidenţială.

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a afirmat că suma de un miliard de dolari pe care România ar trebui să o plătească pentru a obţine un loc permanent în Consiliul pentru Pace este „o sumă importantă”, el subliniind că o decizie privind acest aspect trebuie luată în CSAT.

Citește și:

Nicușor Dan, prima reacție despre „Consiliul pentru Pace” al lui Donald Trump. Președintele analizează implicațiile acestei inițiative

Grindeanu critică lipsa lui Nicușor Dan de la Davos și spune că România trebuie să devină parte a Consiliului pentru Pace al lui Trump

Editor : A.M.G.